Toshiba'dan işlemci, grafik birimi, NAND bellek ve WiFi yongası birarada yongaseti

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Mobil cihazlarda alandan kazanmak için bileşenlerin daha fala birbirine entegre olduğunu ve hepsi-bir-arada çözümlerin yaygnlaştığını görüyoruz. Bu çözümlerde genelde işlemci, grafik birimi, WiFi, Bluetooth, NFC gibi iletişim yongaları yer alıyor. Toshiba ise buna farklı bir yönden yaklaşmış.
Firmanın yeni lanse ettiği TZ5000 yongaseti, ek olarak bir NAND flash depolama birimine yer vererek sektörde bir ilke imza atıyor. ApP Lite serisi içerisinde yer alacak olan yongaseti orta seviye mobil cihazları hedef alacak.
TZ5000 yongasetinde 1.2GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdekli bir işlemci ve PowerVR SGX540 grafik birimi yer alıyor. Yanında ise 32Gbit (4GB) boyutunda bir NAND flash depolama birimi ile 5. nesil WiFi (802.11ac) yongası bulunuyor.
Özel bir hafıza kontrolcüsü sayesinde NAND depolama birimi işlemcinin yazılımı daha verimli olarak işlemesini sağlıyor. Böylece daha hızlı açılış, daha hızlı tepkime süreleri ve daha hızlı veri aktarımı mümkün hale geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de önemli bir tasarruf sağlanıyor. 5. nesil WiFi yongası da daha hızlı ve daha verimli veri iletişimine imkan tanıyor.
TZ5000 yongasetinin tümleşik yapısı mobil cihazların daha küçük boyutlarda olmasını da sağlayacak. Toshiba yeni yongasetinin örneklemesine Mayıs ayında başlayacak. Seri üretime ise Eylül ayında geçilecek.
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/applite/tz5000/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herşey işlemcinin içinde.
Çok ciddi anlamda maliyeti düşürecektir akıllı telefon üreticileri için.
Daha küçük devre kartlarıyla ve harici olarak alınıp montaj gerektiren depolama birimlerine gerek duymadan üretim hızı artacaktır.
bu yongayı toshiba geliştircektir. Şu anki haliyle giriş seviyesi telefonlarda ciddi yer bulur bu yonga.
Çıtayı biraz daha yukarı taşıyıp ram'i yongaya dahil ederse giriş ve orta seviye işlemci üreticilerini ciddi anlamda çaresiz bırakabilir.
Sanırım toshiba yaparsa devrim yapar sözü boşuna değilmiş.
Bu konsepte uygulansaydı eminim çok daha cazip olurdu.
Cortex-A9'lar daha performanslı, ama daha çok enerji tüketiyor. Üstelik daha eski nesil bir mimari. Çift çekirdekli Cortex-A9 konfigürasyonu cazip gelseydi bugün kullanımda dört çekirdekli Cortex-A7'ler yerine kullanılıyor olurlardı.
SGX540 da grafik için zayıf kalmış, ama 4GB dahili hafıza ile birlikte 100$ altı Android telefonlara uyabilir Cortex-A9 çekirdekleri hariç.
Bu vaziyette 4 inç, 800*480 veya 852*480 çözünürlükte WVGA, 100$ altı Android telefonlarda pazar bulabilir bence.
Aynı konsept üzerinden farklı ürünlerle başarı yakalayabilirler.
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adam deneme amaçlı NAND belleği de işlemciye entegre etmiş bunun neresini anlamadın
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