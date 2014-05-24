Transcend'den MacBook Pro ve Air'lar için hafıza kartı: JetDrive Lite

Depolama ürünleriyle yakından tanıdığımız Transcend, MacBook serisi dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni hafıza birimini duyurdu. Firmanın JetDrive Lite ismini verdiği hafıza kartı, MacBook Air ve Retina MacBook Pro’ların depolama kapasitesini 128GB’a kadar artırıyor.





SD kart formunda olan depolama birimi, MacBook’ların hafıza kartı slotuna yerleştiriliyor. Tasarımı itibariyle “Tak ve unut” konseptine uyan JetDrive Lite, gelişmiş COB (kart üzerinde yonga) tasarımı sayesinde suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor. 95MB/s’e kadar okuma, 60MB/s’ye kadar yazma hızı sunan JetDrive Lite’ın 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği bulunuyor.





Sadece Retina MacBook Pro 13 inç’in Late 2012 ve sonrası modellerinde 64GB’lık JetDrive Lite kullanılabilirken; 13 inç MacBook Air’ın Late 2010 ve sonrası tüm modelleri ile 15 inç Retina MacBook Pro’nun Mid 2012 ve sonrası modellerinde hem 64GB hem de 128GB’lık JetDrive Lite seçeneği bulunuyor.





Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulacak olan JetDrive Lite’ın ABD’deki satış fiyatı, kapasiteye bağlı olarak 49 dolar ve 99 dolar olarak belirlenmiş.