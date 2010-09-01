Toshiba'dan Intel ve Micron'a yanıt geldi: 24nm NAND Flash üretimi başlıyor

NAND Flash bellek yongası üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Toshiba, Intel ve Micron ortaklığı olan IM Flash firmasıyla girdiği teknoloji yarışında öne geçmeyi hedefliyor. 25nm üretim teknolojisiyle hazırladığı bellek yongalarını, bu yılın sonuna doğru yeni nesil SSD'lerde kullanmaya hazırlanan IM Flash'a yanıt olarak Toshiba, 24nm fabrikasyon süreciyle NAND flash bellek yongası üreteceğini açıkladı. İlk etapta hücre başına bit olmak üzere 64Gb (8GB) yoğunluğunda MLC (Multi Level Cell) tipi yongalar üretecek olan Toshiba, takip eden süreçte 3bit yonga üretimine de başlayacak. Daha yüksek transfer hızları için Toggle DDR teknolojisinin kullanıldığı yeni yongalar sayesinde daha yüksek kapasiteli ve daha düşük maliyetli depolama sürücülerinin de önü açılmış olacak.

Toshiba cephesinden gelen bilgilere göre 24nm NAND flash yongaları ilk olarak SSD'lerde, tablet bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve diğer ultra-taşınabilir cihazlarda kullanılacak.