TouchPico projeksiyon cihazı yansıdığı alanı dokunmatik hale getiriyor





Standart boyutlardan cebe girecek boyutlara kadar küçülen projeksiyon cihazları artık bir işletim sistemi ile birlikte sunuluyor ve yansıtma için harici kaynaklara ihtiyaç duymuyor. TouchPico ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.





Cihaz Android işletim sistemi ile çalışan ve 80 ansi-lümen parlaklığa sahip bir projeksiyon cihazı. Duvara 80 inç boyutlarında görüntü yansıtabiliyor. Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, SD kart girişi ve HDMI bağlantısı ile mini bir bilgisayar olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca PC, Mac gibi harici kaynaklar da bağlayabiliyorsunuz.





Cihazın dikkat çeken tarafı ise yansıdığı noktayı dokunmatik haline getirmesi. Elbette bir tablet veya akıllı telefon ekranı gibi dokunmatik bir alandan bahsetmiyoruz. Cihazın kızılötesi ekran kalemi kamera tarafından takip ediliyor ve saniyede 40 kare hızında veri aktarabiliyor. Böylece oldukça akıcı bir dokunmatik ekran deneyimi ortaya çıkıyor. Yani dokunmatik özellik sadece ekran kalemi ile geçerli.





TouchPico Indiegogo platformu üzerinde istediği bağış miktarını yakaladı ve 329$ bağış yapan destekçilere Ekim ayı itibariyle dağıtılmaya başlanacak. Nihai sürümün fiyatı ise 499$ olacak.

https://www.indiegogo.com/projects/touchpico-turn-any-surface-into-a-touch-screen