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Touch ID, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ile aşılabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
1
88
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Touch ID, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ile aşılabiliyor

Apple'ın iPhone 5S modeli üzerinde kullandığı parmak izi okuyucu Touch ID teknolojisi, beraberinde pek çok tartışmayı da getirdi. Önce güvenliği aşana para ödülü ile gündeme gelirken, bu kez de fotoğrafla taramanın aşılabilmesi gündemde.

Daha önce Google'ın Android 4.0 ile birlikte sunduğu yüz tanıma kilidinin bir fotoğraf ile aşılabildiği videolarla ispat edilmişti. Bu kez de Touch ID bir parmak izi fotoğrafı ile aşılabiliyor.

Chaos Computer Club adlı bir biyometrik hack ekibi, yüksek çözünürlüklü parmak izi fotoğrafı ile Touch ID taramasını aştı ve bunu da bir video ile kanıtladı. Ekip Touch ID teknolojisinin aslında diğer parmak izi okuyuculardan pek bir farkı olmadığını belirtiyor. Ancak Touch ID daha yüksek çözünürlükte tarama yapıyor.

Hack işlemi evde hazırlanacak fotoğraflarla yapılabiliyor. Bunun için 2400 dpi ve üzeri çözünürlükte fotoğraflar kullanılması gerekiyor. Ekip bu tür sistemlerin güvenlik aşamaları için kullanılmasını tavsiye etmiyor. Apple'ın bu açığı bir güncelleme ile giderip gidermeyeceği bilinmiyor. Şimdi merak edilen konu ise ekibin para ödülünü alıp alamayacağı. 

http://9to5mac.com/2013/09/22/biometrics-hacking-team-uses-photographed-fingerprint-to-get-past-touch-id/ Yorum Yaz
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VlknFX 6 yıl en beğenilen
offf :) saçmalık olmuş kim sizin parmağınızın okadar yüksek fotoğrafını çekip o işlemleri yapıcak evet açılıyor anladıkta zaten adamın kendi parmağının izi sanki başka bir parmak iziyle açılmış gibi :) tutupta bununla uğraşılacak zaten bir telefon mücevher kasası değil
offf :) saçmalık olmuş kim sizin parmağınızın okadar yüksek fotoğrafını çekip o işlemleri yapıcak evet açılıyor anladıkta zaten adamın kendi parmağının izi sank...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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mk2kill 6 yıl
vamp
iyide parmak izini nerden bulacağız. Böyle bişey mümkün olsada pratikte kolay değil

telefonu kaybhdersen ya da çalınırsa , touch id sensöründen tutta ekranına kadar her yer parmak izin dolu zaten. parmak izini ayrıca çalmalarına gerek yok :-D
vampiyide parmak izini nerden bulacağız. Böyle bişey mümkün olsada pratikte kolay değiltelefonu kaybhdersen ya da çalınırsa , touch i...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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akgun2347 6 yıl
apple ödül vermez bunlara yüz tanımada adam fotoğraf çıktısı ile sistemi aşıyordu.şu anda zaten vücut sıcaklığı sensörü olmayan herhangi bir parmak izi sensörü için birinin sizin parmak izinizi alması lazım adam parmak izinizi aldıktan sonra telefonu açması çokta ilginç değil.yani holywood filmlerindeki gibi parmak izinizi bardağın üstünden alıp gelişmiş bir silikona yazdırıp sizin telefonunuzu açacak çevreniz varsa bu telefonu almayın :) :)
Yada bir arkadaşını siz uyuken parmağınızı telefonunuza götürüp açabilir tabi aynızamanda şifre koymadı iseniz :)
apple ödül vermez bunlara yüz tanımada adam fotoğraf çıktısı ile sistemi aşıyordu.şu anda zaten vücut sıcaklığı sensörü olmayan herhangi bir parmak izi sensörü ...
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joyberk 6 yıl
ZEUS__
iPhone 5S’i göğüs uçlarıyla açtılar
Akıllı telefon pazarında mevcut olan teknolojisinin bir adım ötesi olarak adlandırılan iPhone 5sde yer alan parmak izi okuyucu henüz bir ay bile geçmeden iki kez hacklendi. Şimdi de göğüs uçlarıyla açıldı. 2 KEZ HACKLENMİŞTİ İlk olarak ABDde küçük bir kız tarafından daha sonra da bir grup genç tarafından hacklenen Touch ID (Parmak izi okuyucu) bu seferde oldukça ilginç bir yöntem kullanılarak açıldı. MEME UÇLARIYLA AÇTILAR Appleın parmak iziyle kimlik doğrulama sistemine (Touch ID) sahip iPhone 5Si Japonyadaki kullanıcılar tarafından meme ucuyla açıldı. Denemede meme ucunu parmak izi yerine okutarak telefonun sahibi gibi tanıtan kişiler, meme ucuyla istedikleri zaman telefona giriş yapabiliyor.
ensonhaber.com/... objektifhaber.com/...

rahmetli steve jobs un kemikleri sızlayacak
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SystemApps 6 yıl
Zaten reklam için yapılmış bir özelliğin bu tür açıklar verilmesi hiç de şaşırtıcı değil.adam akıllı güvenlik koymak isteselerdi parmağınızdaki damar yapısını inceleyen parmak izi okuyuculardan kullanırdı...yada benzeri bir teknoloji de olabilir.sonuç olarak apple iphone idiot phone...
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Phantoka 6 yıl SystemApps
SystemApps
Zaten reklam için yapılmış bir özelliğin bu tür açıklar verilmesi hiç de şaşırtıcı değil.adam akıllı güvenlik koymak isteselerdi parmağınızdaki damar yapısını inceleyen parmak izi okuyuculardan kullanırdı...yada benzeri bir teknoloji de olabilir.sonuç olarak apple iphone idiot phone...

IQ testi yaptirdin mi hic?

EQ da da sıkıntı var gibi.
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interwap 6 yıl
VlknFX
offf :) saçmalık olmuş kim sizin parmağınızın okadar yüksek fotoğrafını çekip o işlemleri yapıcak evet açılıyor anladıkta zaten adamın kendi parmağının izi sanki başka bir parmak iziyle açılmış gibi :) tutupta bununla uğraşılacak zaten bir telefon mücevher kasası değil

Çok aramaya gerek yok. Videoda bile ekranın üzerinde 3-5 net parmak izi dolanıyor.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
kedi patisiyle bile acılıyor
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freestyler7 6 yıl
Adamın eli çok titriyor beyler kandırmaca bir iş yaptığı için panik içinde anlamadınız mı
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Batuist 6 yıl
etrafımda çok fazla parmak izi uzmanı olmadığı için hatta hiç olmadığı için korkulacak bir durum yok benim açımdan...
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61gün 6 yıl
adamın böyle bir işle uğraşması çok normal geldi o titremeyi görünce.
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GokhanMaths 6 yıl
2 gün öncesine kadar telefonuna şifre koymayan insanlar güvenlik uzmanı kesilmiş bu yöntemle kasaları açıyorlar telefon açmak daha mı zor
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scot 6 yıl
Termal yüz taraması dışındaki herşey aşılıyorki şaşıralımmı yani ;)
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Adoring 6 yıl
vamp
iyide parmak izini nerden bulacağız. Böyle bişey mümkün olsada pratikte kolay değil Edit: Bu güvenlik açığı apple ın başarısızlığını örtemiyor tabiki. bu apple gibi güvenlik sorunu az olan ve kendine güvenen bir firma için sorundur

bi yandan öyle bir yandan adam planlı olarak bir kurban seçip kendi suç işleyip başkasının üzerine atmak için parmak izini kullanabilir:D
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