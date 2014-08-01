Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TouchPico projeksiyon cihazı yansıdığı alanı dokunmatik hale getiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
1
4
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TouchPico projeksiyon cihazı yansıdığı alanı dokunmatik hale getiriyor

Standart boyutlardan cebe girecek boyutlara kadar küçülen projeksiyon cihazları artık bir işletim sistemi ile birlikte sunuluyor ve yansıtma için harici kaynaklara ihtiyaç duymuyor. TouchPico ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.

Cihaz Android işletim sistemi ile çalışan ve 80 ansi-lümen parlaklığa sahip bir projeksiyon cihazı. Duvara 80 inç boyutlarında görüntü yansıtabiliyor. Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, SD kart girişi ve HDMI bağlantısı ile mini bir bilgisayar olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca PC, Mac gibi harici kaynaklar da bağlayabiliyorsunuz. 

Cihazın dikkat çeken tarafı ise yansıdığı noktayı dokunmatik haline getirmesi. Elbette bir tablet veya akıllı telefon ekranı gibi dokunmatik bir alandan bahsetmiyoruz. Cihazın kızılötesi ekran kalemi kamera tarafından takip ediliyor ve saniyede 40 kare hızında veri aktarabiliyor. Böylece oldukça akıcı bir dokunmatik ekran deneyimi ortaya çıkıyor. Yani dokunmatik özellik sadece ekran kalemi ile geçerli.

TouchPico Indiegogo platformu üzerinde istediği bağış miktarını yakaladı ve 329$ bağış yapan destekçilere Ekim ayı itibariyle dağıtılmaya başlanacak. Nihai sürümün fiyatı ise 499$ olacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/touchpico-turn-any-surface-into-a-touch-screen Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Balance 5 yıl
Bizde 1000 tlye bile satılmaz. En az 2500 tl.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 5 yıl
Güzel olay ama 500 dolar biraz pahalı geliyor, yani nihai sürümdeki satış fiyatı 300 dolar olsa en azından sektördekilerden farkını da ortaya koyacak haliyle iyi bir başarım olurdu ki 329 dolara tav olan çok kişi olmuş demekki Indiegogo'da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 5 yıl
Bu fiyatlardan TR de de satılsa keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
İşte aradığım teknoloji
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl EVOBT RS6 Slim video inceleme "Uygun fiyatlı akıllı telefon alternatifleri çoğalıyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim