Total, elektrikli araç dönüşümünde ilk kıvılcımı çaktı

Total, ilk etapta 5 bin noktaya toplamda 200MW kapasiteli solar paneller yerleştirmeye hazırlanıyor. Dünya genelinde birçok noktayı kapsayacak proje için ayrılan bütçe ise 300 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda. Özellikle karbon ayak izini düşürmeyi amaçlayan Total, akaryakıt istasyonlarının elektrikli araçların şarj olabileceği birer nokta haline gelmesi sürecindeki dönüşüme de ilk adımı atmış olacak.
Yılda 40 Milyon Dolar Kazanç
Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça aslında bugünkünden daha az enerji istasyonlarına ihtiyaç duyulacak. Uzun rotalarda hem şarj hem de dinlenmek adına istasyonlar tercih edilecek olsa da kullanıcılar elektrikli araçlarını evde de şarj edebileceğinden şehir içi kullanımda periyodik aralıklarla akaryakıt istasyonlarına uğrama gereği duymayacak.
Total yakıt istasyonlarındaki solar enerji hamlesinin nerelerde olacağına dair detaylı bir açıklama yapmış değil ancak 800 noktanın Fransa içinde olacağı bilgisini paylaştı. Gelecek 5 yılda tamamlanacak olan çalışma özellikle de güneşlenme süresinin yüksek olduğu bölgeler tercih edilecektir diye düşünüyoruz. Bu çalışma ile Total karbon salınımını yılda 100 bin ton düşürmüş olacak ve elektrikten de yine yılda 40 milyon dolar değerinde kazanç sağlayacakmış.
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Diger bir yandan yol kenarlarindaki mcdonaldslar, burgerlar sarz istasyonu koymaya baslamazlarsa ileri de sikinti cekecege benziyor.
Olur da mc ve burgerlar bir sekilde bunu akil edip erken bir donusume giderse, cok buyuk karlar soz konusu olacak gibi.