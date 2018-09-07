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Honor Play bu ay içerisinde ülkemizde satışa sunulabilir

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde IFA 2018'de tanıtımını gerçekleştirmiş olduğu bütçe dostu oyuncu telefonu Honor Play, çok büyük ihtimalle bu ay ülkemizde satışa sunulacak. Detaylar haberimizde.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018’de alt markası olan Honor’ın yeni cihazı Honor Play’i görücüye çıkartmıştı. Haziran ayında Çin’de kullanıcıların beğenisine sunulmuş olan cihaz, böylelikle global pazara da açılmıştı.
Ülkemizde de bir hayli ilgi gören cihazın, burada satışa çıkıp çıkmayacağı oldukça büyük bir merak konusuydu. Bugün yapılan açıklamalara göre Türkiye’de kesin olarak satışa sunulması kararlaştırılan cihaz, çok büyük ihtimalle bu ay raflardaki yerini alacak.
Cihaz 329 dolarlık(2100+ TL) bütçe dostu bir başlangıç fiyatıyla Avrupa ve Amerika’da satışa sunulmuştu. Aynı zamanda 349 dolarlık(2200+ TL) fiyat etiketiyle “Player Edition” isminde tasarımsal farklılıklara sahip özel bir versiyonu da alıcı ile buluşmuştu. Honor Play’in ne civarda bir fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunulacağıyla ilgili ise ne yazık ki şu an için herhangi bir bilgi mevcut değil.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edece olursak, 6,3 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, gücünü Kirin 970 işlemciden alıyor. 4 GB / 6 GB’lık RAM seçeneklerine sahip olan model, dahili depolaması microSD kart ile 256 GB’a çıkarılabiliyor. 16+2MP’lik arka kameraya ve 16MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz, 3750mAh gücünde bir bataryaya sahip.
Çok daha gelişmiş bir mobil oyun deneyimi sağlayabilmek için yapay zeka destekli 3D surround ses sistemine ve 4D Smart Shock teknolojisine sahip olan cihaz, bu sayede oyun oynarken tıpkı üç boyutlu bir dünyadaymışsınız gibi hissettirebiliyor. Şirketin açıklamasına göre telefon, PUBG Mobile’ı ve pek çok video oyununu neredeyse tam kare hızında ve rakiplerine göre çok daha kararlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Honor Play ayrıca çok büyük ihtimalle bünyesinde Asphalt 9 ve PUBG Mobile ile gelecek.

    Cihaz Özellikleri

  • İşlemci: Huawei Kirin 970
  • RAM: 4 GB/6 GB
  • Depolama: 64 GB
  • Ekran: 6.3 inç Full HD+
  • Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram
  • Ön Kamera: 16MP, f/2.0
  • Batarya: 3.750 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo 
 
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MS4343 8 ay en beğenilen
2008'de olsak 455 tl'ye alabileceğimiz cihazdır!

(Tabii vergiler hariç)
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TearsForFears 8 ay
Honor 10 3500’e satılıyorken buda 3000’e gelir. Hatta 3000 lira altı olacak diye söz verip 2999 TL den çıkarabilirler.
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nediyonlasen 8 ay
2800 tlden cıktı sasırttı.
16+'2mp kamerası düşündürüyor beni 2mp ne işe yarıyor portre derinlikmi bi sıkıntı cıkarırmı
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Kayrabey 8 ay nediyonlasen
Evet derinlik...
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astegon 8 ay
Gitti Xiaomi geldi Honor.
Düşünen kaçırmasın bu cihazı.
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elitejanissary 8 ay
Bu fiyata çok iyi ürün. Hem fiyat performans açısından harika. Kaçırılmaması gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum.
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DntRx 8 ay
Arkadaslar alınır mı ne diyorsunuz?
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Kayrabey 8 ay DntRx
Oyun oynamayı seviyorsan kaçırma. Ben almam çünkü hiç oyun oynamam. Honor 8x'in ülkemizde satışa çıkmasını bekliyorum. Tahminen aynı fiyat politikası ile gidilirse en fazla 2.099 lira olur. İşlemci yeni Krin 710 belki ama kamera olarak bundan üstün. 20mp f.18 kamera olacak. diğer özellikler genel olarak aynı sayılır.
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velhasil 8 ay

honor playi hepsiburada açmış satışa 2799'dan. Valla bu euro ve doların bu kadar fazla olduğu günlerde efsane fiyat.

hepsiburada.com/...
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cnr-bjk 8 ay velhasil
telefon almayı düşünüyodum ama malum kurdan dolayı artan fiyatlarla bu durumu ertelemek zorunda kalmıştım.şuan bu fiyata ve bu özelliklere sahip bi telefon baya cazip geldi açıkçası, daha öncede hb den telefon almıştım link için teşekkürler
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ouzqan 8 ay
Bu saatten sonra telefon almak zor. 345 dolar diyor 3 binin altında gelmesi zor
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Kadima 8 ay
Kirin 980'i bekleyin aceleniz yoksa :)
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intel7mix 8 ay
kirin 970 o kadar cihaz var ki piayasada. elde kalmış ürünleri yeni telefon diye sürüyorlar artık.
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Johan Elmander 8 ay
329x6.5x1.06x1.18x1.25=3343 lira
Adamların bütçe seviyesinin bizde ettiği fiyata bak.
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Joseph242 8 ay Johan Elmander
Bizde bir ürünü alırken dolar kurunda ya 9 la çarpacaksın ya da 10 la :D
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TearsForFears 8 ay
Honor 10 3500’e satılıyorken buda 3000’e gelir. Hatta 3000 lira altı olacak diye söz verip 2999 TL den çıkarabilirler.
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