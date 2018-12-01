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Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Dell, Kasım ayında yaşadığı veri ihlali olayının ardından tedbir amacıyla müşterilerinin şifrelerini sıfırladığını açıkladı.
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı
Teksas merkezli bilgisayar üreticilerinden Dell, Kasım ayı başında gerçekleşen bir siber saldırıyı açıkladı ve tedbir olarak müşterilerinin şifrelerini sıfırladığını duyurdu. Gelelim bu siber saldırının detaylarına...

9 Kasım'da saldırıya uğradık 

Dell, 9 Kasım 2018 tarihinde müşteri bilgilerinin yer aldığı sunucuya bir saldırının yapıldığını açıkladı. Şirket her ne kadar müşteri verilerinin sızdığına dair bir kanıt bulamadığını iddia ettiyse de, bunun gerçekleşebileceğini kabul ediyor. Veri hırsızlığından etkilenen müşterilerinin şifrelerini sıfırlayan şirket, çok aşamalı bir kimlik doğrulama süreci tasarladı.
Bundan böyle artık tüm Dell kullanıcıları, dell.com sitesini ziyaret edip hesaplara ulaşmaya çalıştıklarında, şifrelerini yeniden oluşturmaları gerekecek. Dell yetkilileri, siber saldırı konusunda araştırmalara başladıklarını ve konuyu polise intikal ettirdiklerini de belirtiyorlar.

https://www.dell.com/customerupdate Yorum Yaz
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expressimo 5 ay
Yine aynı şifreyi koyacak bir sürü kişi...
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5 ay
Bütün şifrelerim aynı, yönetime sesleniyorum... epostalarımı okuyabilirsiniz.
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Bay Robot 5 ay
Büyük rezalet. Sitedeki şifreleri e-postalarıyla aynı şifreyse o e-posta da gitti demektir onu ne yapacağız dell bey?
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Kantlock 5 ay Bay Robot
O yüzden her site için farklı şifre kullanmanız gerekiyor. Birinde şifreniz patlasa diğer tüm hesaplarınız ele geçirilmesin diye. Ve mümkünse olan sitelerde mutlaka 2FA'yi aktifleştirin.
Şahsen benim kullandığım 2 mail adresinin ikisi de internette şifreleriyle birlikte gördüğümden beri tüm hesaplarımın şifresini farklı yapıyorum.
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