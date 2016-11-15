Jaguar’dan Tesla Model X’e rakip geldi: I-Pace





Tesla’nın tüm dünyada uyandırdığı elektrikli otomobil algısı, araç üreticilerini önemli çalışmalar yapmaya itti. Bu noktada kendini ortaya koymak isteyen üreticilerden en yenisi Jaguar oldu. İngiliz kökenli olmasına karşın 1990 yılında Ford tarafından alınan, 18 yılın ardından da 2008 yılında Land Rover’ın da sahibi olan Hintli Tata’ya satılmıştı.

350km Menzil, 394 Beygir Güç

Şirket, Jaguar markası ile elektrikli otomobil atılımın önemli bir ayağını tanıtılan konsept I-Pace modeli ile yapıyor. 90kWh gücündeki bataryası ile 350 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan otomobil, çift elektrikli motordan güç alıyor. Her iki motor araca 516 lb-ft tork, 394 beygir güç sağlıyor. Otomobil 0’dan 60mph hıza (yaklaşık 96km/h) 4 saniye civarında ulaşabiliyor.

I-Pace, elektrikli motorların daha az yer kaplaması sayesinde yolcular için ve arka bagajda standart SUV’lerden çok daha geniş bir alan sunabiliyor. Bu sayede araç içinde yolculuk yapanlara daha ferah bir ortamın sunulması hedeflenmiş.

Konsolda İki Ayrı Ekran

Otomobilde orta konsola 12inçlik bir dokunmatik ekran yerleştirilmiş. Altında yer alan 5.5inçlik bir telefon büyüklüğündeki ekran ise klima gibi bazı ayarları kontrol etmek için ayrılmış. Bu ekranın etrafına iki adet metal çerçeveli kontrol tekerlekleri yerleştirilmiş. Araca dair bilgiler ve klima bu küçük ekrandan kontrol ediliyor. Araç içi eğlence ve navigasyon sistemi için büyük ekran ayrılmış. Büyük ekranda bazı işlevleri yerine getirmek için direksiyona iki tane buton yerleştirilmiş. Butonlar, basıldığında iPhone’daki gibi titreşimle geri bildirim yapıyor. Yani basma hissi sanal olarak gerçekleşiyor.

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90 Dakikada Hızlı Şarj

Jaguar’ın yeni F-Pace SUV modelindeki aynı süspansiyon sistemini kullanan otomobilin pilleri %80’e kadar 90 dakikada şarj olabiliyor. Kalan %20’lik kısım ise 30 dakikada doluyor ve araç toplamda 2 saatte tam şarj kapasitesine erişiyor. Jaguar Formula E takımı için kendi kaynakları ile batarya geliştiren Jaguar ekibi, bu araçta da kendi imal ettikleri bataryaları kullanacak. Şirket özellikle Formula E tecrübesinde çok şey öğrendiklerinin altını çiziyor. Formula E araçlarındaki batarya soğutma teknolojileri bu araca da aynen aktarılmış.

Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Lüks bir SUV sınıfında olacak olan Jaguar I-Pace, 2018 yılının ikinci yarısı içinde satışa sunulmuş olacak. Eğer farklı bir durum ortaya çıkmazsa Tesla Model X’in ardından sınıfındaki ikinci SUV, Jaguar’ın aracı olacak. Otomobilin fiyatına ilişkin olarak ise henüz bir açıklama yapılmış değil.