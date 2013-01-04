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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota, sürücüsüz araç teknolojisini CES 2013'e getiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha kontrollü araç trafiği ve can kaybını en aza indirme gibi amaçlarla son dönemlerde denemeleri yapılan sürücüsüz arabalar, Google ve Volvo gibi firmaların Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yer alıyor.

Diğer bir otomotiv üreticisi Toyota da, sürücüsüz araba konusunda çalışmalar yapan firmalardan. Firma yaptığı duyuruda Lexus AASRV - Gelişmiş Aktiv Güvenli Araştırma Aracı adını verdiği bir prototip aracı, CES 2013 fuarında tanıtacağını açıkladı.

Lexus LS 600h modelinin elden geçirilmiş bir versiyonu olan Lexus AASRV, radar, kamera ve lazer sistemi gibi ekipmanlarla desteklenerek çevreyi haritalıyor ve hızını ayarlıyor. Ayrıca araçların birbiriyle haberleşmesi sayesinde daha verimli haritalama yapılabiliyor. 

Toyota, çalışmalarına ilişkin 5 saniyelik bir test videosu da yayınladı. Videoda otonom aracın önceki araç ile arasında belirli bir mesafeye ulaşınca yavaşladığı, öndeki aracın hızını artırmayacağını anlayınca, sağ şeritten yoluna devam etmeye başladığı görülüyor. 

7 Ocak Pazartesi günü Toyota, basın mensuplarına yeni aracı hakkında bilgi verecek. Ayrıca Audi de gelişmiş bir park etme sistemini CES 2013 fuarında tanıtacak. Şimdilik otonom araçların trafiğe çıkışına izin verilmediği için firmaların güçlü bir lobi yapmaları gerekiyor. 

http://pressroom.toyota.com/video_display.cfm?video_id=22811 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-FDC9156E7 6 yıl
Audi'den vazgeçmem.
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mustafacan1980 6 yıl
Uydudan baglanti olacak. Hava kapandi uyduyla baglanti gitti nolacak :DDD
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Barlas 6 yıl
Kisisel kullanimdan ziyade toplu tasima, polis, ambulans vb araclar icin ilham kaynagi olabilecek bir calisma.
Detroit uluslararasi havalimaninda cok katli devasa bir havaalimani ic transfer sistemi mevcut ve tamamen yapay zeka ile kontrol ediliyor. Half-Life'taki ilk bindigimiz treni dusunun (:
Bize sozum ona utopik gelen gelisme ya da vizyonlar, gelismis ulkelerde temelleri atilmis ve altyapisi belirli alanlarda halihazirda kullanilmakta.
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Mr.Legend 6 yıl
Runaway 
Ütopik,başka teknolojiler için ilham verebilecek gerçekleşmeyecek bir proje. Eğer konfor için ise bu proje şöför kullanmak daha mantıklı.Eğer amaç kazalardaki sürücü faktörünü ortadan kaldırmaksa;sistem/yazılım -vb- arıza adı altında farklı bir kaza faktörü doğacaktır.

20 yıl önce akıllı telefonlar gelecek deselerdi inanmazlardı. Ütopik ha :D
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Runaway  6 yıl Mr.Legend
Mr.Legend

Runaway 

Ütopik,başka teknolojiler için ilham verebilecek gerçekleşmeyecek bir proje. Eğer konfor için ise bu proje şöför kullanmak daha mantıklı.Eğer amaç kazalardaki sürücü faktörünü ortadan kaldırmaksa;sistem/yazılım -vb- arıza adı altında farklı bir kaza faktörü doğacaktır.


20 yıl önce akıllı telefonlar gelecek deselerdi inanmazlardı. Ütopik ha :D

Evet,ütopik.Ama ütopik olan projenin gerçekleştirilmesi -sürücüsüz binek arabaların olduğu bir trafik-.Daha kullanışlı fikirler ortaya çıkacaktır.Toplu/tekil taşımanın daha özel bir hale getirilmesi insanların kendilerinin kullanmadıkları bir araca para vermelerinden ve oluşacak kirlilikten daha mantıklı olacaktır.

Zaten projenin konuda bahsi geçen ütopik amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum.

Geçmiş-gelecek ilişkisi kurmuşken;insanların geçmişte geleceğe dair yaptıkları teknolojiye dair tahminler %99 tutmamıştır.Eğer büyük şirketlerin eski patronlarının 50 yıl önceki tahminleri buna örnek olacaktır.
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TheseCrazyTurk 6 yıl
100 bin tl para verdiğim arabayı süremeyeceksem kalsın o teknoloji..
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Runaway  6 yıl
Ütopik,başka teknolojiler için ilham verebilecek gerçekleşmeyecek bir proje.

Eğer konfor için ise bu proje şöför kullanmak daha mantıklı.Eğer amaç kazalardaki sürücü faktörünü ortadan kaldırmaksa;sistem/yazılım -vb- arıza adı altında farklı bir kaza faktörü doğacaktır.
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Umutcan 6 yıl TheseCrazyTurk
hatalahutalapukaka

100 bin tl para verdiğim arabayı süremeyeceksem kalsın o teknoloji..

Bence tam tersi, özel şöför varmış gibi arkana yaslanıp trafikte bacak ağrıtmadan arkaya uzanıp keyfimize bakmak daha güzel olurdu
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baybahadir 6 yıl
Nerede kaldı sürüş keyfi?
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seven44 6 yıl
manuelmi otomatikmi acaba :)
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