Touring Bird ile gittiğiniz yeni bir şehirde bedava aktiviteleri takip edin

Touring Bird olarak adlandırılan araç, popüler seyahat noktalarında yapılacak turları, turistik yerleri ve aktiviteleri listeleyen mobil cihazlar için tasarlanmış bir web sitesidir. 0'dan 500 dolara kadar olan aktiviteleri seçebilir, aktivitenin gününe ve saatine karar verebilir, aktivite süresini seçebilir ve hatta uygun olan iptal politikalarına göre etkinlikleri filtreleyebilirsiniz.

Şimdilik Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli gibi görünen bu site sadece Prag, Toronto, Orlando, Chicago ve Amsterdam gibi birkaç popüler turistik bölge için bilgi sağlıyor ve maalesef desteklenen diller arasında sadece İngilizce kullanılabilir, bu yüzden başka dilleri tercih eden turistler bu siteden fazla fayda sağlayamayacak.

Bazı yerler hakkında ipuçları veriyor

Paris ya da New York gibi popülerliği yüksek olan şehirlere tıklarsanız, en iyi üç turistik yeri görüyorsunuz ki, Turing Bird'ün yardımı olmadan herhangi bir turistin zaten farkında olabileceği bilgileri veriyor. Ancak, detaylı taramaya başladığınızda Google'ın uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından küratörlüğünü yaptığı ve çoğu yerlinin bile bilmediği ipuçlarını bulacaksınız.

Bu siteyi kullanmanın en önemli avantajlarından biri de diğer sitelerle kolay iletişim sağlayabilmesi gibi görünmekte. Ücretsiz aktivitelere önem veren site, ucuz uçuşları bulmak için Hopper'ı ve otel bulmak için Kayak'ı kullanmak için ücretsiz bir araç gibi görünüyor .

https://www.touringbird.com/