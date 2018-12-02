Toyota'nın insansı robotu T-HR3, 5G ile donatıldı

Teknoloji Editörü
Otomotiv devlerinden Toyota'nın uzun bir süredir geliştirdiği insansı robotu T-HR3 geçtiğimiz günlerde önemli bir güncelleme aldı. Robot sanal gerçeklik teknolojisi ile 10 km mesafeye kadar kontrol edilebilmesi için 5G desteği ile donatıldı.
Fuar'da görücüye çıkacak
T-HR3'e 5G teknolojisi entegre edilmeden önce menzilin sınırlandırılması gerekiyordu. Ancak Toyota, 5G desteği ile bu sınırı yükseltti ve VR destekli kontrolörler sayesinde robot 10 km mesafelik bir alanda uzaktan kontrol edilebiliyor. Şirket T-HR3'ü evler ve sağlık kurumları için insanlara yardım amaçlı geliştirdiğini belirtiyor.Toyota, insansı robotu T-HR3'ü 6 Aralık tarhinde Tokyo Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak olan DoCoMo Open House etkinliğinde halka tanıtmayı planlıyor. Robotun nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.
https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/25576825.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6455 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Japonya, toyota ve