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Otomatik pilotlu araçlar birbirlerine göz kulak olacak

İsviçreli araştırmacıların geliştirdiği yeni sistem ile otomatik pilotlu araçlar akan trafikte birbirlerinden yardım alarak daha güvenli bir şekilde yol alabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Otomatik pilotlu araçlar birbirlerine göz kulak olacak
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Henüz yeterince yaygın olmasa da uzmanlara göre önümüzdeki 10 yıl içinde otomatik pilota sahip araç kullanıcılarının sayısında ciddi bir artış olacak ve bu teknoloji er ya da geç tamamen kullanılır hale gelecek. Tabi bununla birlikte bu araçların trafikteki güvenilirliği de tartışılır hale geliyor.
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Her ne kadar şu an kullanılan otomatik pilotlar %100 kendi kendine çalışma güvencesi vermeyip, yardımcı pilot niteliği taşısa da 2017 bitmeden tam otonom pilotunu tanıtacak olan Tesla ve ardından diğer markaların onu takip etmesiyle araç dünyası tamamen farklı bir hal alması bekleniyor ancak insanların yine de kontrolü tamamen otomatik pilota bırakması ve ona güvenmesi pek kolay olmayabilir.

AutoNet 2030 projesinde çalışan araştırmacılar ortak manevra algoritması olarak adlandırılan yeni bir sistem geliştirdiler. Sistem sayesinde otomatik pilotta sahip araçlar Wi-Fi üzerinden birbirlerine bağlanabilecek ve yakın çevresindeki diğer araçların GPS, kamera ve sensörlerine ait verileri görerek daha güvenli bir sürüş imkanı sunacak.

En Uygun Alanı Belirleyerek Hareket Edecekler

Aslında daha önce de konvoy şeklinde ilerleyen otomatik pilotlu araçların belirli bir düzen içinde hareket etmesini sağlayan sistemler geliştirilmişti ancak bu sistemlerde otomatik pilotlu araçlardan birisinin liderlik rolünü üstlenmesi ve diğer arabaların onu takip etmesi gerekiyordu. Bu yeni sistem ise birbirine yakın mesafede, konvoy şeklinde, hareket eden otomatik pilotlu araçlar herhangi bir lideri takip etmeden en uygun hız ve mesafe aralığıyla birbirleriyle iletişim halinde hareket edebiliyorlar.

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Sistemin bir diğer farklı yanı ise otomatik pilotlu araçların arasında sürücülü bir araç bulunduğu takdirde diğer arabalar onun davranışlarını da inceleyerek hareket yöntemini belirleyebiliyor olması ve konvoya yeni araçların girmesi ya da çıkması durumunda algoritma tüm konvoyun uyum sağlaması için boşlukların değiştirilmesini sağlayabiliyor.

İlk olarak iki otomatik pilotlu araç ve bir sürücülü araçla denenen sistemin 2020-2030 yılları arasında araçlara entegre edilmesi planlanıyor.

Sistemin tanıtım videosunu ve test aşamasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


https://www.engadget.com/2017/01/30/researchers-give-driverless-cars-better-cooperation-skills/ Yorum Yaz
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1ses1 2 yıl en beğenilen
Hmmm ozaman ilerde radar olduğunda selektörde yapıp diğer aracı uyaracak mı. :D
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Logic_Man 2 yıl
Siber saldırı problemlerine nasıl önlem alınacağına dair henüz yeterli bir açıklama yapamıyorlarken, otomobiller arasında network kurma çalışması siber saldırılara daha fazla cephe açmaya imkan verir. Otonom teknolojilerde otomobillerin hareket halindeyken, herhangi bir network arayüzüne bağımlı olmadan güvenliği sağlayabilecek kapasiteye erişmesi öncelikli olmalıdır. Şu anda bile yeteri kadar güvenlik riskleri var.
Bu haberi okuduğumda geçmişte bir beyaz şapkalı bir hacker'ın yaptığı deneme aklıma geldi. Bu hacker bir yat'ın gps sistemine, sahte gps verisini uzaktan göndererek gitmesi gereken yere değil, kendisinin belirlediği koordinata doğru gitmesini sağlamıştı.
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MegaWolt38 2 yıl
Oto-pilot olayı çok sakıncalı bence. Hack edilip veya bombalı araç olarak terör eylemlerinde kullanılma ihtimali yüksek.
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maverick0 2 yıl
oto pilotlar birbirlerine levyeyle dalmasın sonra
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kadirirdem 2 yıl
Hala içten yanmalı motorlar yaygın iken kısa vade de zor ama uzun vade de olabilir kazaların önüne gecer.
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Barış Manço 2 yıl
Bu proje çok uzun vadede işleyebilir.
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bydvd 2 yıl
otomatik pilotlu araçlar birbirlerine göz kulak olacak.....!!!!!!
derken....
bide bakmışız bu araçlar toplanıp içmeye gitmişler.. yada maça gitmişler yada canları sıkılıp toluca pikniğe gitmişler...
öyle bişey olsa sahibinin durumunu düşünsenize....??
arabasını almaya gidiyor bi bakıyor yerinde yok kendi kendine gitmiş cenden arıyor hemen nerdesi oğlum işe gitcez...
aman beeeee sahip hergün hergün tepemdesin birazda ben arkadaşlarla şöyle felekden bi gün çalalım dedik kötümü ettik..... :) :) :)
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D.Baran 2 yıl
Volvonun buna benzer bir projesi vardı,Volvo Connected Auto gibi bir ismi vardı.Sistemde trafikteki araçlar aldıkları önemli yol bilgilerini cloud'a gönderiyor ve diğer araçlar önceden bu bilgileri alarak sürücüyü uyarıyor yada otomatik önlem alıyor.Mesela yolda derin bir çukur yada buzlanma var diyelim,o bölgede,o güzergahı kullanacak olan araçlar önceden bilgilendirilmiş oluyor.
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1ses1 2 yıl en beğenilen
Hmmm ozaman ilerde radar olduğunda selektörde yapıp diğer aracı uyaracak mı. :D
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Guest-02D0AD92F 2 yıl 1ses1
ne diyorsun sen, hatun bile tavlayacak. misal yandaki araçta sarışın bir afet var, senin yerine camları indirip laf atacak, tel falan verecek.
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