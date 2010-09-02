Toshiba'nın iPad'e yanıtı: Folio 100

Bugün başlayan IFA 2010 fuarında tablet bilgisayarını sergileyen tek isim Samsung değildi elbette. Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Toshiba, Folio 100 adını verdiği yeni tablet bilgisayarını tanıttı. 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanıyor ve Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor.

Ekran çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olan tablet bilgisayar, 281mm x 181mm x 14mm boyutlarında ve 760 gram ağırlığında. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını baz alan ve GeForce serisi entegre grafik birimiyle hem HD videolar hem de 3D oyunlar için donanımsal hızlandırma sunan Tegra 2 platformu, Folio 100'ün kalbini oluşturuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 2.2 platformu ile gelen dolayısıyla Adobe Flash 10.1 için doğal destek sunan Toshiba Folio 100, 16GB depolama kapasitesiyle sunulacak. Kablosuz iletişim için Bluetooth 2.1+EDR, 802.11n WiFi ve 3G desteğine sahip olan tablet bilgisayarda, bir adet USB 2.0 ve bir adet te HDMI portuna yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, SD/MMC kart okuyucusu, DLNA uyumluluğu ve akselometre gibi detaylara yer verilen Folio 100, %65 internet, %10 video, %25 bekleme süresi ile 7 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. WiFi versiyonu Kasım ayında 429 Avro'dan satışa sunulacak Toshiba Folio 100'ün 3G destekli versiyonu ise yeni yılın ilk çeyreğinde 529 Avro seviyesindeki fiyatıyla raflardaki yerini almaya başlayacak.