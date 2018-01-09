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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota e-Palette: Tüm standartları alt üst edecek otonom elektrikli araç

Toyota e-Palette; CES 2018'de tanıtıldı. Otonom olarak çalışan araç isteğe göre ofis, büfe veya bir parekende aracı olarak kullanılabiliyor. Toyota e-Palette ile mağazalar ayağınıza gelecek.
1 yıl
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11
Otomobil Teknolojileri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Toyota e-Palette: Tüm standartları alt üst edecek otonom elektrikli araç
CES 2018 (Tüketici Elektroniği Fuarı) tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar birçok yenilikçi teknolojik ürünün duyurusu yapıldı. Tanıtılan ürünler arasında öyle bir cihaz var ki geleceğe damga vuracak cinsten. Japon otomobil üreticisi Toyota; kargoculuk, lojistik, tıbbi klinikler e-ticaret şirketleri, büfe, ofis v.b alanlarda kullanılabilecek otonom bir araç lanse etti. 
Toyota e-Palette: Tüm standartları alt üst edecek otonom elektrikli araç

Toyota E-Palette nedir? 

Dünyanın ikinci büyük otomobil üreticisi Toyota; e-Palette'yi teslimat servislerini gerçekleştirmek üzere tasarlamış. Firma otonom aracı için "Servis işletmeleri olarak bir dizi hareketlilik için ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir olacak şekilde tasarlanmış tam otonom yeni nesil elektrikli araç." ifadelerini kullanıyor. 
Toyoto CEO'sunun duyuru esnasında kullanmış olduğu "Bugün siz satış noktasına gidiyorsunuz, gelecekte satış noktası size gelecek." ibareleri gelecekte bizleri nasıl bir yaşantının beklediği konusunda da ipuçları vermekte.
Konsept, Toyota'nın yeni nesil şarjlı elektrik platformu üzerine inşa edilmiş ve şirketin kendi teknolojisiyle de desteklenmiş gelecekçi bir tasarım ile bizleri karşılıyor. Araç, 4 ile 7 metre arasında üç farklı modele sahip ve geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Bu da demek oluyor ki, hangi işletme ne amaçla kullanmak isterse istesin, aracı ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri gibi özelleştirebilmekte. 
Konsept, yürüyen bir otel odasından bir reklam aracına kadar çeşitli görevlerde kullanılabilir. Her bir e-Palette, çeşitli işler ve uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilecek şekilde tasarlandı. Gündüz toplu taşıma hizmetinde kullanabileceğiniz e-Palette'yi akşam nakliye aracına dönüştürerek çeşitli teslimatlar yapabilirsiniz. Aracın dış görünüşü dahi grafikler üzerinde özelleştirmeler yapılarak hızlıca değiştirilebiliyor.
Amazon, Mazda, Pizza Hut, Uber, DiDi şirketleriyle ortaklaşa çalışan Toyota; e-Palette konseptini sponsoru olduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 olimpik oyunlarında kullanıma sunmayı hedefliyor. Şirket ayrıca, e-Palette'yi 2020 yılının başlarında çeşitli bölgelerde test edecek. 
 

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TheShadow 1 yıl en beğenilen profecco
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St Batuhan 1 yıl Simplify
mezar35

Dizilere ve filmlere güzel malzeme olacak onun dışında gelecek vaadetmiyor. Çöp.

Diğer bir kullanıcı yazmış durumda ama ben de belirteyim, Black Mirror 4. sezonda Crocodile bölümünde buna benzer bir durum var.
mezar35Dizilere ve filmlere güzel malzeme olacak onun dışında gelecek vaadetmiyor. Çöp.Diğer bir kullanıcı yazmış durum...
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esmerbuyucu 1 yıl
Özelleştirilebilir olması yeni ama daha önceden otonom market fikri vardı. Donanımhaber'de haberi bile var. donanimhaber.com/...
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gxhero 1 yıl
Ya birde bunu şimdi diziden görüp aha fikri biz bulduk buda video diyerek ilerde icraate geçirecek birine de şimdiden taşı koyuyorlar madem bu fikir vardı bir prototip koyun ortaya onun videosunu yayınlayın demiyor hiç bir mahkeme de apple samsun disney bakın hep aynı tas aynı...
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ardicli2000 1 yıl
Daha çok şişmanlamak için yeni bir neden...
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obsesoz 1 yıl
Toyota çok yenilikçi düşünmüş. Elektrikli araç konseptine yeni bakış getirmiş. Gerçekten Dream Factory olmuş.
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basartenk 1 yıl
Kötüye kullanımı, hırsızlığı nasıl engelleyecekler?
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alasterkasor 1 yıl
Ucu açık bir proje güzel görünüyor. İnternet alışverişlerinde güven olayını düzeltebilir deneme olayını ayağına getirebilir. Örneğin dell bilgisayar markası yaşadığınız şehire ocak ayında bu araçlardan 10 tane gönderdi sizde ocak ayı içinde bir güne randevu aldınız. Araç belli saatte evinizin önüne gelir belli bir zamanda yeni çıkan aletleri yada merak ettiğiniz bilgisayar ile biraz zaman geçirirsiniz sonra araç gider. Kullanıcı tecrübesi adına harika şeyler olabilir.
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deniz_sea 1 yıl
Özellikle akıllı sağlık ürünleri ile bağlantısı olur ise, acil sağlık durumlarında hiç bir çağrıya gerek kalmaksızın, direkt olay yerine gidebilir, ama sağlık için bir personeli olması gerekecektir.
Bence çok güzel bir tasarım ve işlevselliği çok yüksek olacak bir ürün, mesela yurt dışında gezmek için araç kiralayacağınıza, bunu kiralayıp, gündüz gezip, gece uyurken kendisi gideceğiniz diğer rotada ki noktaya ilerleyebilir.
Sonu yok bunun, her senaryoya uyarlanabilir. Bu yüzden teknolojiyi seviyorum işte...
Bravo TOYOTA ve diğer proje destekçilerine...
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profecco 1 yıl
Black Mirror dizisinin son sezonunda vardı bu pizza dağıtan otonom araç.
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Kefelon 1 yıl
E-ticaret için oldukça yararlı gözüküyor. Mesela kıyafet/ayakkabı almak hala büyük bir sorun. Beğendiğiniz modellerin bir kaç farklı bedeni bu araçla birlikte kapınıza kadar gelebilir ve üzerinize uyanı rahatlıkla alabilirsiniz.

Ya da gelip sizi evde bulamayan(!) kargocular yerine istediğiniz zaman ayağınıza gelen kargonuzu istediğiniz saat teslim eden araçlar olabilir.

Yapılabilecekler listesi oldukça geniş. Umarım hızlı yayılır da görürüz o günleri...
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