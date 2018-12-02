Toyota'nın insansı robotu T-HR3, 5G ile donatıldı

Otomotiv devlerinden Toyota'nın uzun bir süredir geliştirdiği insansı robotu T-HR3 geçtiğimiz günlerde önemli bir güncelleme aldı. Robot sanal gerçeklik teknolojisi ile 10 km mesafeye kadar kontrol edilebilmesi için 5G desteği ile donatıldı.

Fuar'da görücüye çıkacak

T-HR3'e 5G teknolojisi entegre edilmeden önce menzilin sınırlandırılması gerekiyordu. Ancak Toyota, 5G desteği ile bu sınırı yükseltti ve VR destekli kontrolörler sayesinde robot 10 km mesafelik bir alanda uzaktan kontrol edilebiliyor. Şirket T-HR3'ü evler ve sağlık kurumları için insanlara yardım amaçlı geliştirdiğini belirtiyor.

https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/25576825.html

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Toyota, insansı robotu T-HR3'ütarhinde'nde yapılacak olanetkinliğinde halka tanıtmayı planlıyor. Robotun nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız yukarıdakigöz atabilirsiniz.