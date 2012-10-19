Tüketici Elektroniği Birliği, 4K çözünürlük standardını Ultra HD olarak adlandırdı





İlk olarak Ağustos ayında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin yeni nesil çözünürlükler için belirlediği Ultra HD isimlendirmesi, CEA tarafından dün oy birliğiyle 4K adıyla bilinen yüksek çözünürlük standardı için resmi etiket ismi olarak belirlendi. Bu terim sayesinde tüketicilerin ihtiyaçlarına uyan televizyonu daha kolay bir şekilde seçebileceğini ifade eden birliğin CEO'su Gary Shapiro, Ultra HD'yi ekran teknolojilerindeki sonraki adım olarak nitelendirdi.

Ultra HD damgasıyla satılacak televizyon, monitör, projektör ve diğer görüntüleme aygıtlarının en az bir dijital giriş üzerinden 4K içerikleri sergileyebilmeleri gerekiyor. Ayrıca yatay 3840 x dikey 2160 olmak üzere toplamda en az 8 milyon aktif piksel içerme zorunluluğu bulunan Ultra HD damgalı cihazlar halihazırda UHDTV gibi kısaltmalarla kullanılmaya başladı bile. Şuan için piyasada az sayıda 4K teknoloji ürünü ve medya olsa da tüketici elektroniği fuarının organizatörü olan CEA, 8-11 Ocak tarihlerinde Amerika'nın Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2013'e Ultra HD çözümlerin damgasını vurması ve endüstrinin kısa süre içerisinde bu ismi benimsemesini bekliyor.

Full HD'nin (1920 x 1080 piksel) ardından gelen görüntüleme sektörünün yeni çözünürlük standardı Ultra HD etiketine 7680 x 4320 piksellik 8K'nın da dahil olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Ultra HD'nin Full HD kadar uzun ömürlü olmayacağı biliniyor. Her geçen gün daha hızlı gelişen teknoloji, henüz piyasaya yayılmamış bu standardın dahi yeni teknolojilerin gölgesinde kalabilmesine sebep olabilir.

http://www.ce.org/News/News-Releases/Press-Releases/2012-Press-Releases/Consumer-Electronics-Industry-Announces-Ultra-High.aspx