Trafik sigortasında yeni dönem: Araç devir işlemlerinde 15 günlük süre kalkıyor

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor. Bu tarihten itibaren artık araç devir işlemlerinde satın alımdan sonraki 15 gün içerisinde sigorta poliçesi yaptırma işlemi ortadan kalkacak. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak.

Anayasa Mahkemesi neden bu kuralı iptal etti?

Tam Boyutta Gör İkinci el araç satın alan kişinin kendi üzerine trafik sigortası yaptırmak için 15 gün süresi olduğu için noterler yeni araç sahibinden sigorta talep etmeden satış işlemini gerçekleştiriyor. Yeni araç sahibinin bu süre içerisinde kaza yapması durumunda da sigorta şirketi karşıladığı zararı sigortada ismi yazan kişiden yani aracın eski sahibinden istiyor. Bu kişi de aracını sattığı için durum davalık oluyor.

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Anayasa Mahkemesi, 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu mağduriyetleri gidermek için "15 gün süre" hükmünü iptal etti ve kararın 9 ay sonra uygulamaya alınmasına karar verdi. 5 Aralık'tan itibaren noterlerin araç devir işlemlerinde alıcının trafik sigortasını aynı gün yapması gerekecek.

Aynı gün yapılmadığı takdirde poliçeye yüzde 5 sürprim zammı uygulanacak. Araç satışı hafta sonları nöbetçi noterlerde yapılırsa, satış takip eden ilk iş gününde (Pazartesi) yapılmış sayılacak ve sürprim zammı salı günü uygulanacak.

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Trafik sigortasında yeni dönem: 15 günlük süre kalkıyor