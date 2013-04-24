Treo, kurumsal depolama alanında sunduğu çözümleri genişletiyor





Bireylere sunulan veri depolama çözümlerinin yanında kurumlara sunulan veri depolama çözümleri de büyük önem taşıyor ve pek çok firma bu alanda rekabet halinde.





Kurulduğu 2005 yılından bu yana, network ve güvenlik, sunucu ve depolama, sanallaştırma, otomasyon, kurumsal yedekleme çözümleri, teknoloji servisleri ve kişisel sistemler gibi alanlarda verdiği hizmetler ile sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Treo, son olarak HP'nin 3Par kurumsal depolama ve sunucu ürünlerinde Türkiye'deki en yetkin ismi haline gelmişti. Firma kurumlara yönelik olarak sunduğu depolama çözümlerini genişletmeye devam ediyor.





Treo, 2007 yılında Microsoft'un, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında ise HP'nin en yüksek büyüme gösteren iş ortağı oldu. 2010 yılında IBM Yılın Projesi Ödülü'ne, 2011 yılında Unified Networking Specialist ve Virtualization Solutions Specialist, 2012 yılında HP Gold Computing Systems Specialist, HP Gold Enterprise Storage Specialist, HP Gold Personal Computing Specialist ve HP Gold Workstations Specialist unvanlarına layık görüldü.





Treo, 2013 yılında ise HP Storage ve HP İş Kritik Sunucular (BCS) çözüm gruplarında En Yüksek Ciro ödüllerini kazandı. Treo'nun müşteri portföyünde Boyner, Mynet, Tchibo, Doğa Koleji, Digiturk, Kuveyt Türk ve Aegon gibi firmalar yer alıyor.





Treo, sunucu ve veri depolama sistemlerinin konumlandırılması, kurulumu ve yönetimi konularının yanında sahip olduğu özel demo merkezinde müşterileri ile testler yapıp, sunulan çözümlerin sonuçlarını birebir görmelerini de sağlıyor.





Treo, HP ile işbirliği sonrasında faaliyetlerini üstledniği HP 3PAR çözümlerinin en üst seviye modelleri arasında yer alan HP 3PAR StoreServ ailesinin konumlandırma, kurulum ve işletim hizmetlerini sunuyor. HP 3PAR modelleri Tier 1 yüksek erişilebilirlik, 3 kat daha hızlı performans, veri depolamada yüzde 50 kapasite tasarrufu ve veri depolama yönetiminde yüzde 90 zaman tasarrufu gibi avantajlara sahip.