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Jaguar’dan Tesla Model X’e rakip geldi: I-Pace

Jaguar, Tesla Model X’e rakip gösterilen yeni konsept elektrikli aracı I-Pace’i tanıttı. 350km’den fazla menzile sahip olan araç 2018 yılında geliyor. İşte aracın çok özel görüntüleri ve özellikleri:
2 yıl
5,7b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın tüm dünyada uyandırdığı elektrikli otomobil algısı, araç üreticilerini önemli çalışmalar yapmaya itti. Bu noktada kendini ortaya koymak isteyen üreticilerden en yenisi Jaguar oldu. İngiliz kökenli olmasına karşın 1990 yılında Ford tarafından alınan, 18 yılın ardından da 2008 yılında Land Rover’ın da sahibi olan Hintli Tata’ya satılmıştı.

350km Menzil, 394 Beygir Güç 

Şirket, Jaguar markası ile elektrikli otomobil atılımın önemli bir ayağını tanıtılan konsept I-Pace modeli ile yapıyor. 90kWh gücündeki bataryası ile 350 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan otomobil, çift elektrikli motordan güç alıyor. Her iki motor araca 516 lb-ft tork, 394 beygir güç sağlıyor. Otomobil 0’dan 60mph hıza (yaklaşık 96km/h) 4 saniye civarında ulaşabiliyor.

I-Pace, elektrikli motorların daha az yer kaplaması sayesinde yolcular için ve arka bagajda standart SUV’lerden çok daha geniş bir alan sunabiliyor. Bu sayede araç içinde yolculuk yapanlara daha ferah bir ortamın sunulması hedeflenmiş.

Konsolda İki Ayrı Ekran 

Otomobilde orta konsola 12inçlik bir dokunmatik ekran yerleştirilmiş. Altında yer alan 5.5inçlik bir telefon büyüklüğündeki ekran ise klima gibi bazı ayarları kontrol etmek için ayrılmış. Bu ekranın etrafına iki adet metal çerçeveli kontrol tekerlekleri yerleştirilmiş. Araca dair bilgiler ve klima bu küçük ekrandan kontrol ediliyor. Araç içi eğlence ve navigasyon sistemi için büyük ekran ayrılmış. Büyük ekranda bazı işlevleri yerine getirmek için direksiyona iki tane buton yerleştirilmiş. Butonlar, basıldığında iPhone’daki gibi titreşimle geri bildirim yapıyor. Yani basma hissi sanal olarak gerçekleşiyor.

Jaguar’dan Tesla Model X’e rakip geldi: I-Pace
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90 Dakikada Hızlı Şarj 

Jaguar’ın yeni F-Pace SUV modelindeki aynı süspansiyon sistemini kullanan otomobilin pilleri %80’e kadar 90 dakikada şarj olabiliyor. Kalan %20’lik kısım ise 30 dakikada doluyor ve araç toplamda 2 saatte tam şarj kapasitesine erişiyor. Jaguar Formula E takımı için kendi kaynakları ile batarya geliştiren Jaguar ekibi, bu araçta da kendi imal ettikleri bataryaları kullanacak. Şirket özellikle Formula E tecrübesinde çok şey öğrendiklerinin altını çiziyor. Formula E araçlarındaki batarya soğutma teknolojileri bu araca da aynen aktarılmış.

Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Lüks bir SUV sınıfında olacak olan Jaguar I-Pace, 2018 yılının ikinci yarısı içinde satışa sunulmuş olacak. Eğer farklı bir durum ortaya çıkmazsa Tesla Model X’in ardından sınıfındaki ikinci SUV, Jaguar’ın aracı olacak. Otomobilin fiyatına ilişkin olarak ise henüz bir açıklama yapılmış değil.


