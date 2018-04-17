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Toyota'nın araçları 2021'den itibaren birbiriyle iletişim kurabilecek

Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılından başlanarak pek çok modelde DSRC, yani Kısa Mesafe Telsiz İletişim sistemi kullanılacak. Bu sayede araçlar birbiriyle iletişim kurabilecek.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Toyota'nın araçları 2021'den itibaren birbiriyle iletişim kurabilecek
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Araçtan araca (V2V) ve araçtan altyapıya (V2I) iletişim teknolojileri, sahip olduğu özellikler sayesinde her yıl trafikte binlerce kişinin hayatını kurtaracak potansiyele sahip. Ama ne yazık ki satışa sunulan araçlar arasında yaygınlaşması da bir o kadar yavaş. Toyota ve Lexus da bu durumu tersine çevirmek için kolları sıvamış durumda.

Japon üretici, araçtan araca ve araçtan altyapıya iletişim teknolojisini 2021 yılından başlayarak Amerika’da satışa sunduğu araçlarda kullanmaya hazırlanıyor. Söz konusu yıldan itibaren Dedicated Short-Range Communications (Kısa Mesafe Telsiz İletişim) sistemiyle donatılacak araçlar, hız ve konum gibi daha pek çok bilgiyi birbirleriyle ve altyapıyla paylaşabilir hale gelecek. Şirket, bu teknolojiyi 2015 yılından bu yana yaklaşık 100 bin aracında kullanıyor.

Toyota'nın araçları 2021'den itibaren birbiriyle iletişim kurabilecek

Bu sistem sayesinde paylaşılan gerçek zamanlı bilgiler sürücülere buzlu yollar, trafik sıkışıklığı ve kazalar gibi potansiyel tehlike ve sıkıntılardan sıyrılma imkanı tanıyacak. Sürücüler, herhangi bir potansiyel tehlikeyle karşılaşmadan dahi erkenden uyarılabilecek.

5.9 GHz frekans kullanan DSRC sisteminde iletişim iki yönlü olacak. Yani diğer araçlar ve altyapı bileşenlerinden bilgi alınabileceği gibi, onlara bilgi de gönderilebilecek. Ayrıca, bu sistem endüstri standartlarına dayandığı için diğer üreticilere ait araçlarla da iletişim kurulabilecek.



https://www.engadget.com/2018/04/16/toyota-vehicle-to-vehicle-communications/ Yorum Yaz
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jimhendrix 1 yıl
casio saat neyinize yetmiyor?
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darkaura 1 yıl
yakin gelecekte kisa mesafe iletisim ile otonom surus birlestiriginde araclar tipki kus ve balik suruleri gibi suru formasyonuyla ortak hareket edebilirler. buda yoldaki alani daha verimli kullanmalarini sagliyip trafik sikisikligini ciddi oranda azaltacaktir. bugunun teknolojiysiyle bile yapilabilcek bir sey. honda nin bu konuda deneysel calismalari vardi. sorun teknolojiden ziyade endustriyel standartlarin yerlesmesi, yasal regulasyonlarin olusturulmasi.

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yildiz 1 yıl
Renault ta böyle bir teknoloji geliştirmiş kaza vs tüm bilgileri paylaşıyorlar.

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mekatronikteknisyeniyim 1 yıl
Aynı projeyi kaç aydır düşünüyorum . Benden önce davranmışlar
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Led Zeppelin 1 yıl mekatronikteknisyeniyim
Volvo larda da olması lazım bu sistemin, yol/hava durumu konusunda bilgi veriyordu. Ama ülkemizde kullanılabiliyor mu bilmiyorum.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Yani şimdi Toyotanın bu teknolojisi Nvidia'nın physx gibi mi?
5.9 GHz overclocklu hali mi?
Bu frekansta mikrodalgadan mı sayılıyor? Bu frekansta mikrodalganın sağlığa etkileri nelerdir?
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