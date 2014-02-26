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Toshiba'dan işlemci, grafik birimi, NAND bellek ve WiFi yongası birarada yongaseti

5 yıl
8,1b
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11
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'dan işlemci, grafik birimi, NAND bellek ve WiFi yongası birarada yongaseti


Mobil cihazlarda alandan kazanmak için bileşenlerin daha fala birbirine entegre olduğunu ve hepsi-bir-arada çözümlerin yaygnlaştığını görüyoruz. Bu çözümlerde genelde işlemci, grafik birimi, WiFi, Bluetooth, NFC gibi iletişim yongaları yer alıyor. Toshiba ise buna farklı bir yönden yaklaşmış.

Firmanın yeni lanse ettiği TZ5000 yongaseti, ek olarak bir NAND flash depolama birimine yer vererek sektörde bir ilke imza atıyor. ApP Lite serisi içerisinde yer alacak olan yongaseti orta seviye mobil cihazları hedef alacak.

TZ5000 yongasetinde 1.2GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdekli bir işlemci ve PowerVR SGX540 grafik birimi yer alıyor. Yanında ise 32Gbit (4GB) boyutunda bir NAND flash depolama birimi ile 5. nesil WiFi (802.11ac) yongası bulunuyor. 

Özel bir hafıza kontrolcüsü sayesinde NAND depolama birimi işlemcinin yazılımı daha verimli olarak işlemesini sağlıyor. Böylece daha hızlı açılış, daha hızlı tepkime süreleri ve daha hızlı veri aktarımı mümkün hale geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de önemli bir tasarruf sağlanıyor. 5. nesil WiFi yongası da daha hızlı ve daha verimli veri iletişimine imkan tanıyor. 

TZ5000 yongasetinin tümleşik yapısı mobil cihazların daha küçük boyutlarda olmasını da sağlayacak. Toshiba yeni yongasetinin örneklemesine Mayıs ayında başlayacak. Seri üretime ise Eylül ayında geçilecek.


http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/applite/tz5000/index.html Yorum Yaz
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metalmilita 5 yıl en beğenilen
Azıcık da bilgi koysaydınız habere, fotoğrafa bakıp herşeyi anlayacak kıvama gelemedik daha :)
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OverClocK1ng 5 yıl
Güzel akıllı saat işlemcisi olur bundan...
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SERDARbdrm 5 yıl
telefonlara değil de, akıllı saatlere veya gözlüklere olabilir bence.
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onurcandmt 5 yıl
Ilk once qosmio x75-a7295 serisinin isinma sorununu cozsunler sonra bunlarla ugrasirlar. Yeni aldigim laptopu 3 sefer garantiye goturdum. Yeni oyun oynaaktan korkar oldum artik.
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ecs_elite_group 5 yıl
Aklıma toshibanın kullandığınız her cihazın içinde toshiba var odaklı reklamı geldi.
Herşey işlemcinin içinde.
Çok ciddi anlamda maliyeti düşürecektir akıllı telefon üreticileri için.
Daha küçük devre kartlarıyla ve harici olarak alınıp montaj gerektiren depolama birimlerine gerek duymadan üretim hızı artacaktır.
bu yongayı toshiba geliştircektir. Şu anki haliyle giriş seviyesi telefonlarda ciddi yer bulur bu yonga.
Çıtayı biraz daha yukarı taşıyıp ram'i yongaya dahil ederse giriş ve orta seviye işlemci üreticilerini ciddi anlamda çaresiz bırakabilir.
Sanırım toshiba yaparsa devrim yapar sözü boşuna değilmiş.
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Guaire 5 yıl
Fikir güzel, ama seçimler yanlış olmuş sanki. Çift çekirdek Cortex-A9 yerine dört çekirdek Cortex-A7 olsaymış daha iyi olurmuş. Zaten alt ve orta segment gerek Mediatek'in MTK6589 ve MTK6582'si, gerek Qualcomm'un Snapdragon 400'ü ile dört çekirdekli Cortex-A7'li çipset konfigürasyonlarına yönelmiş durumda. A7'ler ucuz, az yer kaplıyor ve daha az enerji tüketiyor.

Bu konsepte uygulansaydı eminim çok daha cazip olurdu.

Cortex-A9'lar daha performanslı, ama daha çok enerji tüketiyor. Üstelik daha eski nesil bir mimari. Çift çekirdekli Cortex-A9 konfigürasyonu cazip gelseydi bugün kullanımda dört çekirdekli Cortex-A7'ler yerine kullanılıyor olurlardı.

SGX540 da grafik için zayıf kalmış, ama 4GB dahili hafıza ile birlikte 100$ altı Android telefonlara uyabilir Cortex-A9 çekirdekleri hariç.

Bu vaziyette 4 inç, 800*480 veya 852*480 çözünürlükte WVGA, 100$ altı Android telefonlarda pazar bulabilir bence.

Aynı konsept üzerinden farklı ürünlerle başarı yakalayabilirler.
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okanner48 5 yıl
S8
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pixelliumdh90 5 yıl
ben mi anlayamadım yoksa habermi pek anlasılır degil oraya pek akıl erdiremedim ama anladıgıma göre aslında samsugun böyle bişeye ihtiyacı var (hicbi firmanın hicbir seysi degilim s5 i gördükten sonra bunu görünce aklıma ilk gelen sey oldu)
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Killabyte 5 yıl

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GetSomeRest 5 yıl
TZ5000MBG/TZ5001MBG????????LAN?????IEEE802.11ac??—????·???????NAND??????????????????—???????????
????????????????????LAN?????—????????????????—?????????????NAND??????????1???—???????????????????????????????????????????
????????????????????????HTML5??????????????????????—?????????????????????????????
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metalmilita 5 yıl en beğenilen
Azıcık da bilgi koysaydınız habere, fotoğrafa bakıp herşeyi anlayacak kıvama gelemedik daha :)
1 Yanıt Yanıtla +12
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agonim1453 5 yıl metalmilita
metalmilita

Azıcık da bilgi koysaydınız habere, fotoğrafa bakıp herşeyi anlayacak kıvama gelemedik daha :)



adam deneme amaçlı NAND belleği de işlemciye entegre etmiş bunun neresini anlamadın
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