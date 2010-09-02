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Toshiba'nın iPad'e yanıtı: Folio 100

8 yıl
20,5b
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17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugün başlayan IFA 2010 fuarında tablet bilgisayarını sergileyen tek isim Samsung değildi elbette. Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Toshiba, Folio 100 adını verdiği yeni tablet bilgisayarını tanıttı. 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanıyor ve Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor.

Ekran çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olan tablet bilgisayar, 281mm x 181mm x 14mm boyutlarında ve 760 gram ağırlığında. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını baz alan ve GeForce serisi entegre grafik birimiyle hem HD videolar hem de 3D oyunlar için donanımsal hızlandırma sunan Tegra 2 platformu, Folio 100'ün kalbini oluşturuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 2.2 platformu ile gelen dolayısıyla Adobe Flash 10.1 için doğal destek sunan Toshiba Folio 100, 16GB depolama kapasitesiyle sunulacak. Kablosuz iletişim için Bluetooth 2.1+EDR, 802.11n WiFi ve 3G desteğine sahip olan tablet bilgisayarda, bir adet USB 2.0 ve bir adet te HDMI portuna yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, SD/MMC kart okuyucusu, DLNA uyumluluğu ve akselometre gibi detaylara yer verilen Folio 100, %65 internet, %10 video, %25 bekleme süresi ile 7 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. WiFi versiyonu Kasım ayında 429 Avro'dan satışa sunulacak Toshiba Folio 100'ün 3G destekli versiyonu ise yeni yılın ilk çeyreğinde 529 Avro seviyesindeki fiyatıyla raflardaki yerini almaya başlayacak.


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ogkasa 8 yıl
Arkadaşlar yurtdışında 529 avro ülkemize girerken 529$ oluyor vergilerle işte artıyor. Avro dolar olarak girer ülkemize
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samet baba 8 yıl
Zamanında da ipod karşı da windowslu Gigabeat i cıkarmıştı, güzel bir cihaz olmasına rağmen arkasında durmadı silinip gitti. Toshiba reklam yapmadan herkesin koştura koştura toshiba ürünlerini kapışacağını sanıyor. İyi ürün yapmaktan ziyade pazarlama ve reklama verilen önem ürünün satışını direkt etkiliyor
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denizdevran 8 yıl
Yüksek olmasının nedeni Toshiba ismi ama artık bütün markalar kalitenin ne olduğunu anladı Ve fiyatlar normal Toshiba sanki 90 lı yıllarda ürettiği kaliteyi düşünüyor :))))
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DH Misafiri 8 yıl
bir de asus çıkaricakmış galiba ep121 diye birşey ben ondan almayi düşünüyorum lütfen bilgisi olan arkadaşlar varsa bi şekilde bana ulaşsınlar iyi akşamlar
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FbA3* 8 yıl
529 avro çok değil mi
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mk2kill 8 yıl
"%65 internet, %10 video, %25 bekleme süresi ile 7 saate kadar pil ömrü sunabiliyor"
sadece yuzde 10 video kullanımı icin 7 saat cok dusuk. Ozellikleri ipadden cok iyi olsa da rakiplerinin pil omurleri maalesef cok vasat. Ben ucakla uzun mesafeler ucmak zorunda kalıyorum ve pil omrunden dolayı bu cihazı tercih etmem.
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symbiat 8 yıl
iyide kardeşim ipad den büyük ekran koy ama çözünürlük ipad den az olsun yok abi yok.... bu adamlar akıllanmazlar.....
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darkaura 8 yıl
yurtdisinda bu kadar pahali degil.
ismi oldugu icin toshiba ve sony turkiyede ederinin cok ustunde fiyatlardan satiliyorlar
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Batuist 8 yıl
çift çekirdek işlemci, tegra2 ve androis 2.2 çok harika özellikler... marka zaten saf japon markası... yalnız pil süresi biraz daha uzun olsaymış daha iyi olurmuş..
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
fiyatları bana fazla geliyor nedense
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jay jay justified 8 yıl
Tegra 2 ve Android 2.2 kulağa hoş geliyorlar. iPad'den geriye kalanları toplayacak bu da diğerleri gibi.
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