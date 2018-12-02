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Toyota'nın insansı robotu T-HR3, 5G ile donatıldı

Japon otomotiv devi Toyota, geliştirdiği insansı robot T-HR3'ün beşinci nesil mobil iletişim teknolojisi olan 5G denemelerini başarıyla geçtiğini açıkladı. Robot 10 km mesafeden kontrol edilebilecek.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Otomotiv devlerinden Toyota'nın uzun bir süredir geliştirdiği insansı robotu T-HR3 geçtiğimiz günlerde önemli bir güncelleme aldı. Robot sanal gerçeklik teknolojisi ile 10 km mesafeye kadar kontrol edilebilmesi için 5G desteği ile donatıldı.

Fuar'da görücüye çıkacak

T-HR3'e 5G teknolojisi entegre edilmeden önce menzilin sınırlandırılması gerekiyordu. Ancak Toyota, 5G desteği ile bu sınırı yükseltti ve VR destekli kontrolörler sayesinde robot 10 km mesafelik bir alanda uzaktan kontrol edilebiliyor. Şirket T-HR3'ü evler ve sağlık kurumları için insanlara yardım amaçlı geliştirdiğini belirtiyor.
Toyota, insansı robotu T-HR3'ü 6 Aralık tarhinde Tokyo Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak olan DoCoMo Open House etkinliğinde halka tanıtmayı planlıyor. Robotun nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.

https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/25576825.html Yorum Yaz
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huseyincarnege 5 ay
oda bişeymi bizim robot daha iyi bikere delikanlı
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Khoradasein 5 ay huseyincarnege
:( Her alanda lazım fakat öncelikle tekrardan bir akıl ve bilim devrimi şart memlekete.
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V4LKyR 5 ay
Adamlar maalesef bizden milyonlarca yıl ileride.
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K_Spartakus 5 ay V4LKyR
Capon'lar da bizi kıskanıyor galiba
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serafon 5 ay V4LKyR
O kadar değil 50-70 yıl arası kadar!
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aydınayhan 5 ay
bılınclenıp ınsanların kendılerını kontrol ettıgını anladıkları zaman,ınsanları yoketceklermıs
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ComradeMRX 5 ay aydınayhan
matrix
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muammer816 5 ay
ilk görsel geleceğin silah sistemi gibi geldi bana. bu robot işleri bana ürkütücü geliyor.
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Eşşekli Süvari 5 ay muammer816
Aklıma transformers filmindeki desepticonlar geldi :dd
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Japonya, toyota ve
6 etiket daha robot t-hr3 5g Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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