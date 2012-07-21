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Transcend'den yüksek hız arayan profesyonellere; 32GB SDHC Class 10 UHS-1

6 yıl
4,7b
1
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Depolama ve multimedya çözümleriyle yakından tanınan Transcend, ultra yüksek hızlı yeni kartı 32GB SDHC Class 10 UHS-1’i duyurdu.
Toggle mod flash yongalarıyla donatılan depolama çözümü, özellikle yüksek seviyeli UHS-I uyumlu dijital fotoğraf ekipmanlarını hedef alıyor. Yüksek hızlı yapısıyla yaygın olarak kullanılan Full HD kayıtların yanı sıra 4K video içeriklerine de destek sunan kartın okuma hızı 85MB/s, yazma hızı ise 45MB/s iken; 32GB’lık modeline 1920x1080 9Mbps H.264 AVC formatında yaklaşık 8 saatlik hareketli görüntü kaydı yapılabiliyor.
UHS-1 uyumlu olmayan cihazlarda Class 10 sınıfından çalışan kart, bilgisayar üzerinden çalışma esnasında ise RDF8 yada RDF1 modeli kart okuyucularına ihtiyaç duymakta. Ayrıca ECC özelliği ile kartlar otomatik olarak hata denetimi ve düzeltmesini veri transferi esnasında yaparak dosya kayıplarının önüne geçebiliyor.
Transcend’inlimitli ömür boyu garanti desteği sunduğu kartın 32GB’lık modeli 90 dolar, 16GB’lık modeli ise 50 dolarlık satış fiyatıyla pazardaki yerini alacak.



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