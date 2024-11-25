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    Anlık Bildirim

    Trafik sigortasında yeni dönem: Araç devir işlemlerinde 15 günlük süre kalkıyor

    Anayasa Mahkemesi, araç satışında alıcının zorunlu trafik sigortasını 15 gün içerisinde yaptırabilme kuralını iptal etmişti. Bu karar 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor. Bu tarihten itibaren artık araç devir işlemlerinde satın alımdan sonraki 15 gün içerisinde sigorta poliçesi yaptırma işlemi ortadan kalkacak. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak.

    Anayasa Mahkemesi neden bu kuralı iptal etti?

    Trafik sigortasında yeni dönem: 15 günlük süre kalkıyor Tam Boyutta Gör
    İkinci el araç satın alan kişinin kendi üzerine trafik sigortası yaptırmak için 15 gün süresi olduğu için noterler yeni araç sahibinden sigorta talep etmeden satış işlemini gerçekleştiriyor. Yeni araç sahibinin bu süre içerisinde kaza yapması durumunda da sigorta şirketi karşıladığı zararı sigortada ismi yazan kişiden yani aracın eski sahibinden istiyor. Bu kişi de aracını sattığı için durum davalık oluyor.

    Anayasa Mahkemesi, 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu mağduriyetleri gidermek için "15 gün süre" hükmünü iptal etti ve kararın 9 ay sonra uygulamaya alınmasına karar verdi. 5 Aralık'tan itibaren noterlerin araç devir işlemlerinde alıcının trafik sigortasını aynı gün yapması gerekecek.

    Aynı gün yapılmadığı takdirde poliçeye yüzde 5 sürprim zammı uygulanacak. Araç satışı hafta sonları nöbetçi noterlerde yapılırsa, satış takip eden ilk iş gününde (Pazartesi) yapılmış sayılacak ve sürprim zammı salı günü uygulanacak.

    Kaynakça https://www.ekonomim.com/ekonomi/arac-alacaklar-dikkat-trafik-sigortasinda-15-gunluk-sure-kalkiyor-haberi-782198 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240305-8.pdf
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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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