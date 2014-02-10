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Traffic Racer, Windows Phone için de yayımlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
1
34
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Traffic Racer, Windows Phone için de yayımlandı
Halihazırda Android ve iOS platformları için indirilebilir içerik olarak sunulan Traffic Racer, Windows Phone için de yayımlandı.

Soner Kara'nın koşu türünü yollara uyarladığı yapım, kaliteli grafikleri ve zengin içeriğiyle Windows Phone platformunda da dikkatleri üzerine çekiyor. Android ve iOS versiyonlarıyla aynı oyun içeriğine sahip olan Windows Phone versiyonunda 19 araç, 4 mekan, 4 oyun modu ve 15 farklı araç özelleştirmesi yer ediniyor. Ayrıca, oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Lumia 520 gibi 512 MB RAM'li cihazlarda da çalışan yapıma aşağıdaki market bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz. Bu arada Amerika ve Japonya dahil 40'ın üzerinde ülkede Google Play'in en çok indirilen yarış oyunu olan Traffic Racer'ın 3 ayda 30 milyon indirilme sayısına ulaştığını da belirtelim. 

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rextr 5 yıl en beğenilen
Haber için teşekkürler. Android'te ücretsiz olmasının sebebi Türkiye'den ücretli uygulama satamıyoruz. Diğer platformlarda ise reklam koymamayı tercih ettim bu yüzden ücretli. İyi oyunlar herkese.

-Soner
Haber için teşekkürler. Android'te ücretsiz olmasının sebebi Türkiye'den ücretli uygulama satamıyoruz. Diğer platformlarda ise reklam koymamayı tercih ettim bu...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Windows Phone da ne zaman ücretsiz olurr :D
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redbest 5 yıl
Bari geliştiricisinin olduğu başlıkta yazmayın şöyle şeyler.
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expo-9009 5 yıl redbest
redbest
Bari geliştiricisinin olduğu başlıkta yazmayın şöyle şeyler.

Aynen
Bir Türk geliştiricisine bile 2 Tl vermek zor geliyor.
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ACİDBURN45 5 yıl
Artık wp8de de ücretsiz kırılmış bile oyun
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edifers 5 yıl
Unlocklu cihazlar için editlenmiş sürümü çıkmış
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aenescan1994 5 yıl
Bizde grafikler mi kotu yoksa Apple cihazlarda 4s 5 te ekran çok iyi de bu kadar fark o yüzden mi, grafikler yüksek yapınca da gayet akıcı oyun, ama dediğim gibi ios cihazlarda çok daha iyiydi grafikler, bir de Watch and share kısmı olsa biz de de iostaki gibi süper olurdu , ama yine de oyun çok guzel
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NakahNiyesuh 5 yıl
Soner Kara yeni oyunlar çıkart **** reis. :)
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fatih-8 5 yıl
Amacım killik değil ama yayımlanma yazılı oluyor. Gazete dergi vs. Burda yayinlanma olması lazım.

Bu arada Google play e neden Türkiye'den ücretli uygulama satılamıyor. Google in Turkiye ile derdi ne. ?
Maps de hala TR app Store a gelmedi.
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olağan_şüpheli 5 yıl fatih-8
fatih-8

Amacım killik değil ama yayımlanma yazılı oluyor. Gazete dergi vs. Burda yayinlanma olması lazım.


TDK

yayım
a. 1. Yayma işi. 2. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: “Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır.” -R. N. Güntekin. 3. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.


yayın
a. 1. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat. 2. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat


Başlık doğru. (sanırım)
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SturdyHead 5 yıl
Benim anlamadığım IOS'da da 25pp var ve sadece indirip kuruyorsun, bu durumda neden sadece Android kullanıcıları korsancı yerine konuyor ?
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fukox 5 yıl
Demekki istenince 512mb lara da yapılıyormuş...
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Bradley Cooper 5 yıl
biz evo lancer ile oynarken siz şahinle başlayacaksınız. bu arada bizde bedavayken WP de neden 2 TL?
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