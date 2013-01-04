Toyota, sürücüsüz araç teknolojisini CES 2013'e getiriyor





Daha kontrollü araç trafiği ve can kaybını en aza indirme gibi amaçlarla son dönemlerde denemeleri yapılan sürücüsüz arabalar, Google ve Volvo gibi firmaların Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yer alıyor.





Diğer bir otomotiv üreticisi Toyota da, sürücüsüz araba konusunda çalışmalar yapan firmalardan. Firma yaptığı duyuruda Lexus AASRV - Gelişmiş Aktiv Güvenli Araştırma Aracı adını verdiği bir prototip aracı, CES 2013 fuarında tanıtacağını açıkladı.





Lexus LS 600h modelinin elden geçirilmiş bir versiyonu olan Lexus AASRV, radar, kamera ve lazer sistemi gibi ekipmanlarla desteklenerek çevreyi haritalıyor ve hızını ayarlıyor. Ayrıca araçların birbiriyle haberleşmesi sayesinde daha verimli haritalama yapılabiliyor.





Toyota, çalışmalarına ilişkin 5 saniyelik bir test videosu da yayınladı. Videoda otonom aracın önceki araç ile arasında belirli bir mesafeye ulaşınca yavaşladığı, öndeki aracın hızını artırmayacağını anlayınca, sağ şeritten yoluna devam etmeye başladığı görülüyor.





7 Ocak Pazartesi günü Toyota, basın mensuplarına yeni aracı hakkında bilgi verecek. Ayrıca Audi de gelişmiş bir park etme sistemini CES 2013 fuarında tanıtacak. Şimdilik otonom araçların trafiğe çıkışına izin verilmediği için firmaların güçlü bir lobi yapmaları gerekiyor.

http://pressroom.toyota.com/video_display.cfm?video_id=22811