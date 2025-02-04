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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yeni aşamaya geçildi.

İlan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getiren bu uygulama kapsamında 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılarak kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçiliyor.

EİDS'in 4 Şubat 2025 itibarıyla uygulamaya alınan yetki doğrulaması ise ilan platformlarındaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece akrabaları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilebilmesi hedefleniyor. Taşıt sahibinin ilan verme konusunda oto galeri işletmesini yetkilendirmesi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

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İkinci aşama olan yetki doğrulaması için 1 Nisan 2025 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülüyor. Böylece, belirtilen tarihe kadar yetki doğrulaması süreci tamamlanmadan da taşıt ilanı verilebilecek ancak bu sürecin sona ermesiyle birlikte taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek.

Yeni düzenlemeye göre 1 Nisan’a kadarki geçiş sürecinin ardından yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmeleri, elektronik platformlara ilan giremeyecek.

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İkinci el araç ilanlarında "yetki doğrulaması" dönemi başladı