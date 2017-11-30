Trump'ın Twitter hesabını silen kişi Türk çıktı

Geçtiğimiz haftalarda ilginç bir olay yaşanmış ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı silinmişti. Donald Trump’a ait olan realdonaldtrump isimli Twitter hesabına yaklaşık 11 dakika boyunca ulaşılamadı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter, bu sorunun o gün son iş günü olan çalışanın hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.

Hesabı Kapatanın Türk Olduğu Ortaya Çıktı

ABD Başkanı Trump’ın Twitter hesabını kapatan kişinin Türk asıllı Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gerçekleştirilen röportajda Bahtiyar Duysak, Work&Travel programıyla ABD’ye gittiğini ve Twitter müşteri hizmetleri biriminde çalıştığını söyledi.

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Duysak, olayı “hata” olarak nitelendiriyor ve istemle yapmadığını söylüyor. “Bazen yorgun olabiliyordum, herkes hata yapabilir” diye de ekliyor. Duysak bazıları tarafından kahraman olarak ilan edildiğini ancak kendisinin böyle hissetmediğini söylüyor.

"Kendimi Pablo Escobar Gibi Hissediyorum"

Yaşanan gelişmelerden sonra gazeteciler Duysak’ın okuduğu üniversite, iş yeri, arkadaşları ve ailesi ile temasa geçti. Duysak, “Artık sıradan hayata devam etmek istiyorum. Medyadan kaçmak istemiyorum. Komşularım ve ailemle rahatlıkla konuşmak istiyorum. Arkadaşlarımla olan yüzlerce resmi silmek zorunda kaldım. Çünkü gazeteciler beni takip ediyor. Ben sadece sıradan bir hayata devam emek istiyorum” dedi.

Duysak son olarak, “Herhangi bir suç işlemedim ya da kötülük yapmadım ama kendimi Pablo Escobar gibi hissediyorum. Bu can sıkıyor” dedi.

https://techcrunch.com/2017/11/29/meet-the-man-who-deactivated-trumps-twitter-account/