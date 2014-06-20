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Tt eSports'dan POSEIDON serisine kompakt yapısıyla dikkat çeken yeni mekanik klavye: ZX

4 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tt eSports'dan POSEIDON serisine kompakt yapısıyla dikkat çeken yeni mekanik klavye: ZX
Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, POSEIDON serisi altında geliştirdiği klavye modelleri arasına kompakt gövdesiyle dikkat çeken ZX modelini de eklediğini duyurdu.
Firmanın sundukları tepki süresi ile özellikle profesyonel oyuncular tarafından yüksek oranda tercih edilen mekanik klavye modellerinin en yenisi POSEIDON ZX, birçok benzerinden nümerik tuş takımı (Üst kısımda standart rakamlar yer alıyor) taşımıyor olmasıyla ayrılıyor. Bu sayede ufalan gövdesiyle kısıtlı alana sahip oyunculara hitap eden mekanik klavye, bağlantısını altın kaplı USB üzerinde sağlıyor, LED temelli tam arka aydınlatmasıyla düşük ışıklı ortamlarda kişilere yardımcı oluyor, FN butonu üzerinden farklı medya işlemlerini hızlı şekilde yerine getirebiliyor ve 50 milyona yakın vuruş ömrüyle uzun yıllarca kullanılabiliyor. Windows tuşu olası yanlış basmalara karşı kapatabilen POSEIDON ZX, N-Key rollover özelliğiyle de birden fazla tuşa aynı anda basılmasına izin veriyor.
Tt eSports'un ürün gamına dahil ettiği yeni mekanik oyuncu klavyesi POSEIDON ZX, 75$ fiyat etiketiyle Temmuz ayında satışa çıkıyor. 
 
Tt eSports'dan POSEIDON serisine kompakt yapısıyla dikkat çeken yeni mekanik klavye: ZX

http://www.techpowerup.com/202278/tt-esports-announces-the-poseidon-zx-mechanical-gaming-keyboard.html Yorum Yaz
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Ink 4 yıl
fiyati güzelmiş bana ordan 2 paket sarın akşam alırım :)
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Gece772 4 yıl
Sanki döşemeci oyuncu klavyesi
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zalades 4 yıl
tam aradıgım klavye numerıksız. benim gibi yeri dar olanlar için mükemmel bir ürün.
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onizuka_sensei 4 yıl
Mekanik ve bu fiyat iyi. Ama kompakt oyuncu klavyesi bana mantıksız geliyo. Üzerinde her tuşun eksiksiz olması gerekir. Bunun dışında ayrı atanabilecek oyun tuşları ve multimedya tuşları olmalı. Kısaca logitech in mekanik olmayan çok güzel ve oldukça özellikli klavyeleri bu fiyata alınabilir.
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mustiki212 4 yıl
arka aydınlatmayı neden RGB yapmazlar anlamam. Oyuncu klavyesinde RGB olmalı bence ki logitechi bu konuda severim...
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0ops 4 yıl
Fiyati iyimis.
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ogzkrs 4 yıl
Steelseries'in fahiş fiyatlara satılan kompakt klavyelerine alternatif.
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mehmedaltair 4 yıl ogzkrs
ogzkrs

Steelseries'in fahiş fiyatlara satılan kompakt klavyelerine alternatif.

aynen 300 liraya klavye mi olur
üstelik klavyedeki tuşların her renge dönebildiği versiyona 500 lira fiyat çekmişler
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