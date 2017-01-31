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Türkiye ile İngiltere arasındaki dev anlaşmanın tüm detayları

Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayiine dönük dev anlaşmanın detayları netlik kazanıyor. Toplamda 7 milyar doları bulacak olan anlaşma Türkiye’ye ne kazandıracak?
2 yıl
22,9b
1
132
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İngiltere ile Türkiye arasında ülkemizin yerli savaş uçağı (TF-X) projesi kapsamında imzalanan anlaşma ile Türkiye’nin TF-X’in geliştirilmesi sürecindeki danışmanlık için 100 milyon sterlinlik bir ödeme yapacağı ortaya çıkmıştı. İngiltere Başbakanı’nın Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında atılan ön imzaların kapsamının bununla sınırlı olmadığı biliniyordu ancak detaylar ortaya yeni yeni çıkmaya başladı.

7 Milyar Dolarlık İş Yapılacak 

BAE System’in vereceği danışmanlık hizmetinin yanında işin toplam hacmi 7 milyar doları bulacak bir anlaşma olduğu netlik kazanıyor. Bu 7 milyar dolarlık bütçe, Türk Hava Kuvvetleri için Türkiye’de üretilecek 250 uçağın alımı için yapılacak geliştirmeleri de kapsıyor. TF-X savaş uçağımızda da Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının teknolojisi kullanılabilecek.

20 yıllık bir planlama ile gerçekleştirilen anlaşmada İngiltere diğer ülkelerden daha cazip ve Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir çalışmaya evet dedi. BAE Systems, Türkiye’deki çalışmalarında tüm aşamalarda teknoloji transferine izin verecek. TF-X’in üretim ve geliştirilme aşamasında Türk ve İngiliz mühendisler birlikte çalışacak.

Uçağın tüm tasarım, gövde, motor, elektronik aksam, aviyonik sistemler gibi her aşamasında görev yapacak olan Türk mühendisler, Türkiye’nin savaş uçağı teknolojisinde yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacak ve sonrasındaki hamlede tamamen yerli olanaklarla ve özgün bir uçağı geliştirebilecek yetkinliğe sahip olacak.

Görsel Eurofighter Typhoon'a aittir 

İhraç Hakları ve Kaynak Kodları Türkiye'de!

Ayrıca TF-X projesindeki tüm haklar da Türkiye’de olacak. Türkiye, 250 adetlik üretimden sonra kendi kullanımı dışında üretilecek uçakların satışı konusunda da tam yetkili olacak ve anlaşma yapabilecek. Yani uçağın fikri mülkiyeti ile ihracat hakları da Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olacak. Ayrıca uçaktaki tüm yazılımın kaynak kodları da Türkiye’de olacak ve gerekirse değiştirilebilecek.

Ankara’da gerçekleştirilecek olan üretim için TUSAŞ’ın F-16’lar için kurulan tesisleri kullanılacak. Ayrıca bu tesise testlerin yapılacağı bir rüzgar tüneli de inşa edilecek. Beşinci nesil savaş uçağı sınıfında konumlanacak olan TF-X, art yakıcı kullanmadan uzun süreli ses hızının üzerinde uçabilecek. Art yakıcı kullanılan sistemlerde egzoz gazları üzerine yeniden yakıt püskürtülerek yanmamış gazlar tekrar yakılmakta ve ek bir itme gücü sağlanmakta ancak bu ciddi bir yakıt tüketim artışı ortaya çıkarıyor. Bu nedenle uzun süreli kullanılamıyor. TF-X ise motor teknolojisi ile buna ihtiyaç duymadan süpersonik uçuş yapabilecek.

TF-X’in Avrupa Birliği projesi olan Eurofighter Typhoon’un çift motorlu versiyonunda olduğu gibi Eurojet EJ200 motorları ile üretilecek. Motor teknolojisinde de sağlanacak teknoloji transferi Türkiye’nin kendi jet motorunu geliştirmesi adına da stratejik bir önem taşıyor. İlk prototipin 2023 yılında üretilmiş olması hedefleniyor.


