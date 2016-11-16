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Total, elektrikli araç dönüşümünde ilk kıvılcımı çaktı

Fransız akaryakıt istasyonları ağı Total, elektrikli otomobiller adına dönüşümün ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Şirket, 5 binden fazla noktaya solar paneller yerleştirecek. İşte detaylar:
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Total, elektrikli araç dönüşümünde ilk kıvılcımı çaktı
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Fransız kökenli olup mevcutta çok uluslu bir şirket olan Total, dünyanın en büyük akaryakıt istasyonu ağlarından biri. Dev isim, bugün yaptığı bir açıklama ile elektrikli araç dönüşümüne dair ilk büyük hamleyi yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Total, ilk etapta 5 bin noktaya toplamda 200MW kapasiteli solar paneller yerleştirmeye hazırlanıyor. Dünya genelinde birçok noktayı kapsayacak proje için ayrılan bütçe ise 300 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda. Özellikle karbon ayak izini düşürmeyi amaçlayan Total, akaryakıt istasyonlarının elektrikli araçların şarj olabileceği birer nokta haline gelmesi sürecindeki dönüşüme de ilk adımı atmış olacak.

Yılda 40 Milyon Dolar Kazanç

Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça aslında bugünkünden daha az enerji istasyonlarına ihtiyaç duyulacak. Uzun rotalarda hem şarj hem de dinlenmek adına istasyonlar tercih edilecek olsa da kullanıcılar elektrikli araçlarını evde de şarj edebileceğinden şehir içi kullanımda periyodik aralıklarla akaryakıt istasyonlarına uğrama gereği duymayacak.

Total yakıt istasyonlarındaki solar enerji hamlesinin nerelerde olacağına dair detaylı bir açıklama yapmış değil ancak 800 noktanın Fransa içinde olacağı bilgisini paylaştı. Gelecek 5 yılda tamamlanacak olan çalışma özellikle de güneşlenme süresinin yüksek olduğu bölgeler tercih edilecektir diye düşünüyoruz. Bu çalışma ile Total karbon salınımını yılda 100 bin ton düşürmüş olacak ve elektrikten de yine yılda 40 milyon dolar değerinde kazanç sağlayacakmış.

Bu arada Tesla da ABD içindeki bazı akaryakıt zincirlerine Tesla Supercharger istasyonlarının satışını gerçekleştiriyor. Anlaşılan o ki önümüzdeki süreç, akaryakıt istasyonlarında da zorlayıcı bir dönüşümü beraberinde getirecek.

Yavru Vatan'dan elektrikli otomobil: Günsel Model 1 


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_AsDeRf_ 2 yıl en beğenilen
Aslinda benzin istasyonlarinin elektrik istasyonlarina donmesi, onlar icin bir arti. Benzin alirken 3 dk'da depo fulleyip yola devam ederken, akuleri doldururken inicez marketi gezicez belki oturup bir seyler yiyecegiz. Ve bu yaptigimiz harcamalarin istasyona birakacagi kar benzinin birakacagindan daha fazla olacaktir eminim.
Diger bir yandan yol kenarlarindaki mcdonaldslar, burgerlar sarz istasyonu koymaya baslamazlarsa ileri de sikinti cekecege benziyor.
Olur da mc ve burgerlar bir sekilde bunu akil edip erken bir donusume giderse, cok buyuk karlar soz konusu olacak gibi.
Aslinda benzin istasyonlarinin elektrik istasyonlarina donmesi, onlar icin bir arti. Benzin alirken 3 dk'da depo fulleyip yola devam ederken, akuleri doldururke...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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fatsa52 2 yıl
molotofçular ne yapacak peki. elektirikli molotofmu atacak. samsung parayı kırar :)
1 Yanıt Yanıtla +22
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dere.beyi 2 yıl
iyi güzelde hızlı şarj bile 90 dk deniyor 2 aracı 3 saat bekliceksinki sen 100 km daha fazla gidebil sonra bidaha bekliceksin bence bu pilin değişmesi lazım
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shakircan 2 yıl
Yol icine yapsalar wireless sarj olsa araclar yolda giderken... Induklemez mi? Cok mu maliyetli olur? Gelecekte mumkun olabilir mi acaba? Teknoloji ile ilgili hayal ettigimiz her seyi gerceklestirmiyor muyuz? Bizim omrumuz yeter mi gormeye?
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merm 2 yıl shakircan
shakircan
Yol icine yapsalar wireless sarj olsa araclar yolda giderken... Induklemez mi? Cok mu maliyetli olur? Gelecekte mumkun olabilir mi acaba? Teknoloji ile ilgili hayal ettigimiz her seyi gerceklestirmiyor muyuz? Bizim omrumuz yeter mi gormeye?

