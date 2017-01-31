Türkiye ile İngiltere arasındaki dev anlaşmanın tüm detayları





İngiltere ile Türkiye arasında ülkemizin yerli savaş uçağı (TF-X) projesi kapsamında imzalanan anlaşma ile Türkiye’nin TF-X’in geliştirilmesi sürecindeki danışmanlık için 100 milyon sterlinlik bir ödeme yapacağı ortaya çıkmıştı. İngiltere Başbakanı’nın Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında atılan ön imzaların kapsamının bununla sınırlı olmadığı biliniyordu ancak detaylar ortaya yeni yeni çıkmaya başladı.

7 Milyar Dolarlık İş Yapılacak

BAE System’in vereceği danışmanlık hizmetinin yanında işin toplam hacmi 7 milyar doları bulacak bir anlaşma olduğu netlik kazanıyor. Bu 7 milyar dolarlık bütçe, Türk Hava Kuvvetleri için Türkiye’de üretilecek 250 uçağın alımı için yapılacak geliştirmeleri de kapsıyor. TF-X savaş uçağımızda da Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının teknolojisi kullanılabilecek.

20 yıllık bir planlama ile gerçekleştirilen anlaşmada İngiltere diğer ülkelerden daha cazip ve Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir çalışmaya evet dedi. BAE Systems, Türkiye’deki çalışmalarında tüm aşamalarda teknoloji transferine izin verecek. TF-X’in üretim ve geliştirilme aşamasında Türk ve İngiliz mühendisler birlikte çalışacak.

Uçağın tüm tasarım, gövde, motor, elektronik aksam, aviyonik sistemler gibi her aşamasında görev yapacak olan Türk mühendisler, Türkiye’nin savaş uçağı teknolojisinde yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacak ve sonrasındaki hamlede tamamen yerli olanaklarla ve özgün bir uçağı geliştirebilecek yetkinliğe sahip olacak.

Görsel Eurofighter Typhoon'a aittir

İhraç Hakları ve Kaynak Kodları Türkiye'de!

Ayrıca TF-X projesindeki tüm haklar da Türkiye’de olacak. Türkiye, 250 adetlik üretimden sonra kendi kullanımı dışında üretilecek uçakların satışı konusunda da tam yetkili olacak ve anlaşma yapabilecek. Yani uçağın fikri mülkiyeti ile ihracat hakları da Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olacak. Ayrıca uçaktaki tüm yazılımın kaynak kodları da Türkiye’de olacak ve gerekirse değiştirilebilecek.

Ankara’da gerçekleştirilecek olan üretim için TUSAŞ’ın F-16’lar için kurulan tesisleri kullanılacak. Ayrıca bu tesise testlerin yapılacağı bir rüzgar tüneli de inşa edilecek. Beşinci nesil savaş uçağı sınıfında konumlanacak olan TF-X, art yakıcı kullanmadan uzun süreli ses hızının üzerinde uçabilecek. Art yakıcı kullanılan sistemlerde egzoz gazları üzerine yeniden yakıt püskürtülerek yanmamış gazlar tekrar yakılmakta ve ek bir itme gücü sağlanmakta ancak bu ciddi bir yakıt tüketim artışı ortaya çıkarıyor. Bu nedenle uzun süreli kullanılamıyor. TF-X ise motor teknolojisi ile buna ihtiyaç duymadan süpersonik uçuş yapabilecek.

TF-X’in Avrupa Birliği projesi olan Eurofighter Typhoon’un çift motorlu versiyonunda olduğu gibi Eurojet EJ200 motorları ile üretilecek. Motor teknolojisinde de sağlanacak teknoloji transferi Türkiye’nin kendi jet motorunu geliştirmesi adına da stratejik bir önem taşıyor. İlk prototipin 2023 yılında üretilmiş olması hedefleniyor.