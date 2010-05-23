Transcend StoreJet 25M3: Çevresel koşullara dayanıklı USB 3.0 sürücü

Arka arkaya duyurduğu depolama sürücüleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen Transcend, çevresel koşullara dayanıklı yeni bir USB 3.0 sürücü hazırladı. StoreJet 25M3 adını taşıyan ve özel tasarımlı kasası ile düşmeye ve çarpmaya karşı korumalı olan sürücünün Amerikan Ordusu'nun MIL-STD-810F 516.5- Transit Drop düşme testi standartlarını karşıladığı belirtiliyor. USB 3.0 ile birlikte geriye dönük olarak USB 2.0 ve USB 1.1 standartlarıyla da uyumlu olan StoreJet 25M3, 90MB/saniye dosya transfer hızı sunabiliyor. Çok renkli durum LED'ine sahip olan ve tek tuşla otomatik yedekleme yapabilen taşınabilir depolama sürücüsü, 256-bit AES şifreleme özelliği ile veri güvenliliğinde de iddialı.

İki farklı kapasite seçeneği (500GB, 640GB) ve üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Transcend StoreJet 25M3 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.