Tt eSports'dan POSEIDON serisine kompakt yapısıyla dikkat çeken yeni mekanik klavye: ZX

Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, POSEIDON serisi altında geliştirdiği klavye modelleri arasına kompakt gövdesiyle dikkat çeken ZX modelini de eklediğini duyurdu.

Firmanın sundukları tepki süresi ile özellikle profesyonel oyuncular tarafından yüksek oranda tercih edilen mekanik klavye modellerinin en yenisi POSEIDON ZX, birçok benzerinden nümerik tuş takımı (Üst kısımda standart rakamlar yer alıyor) taşımıyor olmasıyla ayrılıyor. Bu sayede ufalan gövdesiyle kısıtlı alana sahip oyunculara hitap eden mekanik klavye, bağlantısını altın kaplı USB üzerinde sağlıyor, LED temelli tam arka aydınlatmasıyla düşük ışıklı ortamlarda kişilere yardımcı oluyor, FN butonu üzerinden farklı medya işlemlerini hızlı şekilde yerine getirebiliyor ve 50 milyona yakın vuruş ömrüyle uzun yıllarca kullanılabiliyor. Windows tuşu olası yanlış basmalara karşı kapatabilen POSEIDON ZX, N-Key rollover özelliğiyle de birden fazla tuşa aynı anda basılmasına izin veriyor.

Tt eSports'un ürün gamına dahil ettiği yeni mekanik oyuncu klavyesi POSEIDON ZX, 75$ fiyat etiketiyle Temmuz ayında satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/202278/tt-esports-announces-the-poseidon-zx-mechanical-gaming-keyboard.html