Touch ID, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ile aşılabiliyor





Apple'ın iPhone 5S modeli üzerinde kullandığı parmak izi okuyucu Touch ID teknolojisi, beraberinde pek çok tartışmayı da getirdi. Önce güvenliği aşana para ödülü ile gündeme gelirken, bu kez de fotoğrafla taramanın aşılabilmesi gündemde.





Daha önce Google'ın Android 4.0 ile birlikte sunduğu yüz tanıma kilidinin bir fotoğraf ile aşılabildiği videolarla ispat edilmişti. Bu kez de Touch ID bir parmak izi fotoğrafı ile aşılabiliyor.





Chaos Computer Club adlı bir biyometrik hack ekibi, yüksek çözünürlüklü parmak izi fotoğrafı ile Touch ID taramasını aştı ve bunu da bir video ile kanıtladı. Ekip Touch ID teknolojisinin aslında diğer parmak izi okuyuculardan pek bir farkı olmadığını belirtiyor. Ancak Touch ID daha yüksek çözünürlükte tarama yapıyor.





Hack işlemi evde hazırlanacak fotoğraflarla yapılabiliyor. Bunun için 2400 dpi ve üzeri çözünürlükte fotoğraflar kullanılması gerekiyor. Ekip bu tür sistemlerin güvenlik aşamaları için kullanılmasını tavsiye etmiyor. Apple'ın bu açığı bir güncelleme ile giderip gidermeyeceği bilinmiyor. Şimdi merak edilen konu ise ekibin para ödülünü alıp alamayacağı.

http://9to5mac.com/2013/09/22/biometrics-hacking-team-uses-photographed-fingerprint-to-get-past-touch-id/