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Taklitçi karşıtı 2 yıl en beğenilen
Hayırlı olsun güzel gelişme çekemeyenler boş yere eleştirmesin lütfen
Edit: Geç kalmışım çekemeyen birisi saçmalamaya başlamış bile
4 Yanıt Yanıtla +173
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METMETALLICA 2 yıl geranimo486
Orijinalden alıntı: geranimo486
olaya ideolojik bakmayın, bu ülkemiz adına iyi bir şey,
insanlı uçaklar gelecekte kullanılmayacak olsada,ne kadar geç olursa olsun,
eğer olursa bu proje ileride bu tür teknolojiler için önümüzü açar,
en basitinden f-35 denen çöpe yok yedek parçaydı motordu vs para yedirmeyiz ileride.

olaya ideolojik bakan yok
İngiltere mısıra,hindistana(arka bahçeleri,eski imparatorluk toprakları,partnerleri) bile yapmadığı teknoloji transferini sana mı yapacak?Adamların Brexit kampanyasında bile,bilboardlarda,Türkler ab ye katılıp,istila edecek,Türkler geliyor diye kara propaganda yaptılar.Sen şimdi ciddi ciddi bu ülkeden ülke hayrına bir şey mi bekliyorsun? Dünya da Türkiye nin yıkılmasını isteyecek en baş ülke İngiltere dir.Onlar kullanır,vermeden almasını bu siyaseti iyi bilirler.
Klasik seçim öncesi,gaz alma haberleri bunlar,14 senedir alışmadınız mı?
daha durun,petrol kuyuları bulunacak,yerli otomobil hortlayacak
İngiltere başbakanı tek bir gündemle geldi,KIBRIS ve TSK nın adadam çekilmesi,gerisi hikaye
Orijinalden alıntı: geranimo486olaya ideolojik bakmayın, bu ülkemiz adına iyi bir şey,insanlı uçaklar gelecekte kullanılmayacak olsada,ne kadar ge...
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4 Yanıt Yanıtla +104
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ungalath 2 yıl
adam karnımızı uçak mı doyuracak diyor ya... Allahım cahilliğe bakar mısın ? Lan hiç mi İsrail diye bir devlet duymadın ? Adamların resmiyette en çok kazandıran sanayilerinden biridir silah sanayisi.
adam karnımızı uçak mı doyuracak diyor ya... Allahım cahilliğe bakar mısın ? Lan hiç mi İsrail diye bir devlet duymadın ? Adamların resmiyette en çok kazandıran...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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paradiso35 3 ay
İngilizden dost olmaz!
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Zimmerit 3 ay
Altay ne oldu altay motoru bulduk ha üretiyoruz ha ürettik derken tank ortalarda yok yoksa ben arabım diyen patron tankın isminden mi rahatsız oldu.
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-erna- 3 ay
doyumsuz insanı doyuramazsın.
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RaptorFX 3 ay
Hangi siteydi hatırlamıyorum ama ingilizlerin de yeni nesil bir uçak geliştirmek için kendine ortak aradığı o anda da bizi buldukları söyleniyordu. Yani adamlar bu işten vazgeçmeyecek çünkü kendileri için de önemli bir fırsat.
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MaSSive 3 ay RaptorFX
Yıl 2017 de ki proje, yıl 2019 proje sallantıda,
Çünkü Türkiye projenin fikri mülkiyet hakkını istiyor.İngilizler de bunu kabul etmez.Etmiyor.Ne oldu onca yaygara koparmaya deydimi.
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sdc55 2 yıl
hedef 2023 büyük türkiye
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DH Misafiri 2 yıl
“Kış geçirmiş yılana, Rabbim güneş göstermesin!..” (ABT, cilt 20, Nutuk, s.197-198)İngilizler’in, Ali İhsan Paşa’yı oyuna getirerek, Musul’u almaları üzerine Atatürk'ün İngilizler hakkında söylediği söz.Sözün anlamı şu: “Eski kurt olmuş, tecrübeli, kurnaz adama Rabbim fırsat vermesin!..”