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funkmaster 2 yıl en beğenilen
ilkel vergilendirmeler neticesinde, dünyadan ne kadar geri kaldığımızın bir göstergesi daha.
umarım dünyada fosil yakıtlı arabalar bitmez, elektriğe geçersek devlet elektriğe öyle bir vergi koyar ki, dar gelirli vatandaş bu sefer salonda ışığını bile yakamaz.
ilkel vergilendirmeler neticesinde, dünyadan ne kadar geri kaldığımızın bir göstergesi daha.umarım dünyada fosil yakıtlı arabalar bitmez, elektriğe geçer...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
çocukların elindeki uzaktan kumandalı elektirikli araçlarıda kapsayacak ötv düzenlemesini ufukta görür gibiyim
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funkmaster 2 yıl GameboyColor
Orijinalden alıntı: Blumhouse
Orijinalden alıntı: funkmaster
ilkel vergilendirmeler neticesinde, dünyadan ne kadar geri kaldığımızın bir göstergesi daha.
umarım dünyada fosil yakıtlı arabalar bitmez, elektriğe geçersek devlet elektriğe öyle bir vergi koyar ki, dar gelirli vatandaş bu sefer salonda ışığını bile yakamaz.

zaten ülke sınırları dışındaki tüm arabalar elektrikli

ne alaka şimdi ya, insan bağlayıcı bir argüman yazar.
edit: profiline baktım çomarmışsın, hiç zahmet edip cevap yazma
Orijinalden alıntı: BlumhouseOrijinalden alıntı: funkmasterilkel vergilendirmeler neticesinde, dünyadan ne kadar geri kaldığımızın bir gö...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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tobepeople 2 yıl
Biz de elektriğe zam yaparlarsa doğuya taşırız telden çekeriz direk :D
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DG Chester 2 yıl
isimlendirmenin başında I olmasını garipseyen bi benmiyim ya :S
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Kerim5100 2 yıl DG Chester
DG Chester

isimlendirmenin başında I olmasını garipseyen bi benmiyim ya :S

Aman hocam tövbe diyin Ekrem atlar falan mazallah (anlayan anladı
)
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kadirirdem 2 yıl
rekabet iyidir gelsin....
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savasserter 2 yıl
Haberdeki galeriye baktıktan sonra yorum yazmak için sayfayı aşağıya kaydırdım ve "15 dakikada şarj olacak, 480km yol gidecek" başlıklı vw golf haberini gördüm. Artık jaguar a nasıl baktıysam haberdeki golf gözüme 1980 modelmiş gibi göründü :D
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Güzele benziyor buraya gelebilirse yada yurt dışına işim düşerse inceleme fırsatım olucak.

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L.o.T.u.S 2 yıl
0-100 çok fazla 4 saniye diyor.tesla 2.7 saniye.bitmez o 4 saniye.
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guneyone 2 yıl
muhtemelen türkiye satış fiyatı 500 600 bin civarı olur bende dahil burda yorum yapan arkadasların pek alabilecegini sanmıyorum bu aracı.yurt dışı fiyatı 60 70 bin dolar dan fazla olmaz.
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shaq t 2 yıl
@ahmet.
Şu haberi yazarken birkaç kaynaktan teyit etmek lazım değil mi, Jaguar youtube resmi kanalındaki videoda "more than 500km" diyor. Garip geldi zati, Renault Zoe 41kWh batarya ile 350km üzeri menzil verirken 90kWh batarya ile nasıl 350km üzeri menzil oluyor dedim kendi kendime.
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BekirTemel 2 yıl
bu elektrik işi umduğumuzdan kısa bir süre içinde çok sağlam ilerleme potansiyeli gösterebilir bu kadar güçlü bir araçtan 350 km menzil alanlar 650 yi de gözü kapalı gerçekleştirebilirler.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
çocukların elindeki uzaktan kumandalı elektirikli araçlarıda kapsayacak ötv düzenlemesini ufukta görür gibiyim
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FunctionTest 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

çocukların elindeki uzaktan kumandalı elektirikli araçlarıda kapsayacak ötv düzenlemesini ufukta görür gibiyim

daha güzel özetlenemezdi türkiye
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