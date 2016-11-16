Total, elektrikli araç dönüşümünde ilk kıvılcımı çaktı

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Fransız kökenli olup mevcutta çok uluslu bir şirket olan Total, dünyanın en büyük akaryakıt istasyonu ağlarından biri. Dev isim, bugün yaptığı bir açıklama ile elektrikli araç dönüşümüne dair ilk büyük hamleyi yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Total, ilk etapta 5 bin noktaya toplamda 200MW kapasiteli solar paneller yerleştirmeye hazırlanıyor. Dünya genelinde birçok noktayı kapsayacak proje için ayrılan bütçe ise 300 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda. Özellikle karbon ayak izini düşürmeyi amaçlayan Total, akaryakıt istasyonlarının elektrikli araçların şarj olabileceği birer nokta haline gelmesi sürecindeki dönüşüme de ilk adımı atmış olacak.

Yılda 40 Milyon Dolar Kazanç

Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça aslında bugünkünden daha az enerji istasyonlarına ihtiyaç duyulacak. Uzun rotalarda hem şarj hem de dinlenmek adına istasyonlar tercih edilecek olsa da kullanıcılar elektrikli araçlarını evde de şarj edebileceğinden şehir içi kullanımda periyodik aralıklarla akaryakıt istasyonlarına uğrama gereği duymayacak.

Total yakıt istasyonlarındaki solar enerji hamlesinin nerelerde olacağına dair detaylı bir açıklama yapmış değil ancak 800 noktanın Fransa içinde olacağı bilgisini paylaştı. Gelecek 5 yılda tamamlanacak olan çalışma özellikle de güneşlenme süresinin yüksek olduğu bölgeler tercih edilecektir diye düşünüyoruz. Bu çalışma ile Total karbon salınımını yılda 100 bin ton düşürmüş olacak ve elektrikten de yine yılda 40 milyon dolar değerinde kazanç sağlayacakmış.

Bu arada Tesla da ABD içindeki bazı akaryakıt zincirlerine Tesla Supercharger istasyonlarının satışını gerçekleştiriyor. Anlaşılan o ki önümüzdeki süreç, akaryakıt istasyonlarında da zorlayıcı bir dönüşümü beraberinde getirecek.

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