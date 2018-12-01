Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı

Teksas merkezli bilgisayar üreticilerinden Dell, Kasım ayı başında gerçekleşen bir siber saldırıyı açıkladı ve tedbir olarak müşterilerinin şifrelerini sıfırladığını duyurdu. Gelelim bu siber saldırının detaylarına...

9 Kasım'da saldırıya uğradık

Dell, 9 Kasım 2018 tarihinde müşteri bilgilerinin yer aldığı sunucuya bir saldırının yapıldığını açıkladı. Şirket her ne kadar müşteri verilerinin sızdığına dair bir kanıt bulamadığını iddia ettiyse de, bunun gerçekleşebileceğini kabul ediyor. Veri hırsızlığından etkilenen müşterilerinin şifrelerini sıfırlayan şirket, çok aşamalı bir kimlik doğrulama süreci tasarladı.

https://www.dell.com/customerupdate

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Bundan böyle artık tümkullanıcıları, dell.com sitesini ziyaret edip hesaplara ulaşmaya çalıştıklarında, şifrelerinigerekecek. Dell yetkilileri, siber saldırı konusundave konuyuintikal ettirdiklerini de belirtiyorlar.