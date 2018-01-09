Toyota e-Palette: Tüm standartları alt üst edecek otonom elektrikli araç

CES 2018 (Tüketici Elektroniği Fuarı) tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar birçok yenilikçi teknolojik ürünün duyurusu yapıldı. Tanıtılan ürünler arasında öyle bir cihaz var ki geleceğe damga vuracak cinsten. Japon otomobil üreticisi Toyota; kargoculuk, lojistik, tıbbi klinikler e-ticaret şirketleri, büfe, ofis v.b alanlarda kullanılabilecek otonom bir araç lanse etti.

Toyota E-Palette nedir?

Dünyanın ikinci büyük otomobil üreticisi Toyota; e-Palette'yi teslimat servislerini gerçekleştirmek üzere tasarlamış. Firma otonom aracı için "Servis işletmeleri olarak bir dizi hareketlilik için ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir olacak şekilde tasarlanmış tam otonom yeni nesil elektrikli araç." ifadelerini kullanıyor.

Toyoto CEO'sunun duyuru esnasında kullanmış olduğu "Bugün siz satış noktasına gidiyorsunuz, gelecekte satış noktası size gelecek." ibareleri gelecekte bizleri nasıl bir yaşantının beklediği konusunda da ipuçları vermekte.

Konsept, Toyota'nın yeni nesil şarjlı elektrik platformu üzerine inşa edilmiş ve şirketin kendi teknolojisiyle de desteklenmiş gelecekçi bir tasarım ile bizleri karşılıyor. Araç, 4 ile 7 metre arasında üç farklı modele sahip ve geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Bu da demek oluyor ki, hangi işletme ne amaçla kullanmak isterse istesin, aracı ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri gibi özelleştirebilmekte.

Konsept, yürüyen bir otel odasından bir reklam aracına kadar çeşitli görevlerde kullanılabilir. Her bir e-Palette, çeşitli işler ve uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilecek şekilde tasarlandı. Gündüz toplu taşıma hizmetinde kullanabileceğiniz e-Palette'yi akşam nakliye aracına dönüştürerek çeşitli teslimatlar yapabilirsiniz. Aracın dış görünüşü dahi grafikler üzerinde özelleştirmeler yapılarak hızlıca değiştirilebiliyor.

Amazon, Mazda, Pizza Hut, Uber, DiDi şirketleriyle ortaklaşa çalışan Toyota; e-Palette konseptini sponsoru olduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 olimpik oyunlarında kullanıma sunmayı hedefliyor. Şirket ayrıca, e-Palette'yi 2020 yılının başlarında çeşitli bölgelerde test edecek.