Trafik sigortasında yeni dönem: Araç devir işlemlerinde 15 günlük süre kalkıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor. Bu tarihten itibaren artık araç devir işlemlerinde satın alımdan sonraki 15 gün içerisinde sigorta poliçesi yaptırma işlemi ortadan kalkacak. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak.
Anayasa Mahkemesi neden bu kuralı iptal etti?
Anayasa Mahkemesi, 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu mağduriyetleri gidermek için "15 gün süre" hükmünü iptal etti ve kararın 9 ay sonra uygulamaya alınmasına karar verdi. 5 Aralık'tan itibaren noterlerin araç devir işlemlerinde alıcının trafik sigortasını aynı gün yapması gerekecek.
Aynı gün yapılmadığı takdirde poliçeye yüzde 5 sürprim zammı uygulanacak. Araç satışı hafta sonları nöbetçi noterlerde yapılırsa, satış takip eden ilk iş gününde (Pazartesi) yapılmış sayılacak ve sürprim zammı salı günü uygulanacak.Kaynakça https://www.ekonomim.com/ekonomi/arac-alacaklar-dikkat-trafik-sigortasinda-15-gunluk-sure-kalkiyor-haberi-782198 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240305-8.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.