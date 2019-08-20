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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Trafik Sigortası'nda ikinci el araç alacakları ilgilendiren düzenleme

Trafik Sigortası'nın tarife uygulama esaslarına göre ikinci el araç alan kişi satıcının sigortasını 15 gün süreyle kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulama Eylül ayında son buluyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Trafik Sigortası'nda ikinci el araç alacakları ilgilendiren düzenleme

Bizim kısaca Trafik Sigortası olarak adlandırdığımız Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın tarife uygulama esasları Eylül ayından itibaren değişiyor. Bu kapsamda, söz konusu aydan itibaren ikinci el araç alan vatandaşların arabayı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek.

Trafik Sigortası’nın mevcut uygulama esaslarına göre araç sahibi değişse bile trafik sigortaları 15 günlük bir koruma sağlıyor. Bu da aracın yeni sahibine kendi sigortasını yaptırmak için 15 gün süre tanıyor. Fakat yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bu durum önümüzdeki Eylül ayında son bulacak. Bunun nedeni olarak da söz konusu uygulamanın satıcılar için dezavantaj oluşturmaya başlaması gösteriliyor.

"Satıcıyı kötü etkiliyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sigortacı Barış Gümüş, alıcının 15 gün içerisinde sigorta yaptırmadığında yaptığı kaza ve benzeri işlerin satıcının sigortasına yansıdığını ve satıcının daha sonraki araç alışında priminde sıkıntı yaşadığı için düzenleme yapıldığını dile getirdi. Gümüş’e göre devlet ve hazine bunu düzenleyerek alıcıların artık sigortalarını hemen kesmesini istiyor. Dolayısıyla satıcının 15 günlük sigortasını Eylül ayından itibaren kimse kullanamayacak.



https://www.iha.com.tr/haber-2-el-arac-alacaklar-dikkat-eylulde-basliyor-796301/ Yorum Yaz
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RichesMen 3 sa.
ekspertiz yapınca 1 ay sigortalanıyor zaten :)
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mr.biceps 3 sa.
Zaten olması gereken budur. Değiştirilmesi iyi olmuş
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