Trials Frontier akıllı telefon ve tabletler için geliyor

E3'de iki yeni Trials oyunu ile karşımıza çıkan Ubisoft, PC ve konsol oyuncularının yanı sıra, mobil oyuncularında yüzünü güldürmeyi başardı.





Arazi motorlarıyla taklalar açmaktan hoşlanan oyunculara hitap eden Ubisoft'un yeni oyunları Trials Fusion ve Trials Frontier olarak adlandırılıyor. Trials Fusion adlı yapım Xbox One, PS4, Xbox 360 ve PC platformları için hazırlanırken Trials Frontier ise, akıllı telefon ve tabletler için geliştiriliyor.





Her iki oyunun da önümüzdeki yıl içerisinde oyuncularla buluşacağı belirtilirken, Trials Frontier'in hangi platformlar için çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.