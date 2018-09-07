Honor Play bu ay içerisinde ülkemizde satışa sunulabilir

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018’de alt markası olan Honor’ın yeni cihazı Honor Play’i görücüye çıkartmıştı. Haziran ayında Çin’de kullanıcıların beğenisine sunulmuş olan cihaz, böylelikle global pazara da açılmıştı.

Ülkemizde de bir hayli ilgi gören cihazın, burada satışa çıkıp çıkmayacağı oldukça büyük bir merak konusuydu. Bugün yapılan açıklamalara göre Türkiye’de kesin olarak satışa sunulması kararlaştırılan cihaz, çok büyük ihtimalle bu ay raflardaki yerini alacak.

Cihaz 329 dolarlık(2100+ TL) bütçe dostu bir başlangıç fiyatıyla Avrupa ve Amerika’da satışa sunulmuştu. Aynı zamanda 349 dolarlık(2200+ TL) fiyat etiketiyle “Player Edition” isminde tasarımsal farklılıklara sahip özel bir versiyonu da alıcı ile buluşmuştu. Honor Play’in ne civarda bir fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunulacağıyla ilgili ise ne yazık ki şu an için herhangi bir bilgi mevcut değil.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edece olursak, 6,3 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, gücünü Kirin 970 işlemciden alıyor. 4 GB / 6 GB’lık RAM seçeneklerine sahip olan model, dahili depolaması microSD kart ile 256 GB’a çıkarılabiliyor. 16+2MP’lik arka kameraya ve 16MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz, 3750mAh gücünde bir bataryaya sahip.

Çok daha gelişmiş bir mobil oyun deneyimi sağlayabilmek için yapay zeka destekli 3D surround ses sistemine ve 4D Smart Shock teknolojisine sahip olan cihaz, bu sayede oyun oynarken tıpkı üç boyutlu bir dünyadaymışsınız gibi hissettirebiliyor. Şirketin açıklamasına göre telefon, PUBG Mobile’ı ve pek çok video oyununu neredeyse tam kare hızında ve rakiplerine göre çok daha kararlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Honor Play ayrıca çok büyük ihtimalle bünyesinde Asphalt 9 ve PUBG Mobile ile gelecek.

Cihaz Özellikleri İşlemci: Huawei Kirin 970

Huawei Kirin 970 RAM: 4 GB/6 GB

4 GB/6 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ekran: 6.3 inç Full HD+

6.3 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram

16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram Ön Kamera: 16MP, f/2.0

16MP, f/2.0 Batarya: 3.750 mAh

3.750 mAh İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo