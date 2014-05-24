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Transcend'den MacBook Pro ve Air'lar için hafıza kartı: JetDrive Lite

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,4b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Transcend'den MacBook Pro ve Air'lar için hafıza kartı: JetDrive Lite
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Depolama ürünleriyle yakından tanıdığımız Transcend, MacBook serisi dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni hafıza birimini duyurdu. Firmanın JetDrive Lite ismini verdiği hafıza kartı, MacBook Air ve Retina MacBook Pro’ların depolama kapasitesini 128GB’a kadar artırıyor.


SD kart formunda olan depolama birimi, MacBook’ların hafıza kartı slotuna yerleştiriliyor. Tasarımı itibariyle “Tak ve unut” konseptine uyan JetDrive Lite, gelişmiş COB (kart üzerinde yonga) tasarımı sayesinde suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor. 95MB/s’e kadar okuma, 60MB/s’ye kadar yazma hızı sunan JetDrive Lite’ın 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği bulunuyor.


Sadece Retina MacBook Pro 13 inç’in Late 2012 ve sonrası modellerinde 64GB’lık JetDrive Lite kullanılabilirken; 13 inç MacBook Air’ın Late 2010 ve sonrası tüm modelleri ile 15 inç Retina MacBook Pro’nun Mid 2012 ve sonrası modellerinde hem 64GB hem de 128GB’lık JetDrive Lite seçeneği bulunuyor.


Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulacak olan JetDrive Lite’ın ABD’deki satış fiyatı, kapasiteye bağlı olarak 49 dolar ve 99 dolar olarak belirlenmiş.


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Starrk35 5 yıl
Hafıza kartı daha yeni icat edildi çünkü.
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SirrealsQ 5 yıl
SSD li bir cihaza bunu takmak ayıp.
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DraGonS 5 yıl
Hayatımdaki ilk USB Bellek Transcend markalı bir USB idi. 256 MB olanında. O zamanlar en düşük 128 mb vardı hatta. Abi böyle dandik bir flash görmedim hayatımda. Hızı rezalet, malzeme kalitesi en en en en dandik plastikten. O günden bu güne uzak dururum bu markadan. O zamandan bu yana 5 - 6 tane daha usb bellek aldım. En çok beğenerek kullandığım sanırım sandisk oldu (kalitesiz olanlar değil)
Bir Corshair'i çok överler yıllardır. Bundan sonraki flash'ımıda corshair alacağım sanırım.
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The Times 5 yıl
pahalı
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bLind 5 yıl
Peki bunu taktığımızda hafıza kartı olarakmı gözükücek yoksa finder da flash depolama olarak mı?
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mogosan 5 yıl
hızı 60'a 90.Çok tatmin ediceğini düşünmüyorum.Bunun yerine jetdrive 500 serisi ve üstü daha iyi bence.Hem yazma ve okuma hızı çok yüksek.
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rainhard 5 yıl
m.ebay.com/...

Icine bir de ucuzundan kart alirsaniz tamamdir
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klavye_414 5 yıl
Nifty mini drive deneyin derim
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FreeRun 5 yıl
bu markanın bir sd kartını aldım üzerinde 45mb okuma yazıyor, fotoğraf arşivini attım fotoğraflar yarım saatte görüntüleniyor, yalan dolan bu markadan uzak durun.
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Götterfunken 5 yıl
Mağara çin'den aldığım 32liği eskittim (transcend değil)
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