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CoinDeal, Premier Lig takımına forma sponsoru oldu

Ünlü kripto para borsası olan CoinDeal, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın forma sponsoru oldu. CoinDeal'ın logosu, Wolverhampton Wanderers formasının sol omzunda gözükecek.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para piyasası, gün geçtikçe büyüyor ve gelişiyor. Bu büyümeye ve gelişmeye paralel olarak da yeni yatırımlar ve yeni fikirler ortaya çıkıyor. Ayrıca söz konusu sektör geliştikçe, farklı reklamlar ve sponsorluk anlaşmaları görülebiliyor. 
Geçtiğimiz günlerde, "farklı" sponsorluk anlaşmalarından biri daha yaşandı ve Güney Kıbrıs merkezli bir kripto para borsası olan CoinDeal, Wolverhampton Wanderers ile bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. CoinDeal'ın ismi ve logosu, Wolverhampton Wanderers'ın futbol takımının; formasının sol kolunda, antrenman malzemelerinin üzerinde ve Molineux Stadyumu'ndaki reklam bölmelerinde gözükecek.
CoinDeal'ın kurucu ortağı Kajetan Mackowiak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında:" Spor ile hep içli dışlı olmuşumdur. Şirket olarak, futbol piyasasının markamıza olumlu bir katkı yapacağının kesinlikle farkındayız. Wolverhampton Wanderers gibi kendini kanıtlamış ve prestijli bir İngiliz takımına sponsorluk yapmak, bizler için çok büyük bir gelişme." dedi. 
İki kez İngiltere Lig Kupası'nı kazanmış ve geçtiğimiz yıl Premier Lig’in bir alt ligini birincilikle tamamlayıp bir Premier Lig'e çıkmış olan ‘Wolves’ takma adlı Wolverhampton takımı da resmi internet sitesinden sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"CoinDeal hem cesur hem de ileriye dönük vizyonu olan bir firma. Biz de onların, bizim için çok iyi bir stratejik partner olabileceğini düşündük. Biri daha Wolves markasına katkıda bulunacak ve bu hem bizler, hem de taraftarlarımız için olumlu bir şey."
 
CoinDeal, Premier Lig takımına forma sponsoru oldu
CoinMarketCap'den alınan verilere göre; CoinDeal borsasının günlük işlem hacmi yaklaşık 1 milyon dolar ve Ethereum %35 ile işlem hacmi alanında zirvede. Borsada kripto para birimi olarak; BTC, LTC, BCH, DASH, LTC ve FTO ticareti yapılabiliyor. Aynı zamanda borsanın, Euro ve Dolar olarak para çekme hizmeti de bulunuyor. 
Mart 2018'de faaliyete başlayan borsa, yeni kripto paraların eklenmesi konusunda yaptığı oylamalarla dikkat çekiyor. Borsada bir üye, bir kripto paranın borsaya eklenmesini talep edip bu konu ile ilgili teklif verebiliyor ve üyeler bunu oyluyor. Eğer teklif, oylamada kabul görürse, o kripto para birimi borsaya eklenmiş oluyor.
Kısa sürede hızlı bir yükselişe geçen CoinDeal'ın, kendisi gibi hızlıca yükselen bir takım olan Wolverhampton Wanderers ile sponsorluk anlaşması imzalaması, söz konusu borsanın prestijine ve popülerliğine oldukça yardımcı olacaktır.

https://cryptovest.com/news/coindeal-to-sponsor-wolves-soccer-club/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 10 ay
Gözle görülmeyen işin gozle görülur yani...iyi olmuş.
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aktorun 10 ay
Ethereum'un işlem hacmi açısından zirvede olup borsada ticaretinin yapılamaması enteresan olmuş.
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