Qualcomm un bir demosu var yoldan araç şarjı için, Taiwan da sunum yapmışlardı, Hatta bu nasıl faturalandıracağız diye tartışıyorlardı. IoT ile her geçen aracın kimliğini okuyup Ogs gibi kredi kartından ücreti tahsil etmeyi planlıyorlar.
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Krone 2 yıl
Benzin istasyonlarının tepesine güneş paneli koymak çok iyi fikir.
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KaleyDeskop 2 yıl
kıvılcım ne ya bende alev aldı sandım, bu nasıl başlıktır allah aşkına
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deoksiriboz1001 2 yıl
petrol satıcısının da elektrikli araçlar lehine işlere girişmesi ironik olmuş.
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mithrilumut 2 yıl
Sevindirici haberler bunlar. Şuanki sistemden kat kat daha iyi olacağından eminim.
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Guhong01 2 yıl
Elektrikli araçların yayılması Türkiye milletine zarar olarak dönebilir. Akaryakıttan gelen vergi şuan devlet için büyük bir hazine, eğer akaryakıt biterse muhtemelen elektriğe müthiş derecede vergi yağacak. Elektrikten ÖTV bile alınırsa şaşırmayın. Üretimi olmayan devletler vergi ile kalkınır.
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FreudeAmFahren 2 yıl Guhong01
Guhong01
Elektrikli araçların yayılması Türkiye milletine zarar olarak dönebilir. Akaryakıttan gelen vergi şuan devlet için büyük bir hazine, eğer akaryakıt biterse muhtemelen elektriğe müthiş derecede vergi yağacak. Elektrikten ÖTV bile alınırsa şaşırmayın. Üretimi olmayan devletler vergi ile kalkınır.

Akaryakıttan vergi alınıyor ama dışarıya ödenen akaryakıt parasının amorti edilmesi için alınıyor ama devlete bu vergilerden hiç para kalıyo mu kalıyo ama dişinin kovuğunu dolduruyor.

Güya nükleer enerjiye geçen bir ülkeyiz birde buna rağmen elektrikten vergi alırlarsa diyecek sözüm yok.

Zaten bana göre ne zaman bu ülke enerjide dışarıyla ilişkisini keserse kefeni yırtmış olacak.
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_AsDeRf_ 2 yıl en beğenilen
Aslinda benzin istasyonlarinin elektrik istasyonlarina donmesi, onlar icin bir arti. Benzin alirken 3 dk'da depo fulleyip yola devam ederken, akuleri doldururken inicez marketi gezicez belki oturup bir seyler yiyecegiz. Ve bu yaptigimiz harcamalarin istasyona birakacagi kar benzinin birakacagindan daha fazla olacaktir eminim.
Diger bir yandan yol kenarlarindaki mcdonaldslar, burgerlar sarz istasyonu koymaya baslamazlarsa ileri de sikinti cekecege benziyor.
Olur da mc ve burgerlar bir sekilde bunu akil edip erken bir donusume giderse, cok buyuk karlar soz konusu olacak gibi.
1 Yanıt Yanıtla +29
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Kulak Misafiri 2 yıl _AsDeRf_
_AsDeRf_
Aslinda benzin istasyonlarinin elektrik istasyonlarina donmesi, onlar icin bir arti. Benzin alirken 3 dk'da depo fulleyip yola devam ederken, akuleri doldururken inicez marketi gezicez belki oturup bir seyler yiyecegiz. Ve bu yaptigimiz harcamalarin istasyona birakacagi kar benzinin birakacagindan daha fazla olacaktir eminim.
Diger bir yandan yol kenarlarindaki mcdonaldslar, burgerlar sarz istasyonu koymaya baslamazlarsa ileri de sikinti cekecege benziyor.
Olur da mc ve burgerlar bir sekilde bunu akil edip erken bir donusume giderse, cok buyuk karlar soz konusu olacak gibi.

Avmlere illa ki gerekiyor.

Ayrıca filmde görmüştüm. Ufak modifiyelerle araba giderken de güneşlenebilir.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Yakında lastikçiler de arabalar için powerbank satmaya başlarsa şaşırmam.
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fatsa52 2 yıl
molotofçular ne yapacak peki. elektirikli molotofmu atacak. samsung parayı kırar :)
1 Yanıt Yanıtla +22
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mahmut716 2 yıl fatsa52
fatsa52
molotofçular ne yapacak peki. elektirikli molotofmu atacak. samsung parayı kırar :)

wolfenstein oyununda, naziler 2. dünya savaşını kazanmış ve ona göre silahlar gelişmiş, elektrikli şarj olup, mermileri, zannedersem elektroşok olan bi silah vardı, o geldi aklıma
onu kullanabilirler
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