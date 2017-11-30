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Trump'ın Twitter hesabını silen kişi Türk çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını 11 dakikalığına kapatan Twitter çalışanın Türk olduğu ortaya çıktı. Bahtiyar Duysak "Suç işlemediğim halde kendimi Pablo Escobar gibi hissediyorum" dedi.
1 yıl
28,5b
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26
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Trump'ın Twitter hesabını silen kişi Türk çıktı
Geçtiğimiz haftalarda ilginç bir olay yaşanmış ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı silinmişti. Donald Trump’a ait olan realdonaldtrump isimli Twitter hesabına yaklaşık 11 dakika boyunca ulaşılamadı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter, bu sorunun o gün son iş günü olan çalışanın hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.

Hesabı Kapatanın Türk Olduğu Ortaya Çıktı

ABD Başkanı Trump’ın Twitter hesabını kapatan kişinin Türk asıllı Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gerçekleştirilen röportajda Bahtiyar Duysak, Work&Travel programıyla ABD’ye gittiğini ve Twitter müşteri hizmetleri biriminde çalıştığını söyledi.

Trump'ın Twitter hesabını silen kişi Türk çıktı
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Duysak, olayı “hata” olarak nitelendiriyor ve istemle yapmadığını söylüyor.  “Bazen yorgun olabiliyordum, herkes hata yapabilir” diye de ekliyor. Duysak bazıları tarafından kahraman olarak ilan edildiğini ancak kendisinin böyle hissetmediğini söylüyor.

"Kendimi Pablo Escobar Gibi Hissediyorum"

Yaşanan gelişmelerden sonra gazeteciler Duysak’ın okuduğu üniversite, iş yeri, arkadaşları ve ailesi ile temasa geçti. Duysak, “Artık sıradan hayata devam etmek istiyorum. Medyadan kaçmak istemiyorum. Komşularım ve ailemle rahatlıkla konuşmak istiyorum. Arkadaşlarımla olan yüzlerce resmi silmek zorunda kaldım. Çünkü gazeteciler beni takip ediyor. Ben sadece sıradan bir hayata devam emek istiyorum” dedi.

Duysak son olarak, “Herhangi bir suç işlemedim ya da kötülük yapmadım ama kendimi Pablo Escobar gibi hissediyorum. Bu can sıkıyor” dedi.


https://techcrunch.com/2017/11/29/meet-the-man-who-deactivated-trumps-twitter-account/ Yorum Yaz
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B Moon 1 yıl en beğenilen
Türk diye sahiplenmişsiniz ama haberinizde olmayan bir detay, sadece Türk asıllı olduğu. Almanya'da doğmuş, Almanya'da büyümüş.
techcrunch.com/...
Türk diye sahiplenmişsiniz ama haberinizde olmayan bir detay, sadece Türk asıllı olduğu. Almanya'da doğmuş, Almanya'da büyümüş.techcrunch.com/...
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2 Yanıt Yanıtla +41
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snomask 1 yıl
Sen git yanlışlıkla Trump’ın en çok sevdiği şey olan Twitter hesabını sil. Hem de yanlışlıkla(!) ??
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Rachsuchtig 1 yıl
Sildiklerimden pişman değilim aklım hala silmediklerimde
1 Yanıt Yanıtla +21
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winwin35 1 yıl
Olayın Türkiye'deki yankısı
A: Trump'un twitter Hesabını silen Türk'müş...
B: oğlum o Trump ülkeyi adeta Twitter'dan yönetmiyor mu la?
A: He ya görevden bile alırken basın ofisinden değil, ilk Twitter'dan duyuruyor
B: Ee ooğlum bu hamle resmen Trump yönetimine darbedir, lan helal olsun herife Amerikan başkanına darbe yapmış resmen
A: As bayrakları as as as
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Tensi 1 yıl
Baksan adam ne Turkce biliyordur ne de hayatinda Turkiye'ye gelmistir.
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alemburda34 1 yıl
Adam gider ayak bir son darbe indireyim demis heralde. Milyonlarca hesap var sen git abd baskaninin hesabini sil hemde yanlislikla la bi git
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System32Deleted 1 yıl
O Adama Sonra Noldu Acaba?
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Bir Sevdadır Türkiye 1 yıl
Malum parti seçmeni seviniyordur şimdi “Türk delikanlı amerugaya kafa tuttu Trump’ı hackledi” falan fişmekan. “Helal olsun adama, senin Allah’ına kurban” cart curt.
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Paul Muaddib 1 yıl
Sanırsın aya gitmiş
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tolgatelli 1 yıl
Amerikan bayrağı kazak giymiş,
algının dip yaptığı bir medya çalışması,
Adam Alman vatandaşı, Amerikan bayrağı kazak giyer ama haber tüm sosyal medyaya Türk diye verilir.
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CARNIVALE 1 yıl
Bir Twitter müşteri hizmetleri elemanı bir Twitter hesabını tek tıkla silebiliyorsa vay o Twitter'ın haline
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Rachsuchtig 1 yıl
Sildiklerimden pişman değilim aklım hala silmediklerimde
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kadirirdem 1 yıl Rachsuchtig
Güzeldi bu :)
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mcebi001 1 yıl
Ne yapak bayraklarımı asak...ufak şeylerle tatmin olmayı bırakıp cıa i çökertmeliyiz
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