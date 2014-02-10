Halihazırda Android ve iOS platformları için indirilebilir içerik olarak sunulan Traffic Racer, Windows Phone için de yayımlandı.





Soner Kara'nın koşu türünü yollara uyarladığı yapım, kaliteli grafikleri ve zengin içeriğiyle Windows Phone platformunda da dikkatleri üzerine çekiyor. Android ve iOS versiyonlarıyla aynı oyun içeriğine sahip olan Windows Phone versiyonunda 19 araç, 4 mekan, 4 oyun modu ve 15 farklı araç özelleştirmesi yer ediniyor. Ayrıca, oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor.





Lumia 520 gibi 512 MB RAM'li cihazlarda da çalışan yapıma aşağıdaki market bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz. Bu arada Amerika ve Japonya dahil 40'ın üzerinde ülkede Google Play'in en çok indirilen yarış oyunu olan Traffic Racer'ın 3 ayda 30 milyon indirilme sayısına ulaştığını da belirtelim.