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Transcend StoreJet 25M3: Çevresel koşullara dayanıklı USB 3.0 sürücü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
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8
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurduğu depolama sürücüleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen Transcend, çevresel koşullara dayanıklı yeni bir USB 3.0 sürücü hazırladı. StoreJet 25M3 adını taşıyan ve özel tasarımlı kasası ile düşmeye ve çarpmaya karşı korumalı olan sürücünün Amerikan Ordusu'nun MIL-STD-810F 516.5- Transit Drop düşme testi standartlarını karşıladığı belirtiliyor. USB 3.0 ile birlikte geriye dönük olarak USB 2.0 ve USB 1.1 standartlarıyla da uyumlu olan StoreJet 25M3, 90MB/saniye dosya transfer hızı sunabiliyor. Çok renkli durum LED'ine sahip olan ve tek tuşla otomatik yedekleme yapabilen taşınabilir depolama sürücüsü, 256-bit AES şifreleme özelliği ile veri güvenliliğinde de iddialı.

İki farklı kapasite seçeneği (500GB, 640GB) ve üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Transcend StoreJet 25M3 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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akakivanc 9 yıl

biraz iddalı olmuş ama :)

bnce sadce lastik var araba olması biraz imkansız gibi arabanın 1 ton oldugunu düsünürsek 4 tekerden teker basına 250kg yapar zor
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hrnayn 9 yıl

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yc#1 9 yıl
Aynı diskin 320 GB USB 2.0 olanını kullanıyorum. Üzerindeki silikon kılıf taşımak için çantaya gerek bırakmadığı gibi sağlamlık katıyor. Bilgisayara bağlıyken 50 cm yükseklikten halının üzerine düştü, hiç bir şey olmadı.
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deepestlove 9 yıl
terabyte larca arşivi olan benim gibi biri için çok iyi
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bkadem 9 yıl
Şu gerek yoktucular nerde merak ediyorum.
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Batuist 9 yıl
seagate dönen plaklarla disk üretimi yaptığı sürece böyle SSD olması gereken disklerin, çok daha plaklı versiyonlarını görmeye devam ederiz..
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