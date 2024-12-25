Toyota’nın küresel araç üretimi 10’uncu ayda da düştü

ABD'deki üretim yüzde 11,8 oranında gerilerken, Grand Highlander ve Lexus TX SUV modellerinin üretimi dört aylık bir duraklamanın ardından Ekim ayı sonunda yeniden başlamasına rağmen yavaş bir toparlanma gösterdi. Çin'deki üretim ise yüzde 1,6 oranında düştü. Bu oran, bir önceki ayın yüzde 9’luk düşüşüne kıyasla daha iyimser bir tablo çizdi. Granvia ve Sienna minivan modelleri ile BYD iş birliğiyle geliştirilen elektrikli sedan bZ3’ün yerel satışlarındaki artış, bu toparlanmayı destekledi.
Lexus markasına destek
Toyota'nın küresel üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiren Japonya'da üretim, kısmen Fujimatsu ve Yoshiwara fabrikalarındaki iki günlük üretim durması nedeniyle Kasım ayında yüzde 9,3 azaldı. Bu arada Toyota dünya çapındaki satışlarını üst üste ikinci ayda da yüzde 1,7 artırarak 920.569 araca yükseltti ve Kasım ayı için yeni bir rekor kırdı. Firmanın Ocak-Kasım dönemindeki küresel üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düşüşle yaklaşık 8,75 milyon araç olurken, küresel satışlar yüzde 1,2 azaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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