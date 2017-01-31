otomatik pilotlu araçlar birbirlerine göz kulak olacak.....!!!!!!

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Henüz yeterince yaygın olmasa da uzmanlara göre önümüzdeki 10 yıl içinde otomatik pilota sahip araç kullanıcılarının sayısında ciddi bir artış olacak ve bu teknoloji er ya da geç tamamen kullanılır hale gelecek. Tabi bununla birlikte bu araçların trafikteki güvenilirliği de tartışılır hale geliyor.

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Her ne kadar şu an kullanılan otomatik pilotlar %100 kendi kendine çalışma güvencesi vermeyip, yardımcı pilot niteliği taşısa da 2017 bitmeden tam otonom pilotunu tanıtacak olan Tesla ve ardından diğer markaların onu takip etmesiyle araç dünyası tamamen farklı bir hal alması bekleniyor ancak insanların yine de kontrolü tamamen otomatik pilota bırakması ve ona güvenmesi pek kolay olmayabilir.

AutoNet 2030 projesinde çalışan araştırmacılar ortak manevra algoritması olarak adlandırılan yeni bir sistem geliştirdiler. Sistem sayesinde otomatik pilotta sahip araçlar Wi-Fi üzerinden birbirlerine bağlanabilecek ve yakın çevresindeki diğer araçların GPS, kamera ve sensörlerine ait verileri görerek daha güvenli bir sürüş imkanı sunacak.

En Uygun Alanı Belirleyerek Hareket Edecekler

Aslında daha önce de konvoy şeklinde ilerleyen otomatik pilotlu araçların belirli bir düzen içinde hareket etmesini sağlayan sistemler geliştirilmişti ancak bu sistemlerde otomatik pilotlu araçlardan birisinin liderlik rolünü üstlenmesi ve diğer arabaların onu takip etmesi gerekiyordu. Bu yeni sistem ise birbirine yakın mesafede, konvoy şeklinde, hareket eden otomatik pilotlu araçlar herhangi bir lideri takip etmeden en uygun hız ve mesafe aralığıyla birbirleriyle iletişim halinde hareket edebiliyorlar.

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Sistemin bir diğer farklı yanı ise otomatik pilotlu araçların arasında sürücülü bir araç bulunduğu takdirde diğer arabalar onun davranışlarını da inceleyerek hareket yöntemini belirleyebiliyor olması ve konvoya yeni araçların girmesi ya da çıkması durumunda algoritma tüm konvoyun uyum sağlaması için boşlukların değiştirilmesini sağlayabiliyor.

İlk olarak iki otomatik pilotlu araç ve bir sürücülü araçla denenen sistemin 2020-2030 yılları arasında araçlara entegre edilmesi planlanıyor.

Sistemin tanıtım videosunu ve test aşamasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/01/30/researchers-give-driverless-cars-better-cooperation-skills/