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DH Misafiri 2 yıl
Herkes bilmiş gibi konuşuyor ya deli oluyorum hükümeti sevme fakat böyle de olma yerli bir şey deyince hemen yanlış öyle olmaz bu yerli değil, bu zamana kadar ne yaptın deyince de kafanı kuma göm, nasıl yapalım deyince arkana bile bakma. Birşeyler yapılmaya çalışılıyor en azından, sizin destek verdikleriniz bu ülke de uçak fabrikalarına kilit vurdu.
Neymiş efendim İngiltere babasının hayrına yapmazmış haklısınız yapmaz fakat adamlar biliyor bizden zarar gelmez ABD ile anlaşmıyorlar kaynak kodlarında kesin sorun olacak diye dost düşman algılama sorunlu olacak diye ama Türkiye öyle değil kaynak kodunu paylaşacak ve 6. Nesil konusuna geleyim daha kimse geçememiş herkes geliştirme aşamasında sen emeklemeden koşan koşmadan uçan bir varlık gördün mü göremezsin neden çünkü fizik kurallarına aykırı birde yazıyı okuyan olmamış galiba ne diyor İngiltere filosunu bu uçaklarla yenileyecek yani neymiş sizin beğenmeyip eleştirdiğiniz uçakları adamlar istiyor çünkü adamlar biliyor sizin gibi laf olsun hükümet gitsin diye konuşmuyor.
Başbakanımız sn. BİNALİ YILDIRIM ne kadar da haklıymış dediğinde "bu ... anlamaz" herkes anladığı işle ilgilensin NOKTA.
Mesut hocam o kadar emek döktüm yazdım umarım yayınlarsınız
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MaSSive 3 ay DH Misafiri
Ne oldu,başkalarını çok bilmişlikle suçlayan, çok bilmiş, yıl 2017 sanki İngiltere dediğin , kaynak kodlarını vermiyor dediğin Amerika dan çok farklı bir ideolojisi ,bakış açısı farklıymış gibi savunduğun proje ,yıl 2019 de sallantıda,tıkanmış durumda.
İngiltere de projenin kaynak kodlarını,fikri mülkiyet hakkını Türkiye ye vermiyor diye proje filan hak getire.
Başkasının şeyi ile gerdeğe girersen ,olmayacak duaya daha çok amin dersiniz bu gidişle.
Ta en başından ,projeye hikaye diyen ,eleştirenler şimdi bu durumda çok bilmiş mi bilmemişmi.
2017 de savunduğun bu proje ,zaman için de ne oldu diye açıp sorguladınmı ,araştırdın mı yok!
Anlık ,günlük balonlarla ,yanlı haberlere bakıp icraat yapılıyormuş gibi gösterilen şeylere ,kanmaya ,inanmaya devam edin.
Sn Başbakanın Bin Ali de, anca Belediye başkanlığı kovalasın dursun.
Gram ön görü ileri görüş yok senin gibilerde.
2 ileri 1 geri mehter bandosu gibisiniz.
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DH Misafiri 2 yıl
Valla çok güzel bi haber bravo diyesim geliyor ama hiçbir elektronik savaş aracı üreticisi kaynak kodlarını vermez, veremez. Kaynak kodu demek herşey demektir. Yakın tarihte yerli tüfek yaptık amerikaya satmaya çalıştılar diye haber vardı. Biz bile elektronikle alakası olmayan bir aleti böylesine önemsiyorsak savaş uçağını siz düşünün. Adı üzerinde kaynak kodu bu, adam sana kodu versin de kendi güvenliğini tehlikeye mi atsın? Biz bi kaynak kod yazmış olsak dışarıya öylece verilmesini kim destekler? Ha Atak taarruz helikopteri projesindeki gibi görev bilgisayarını ASELASAN tasarlar derseniz o belki olabilir.
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DeanWinchester. 2 yıl
7 Milyar çok az
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Xeblion 2 yıl
Olacakları yazıyorum
"İngilizler bizi gandırdı"
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