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Tam Boyutta Gör Toyota Motor, Kasım ayında küresel üretimde üst üste 10. düşüşünü yaşadığını duyurdu. Ancak Japon otomobil devi, ABD ve Çin'deki güçlü talep sayesinde dünya çapındaki satışlarında artış kaydetti. Toyota, Kasım ayında dünya genelinde 869.230 araç üreterek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2'lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, Ekim ayında kaydedilen yüzde 0,8'lik azalmanın da üzerine çıktı.

ABD'deki üretim yüzde 11,8 oranında gerilerken, Grand Highlander ve Lexus TX SUV modellerinin üretimi dört aylık bir duraklamanın ardından Ekim ayı sonunda yeniden başlamasına rağmen yavaş bir toparlanma gösterdi. Çin'deki üretim ise yüzde 1,6 oranında düştü. Bu oran, bir önceki ayın yüzde 9’luk düşüşüne kıyasla daha iyimser bir tablo çizdi. Granvia ve Sienna minivan modelleri ile BYD iş birliğiyle geliştirilen elektrikli sedan bZ3’ün yerel satışlarındaki artış, bu toparlanmayı destekledi.

Lexus markasına destek

Tam Boyutta Gör Çin merkezli BYD gibi rakiplerin yükselişiyle Toyota, 2027 yılı civarında Lexus lüks markası için bağımsız bir fabrikayı Şanghay'da inşa ederek elektrikli araç üretimine başlamayı planlıyor. Bu stratejik hamle, Nikkei gazetesinin Pazartesi günü yayımladığı bir haberde duyurulmuştu.

Nikkei: Toyota Çin'de elektrikli araç fabrikası kuracak 1 gün önce eklendi

Toyota'nın küresel üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiren Japonya'da üretim, kısmen Fujimatsu ve Yoshiwara fabrikalarındaki iki günlük üretim durması nedeniyle Kasım ayında yüzde 9,3 azaldı. Bu arada Toyota dünya çapındaki satışlarını üst üste ikinci ayda da yüzde 1,7 artırarak 920.569 araca yükseltti ve Kasım ayı için yeni bir rekor kırdı. Firmanın Ocak-Kasım dönemindeki küresel üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düşüşle yaklaşık 8,75 milyon araç olurken, küresel satışlar yüzde 1,2 azaldı.

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Toyota’nın küresel araç üretimi 10’uncu ayda da düştü