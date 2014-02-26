Toshiba'dan işlemci, grafik birimi, NAND bellek ve WiFi yongası birarada yongaseti









Mobil cihazlarda alandan kazanmak için bileşenlerin daha fala birbirine entegre olduğunu ve hepsi-bir-arada çözümlerin yaygnlaştığını görüyoruz. Bu çözümlerde genelde işlemci, grafik birimi, WiFi, Bluetooth, NFC gibi iletişim yongaları yer alıyor. Toshiba ise buna farklı bir yönden yaklaşmış.





Firmanın yeni lanse ettiği TZ5000 yongaseti, ek olarak bir NAND flash depolama birimine yer vererek sektörde bir ilke imza atıyor. ApP Lite serisi içerisinde yer alacak olan yongaseti orta seviye mobil cihazları hedef alacak.





TZ5000 yongasetinde 1.2GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdekli bir işlemci ve PowerVR SGX540 grafik birimi yer alıyor. Yanında ise 32Gbit (4GB) boyutunda bir NAND flash depolama birimi ile 5. nesil WiFi (802.11ac) yongası bulunuyor.





Özel bir hafıza kontrolcüsü sayesinde NAND depolama birimi işlemcinin yazılımı daha verimli olarak işlemesini sağlıyor. Böylece daha hızlı açılış, daha hızlı tepkime süreleri ve daha hızlı veri aktarımı mümkün hale geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de önemli bir tasarruf sağlanıyor. 5. nesil WiFi yongası da daha hızlı ve daha verimli veri iletişimine imkan tanıyor.





TZ5000 yongasetinin tümleşik yapısı mobil cihazların daha küçük boyutlarda olmasını da sağlayacak. Toshiba yeni yongasetinin örneklemesine Mayıs ayında başlayacak. Seri üretime ise Eylül ayında geçilecek.





http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/applite/tz5000/index.html