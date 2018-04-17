Toyota'nın araçları 2021'den itibaren birbiriyle iletişim kurabilecek

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Araçtan araca (V2V) ve araçtan altyapıya (V2I) iletişim teknolojileri, sahip olduğu özellikler sayesinde her yıl trafikte binlerce kişinin hayatını kurtaracak potansiyele sahip. Ama ne yazık ki satışa sunulan araçlar arasında yaygınlaşması da bir o kadar yavaş. Toyota ve Lexus da bu durumu tersine çevirmek için kolları sıvamış durumda.

Japon üretici, araçtan araca ve araçtan altyapıya iletişim teknolojisini 2021 yılından başlayarak Amerika’da satışa sunduğu araçlarda kullanmaya hazırlanıyor. Söz konusu yıldan itibaren Dedicated Short-Range Communications (Kısa Mesafe Telsiz İletişim) sistemiyle donatılacak araçlar, hız ve konum gibi daha pek çok bilgiyi birbirleriyle ve altyapıyla paylaşabilir hale gelecek. Şirket, bu teknolojiyi 2015 yılından bu yana yaklaşık 100 bin aracında kullanıyor.

Bu sistem sayesinde paylaşılan gerçek zamanlı bilgiler sürücülere buzlu yollar, trafik sıkışıklığı ve kazalar gibi potansiyel tehlike ve sıkıntılardan sıyrılma imkanı tanıyacak. Sürücüler, herhangi bir potansiyel tehlikeyle karşılaşmadan dahi erkenden uyarılabilecek.

5.9 GHz frekans kullanan DSRC sisteminde iletişim iki yönlü olacak. Yani diğer araçlar ve altyapı bileşenlerinden bilgi alınabileceği gibi, onlara bilgi de gönderilebilecek. Ayrıca, bu sistem endüstri standartlarına dayandığı için diğer üreticilere ait araçlarla da iletişim kurulabilecek.





https://www.engadget.com/2018/04/16/toyota-vehicle-to-vehicle-communications/