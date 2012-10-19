Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tüketici Elektroniği Birliği, 4K çözünürlük standardını Ultra HD olarak adlandırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
1
20
Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk olarak Ağustos ayında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin yeni nesil çözünürlükler için belirlediği Ultra HD isimlendirmesi, CEA tarafından dün oy birliğiyle 4K adıyla bilinen yüksek çözünürlük standardı için resmi etiket ismi olarak belirlendi. Bu terim sayesinde tüketicilerin ihtiyaçlarına uyan televizyonu daha kolay bir şekilde seçebileceğini ifade eden birliğin CEO'su Gary Shapiro, Ultra HD'yi ekran teknolojilerindeki sonraki adım olarak nitelendirdi.
Ultra HD damgasıyla satılacak televizyon, monitör, projektör ve diğer görüntüleme aygıtlarının en az bir dijital giriş üzerinden 4K içerikleri sergileyebilmeleri gerekiyor. Ayrıca yatay 3840 x dikey 2160 olmak üzere toplamda en az 8 milyon aktif piksel içerme zorunluluğu bulunan Ultra HD damgalı cihazlar halihazırda UHDTV gibi kısaltmalarla kullanılmaya başladı bile. Şuan için piyasada az sayıda 4K teknoloji ürünü ve medya olsa da tüketici elektroniği fuarının organizatörü olan CEA, 8-11 Ocak tarihlerinde Amerika'nın Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2013'e Ultra HD çözümlerin damgasını vurması ve endüstrinin kısa süre içerisinde bu ismi benimsemesini bekliyor. 
Full HD'nin (1920 x 1080 piksel) ardından gelen görüntüleme sektörünün yeni çözünürlük standardı Ultra HD etiketine 7680 x 4320 piksellik 8K'nın da dahil olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Ultra HD'nin Full HD kadar uzun ömürlü olmayacağı biliniyor. Her geçen gün daha hızlı gelişen teknoloji, henüz piyasaya yayılmamış bu standardın dahi yeni teknolojilerin gölgesinde kalabilmesine sebep olabilir.

http://www.ce.org/News/News-Releases/Press-Releases/2012-Press-Releases/Consumer-Electronics-Industry-Announces-Ultra-High.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 7 yıl
4k bizim için gereksiz.full hd şimdilik yeter...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sewok 7 yıl
cray
Bu yüksek çözünürlükte ürünlerin çıkmasının sebepleri bence; İnternette divx dolaşımının ve filmlerin yasa dışı satışlarını engellemek için, birde tv piyasasını hareketlendirip satışları arttırmak tabi. Bu çözünürlükte bir medya bahsedildiği gibi 128 gb boyutlarında olacak, bunlar divx olarak sıkışsa bile en iyi ihtimalle onlarca gb olacak bu da İnternetten film indirmeyi bitirecek, 128gb olan bir medyayı yasa dışı çoğaltmakta pek mümkün olmayacaktır. Böyle bir cihazı eve almanın hiçbir artısı yok bence çünkü eve sığacak boyutta bir televizyon aldığında bu yüksek çözünürlüğe sahip bir televizyonda görünebilecek detaylar insan gözünün algılayabileceğinin üzerinde olacağı için hiç bir işe yaramayacak. Yüksek veri yoğunluğuna sahip bir Tv yayınını nasıl verecekler onu hiç bilmiyorum işte.

Türkiyede 128 gb olan bir medyayı indiremessin ancak yurtdışında böyle değil. 128 gb için yaklaşık 3 saat bekleyip çekebiliyor insanlar çok uzaklara gitmeye gerek yok Bulgaristanda 36 mbit internet var ve aylık 40 leva 50 tl sınırsız. (internet kafemde ortalama aylık 7 tb download mevcuttu geçen yıl) Bu nedenle söylediğiniz olay TR için sınırlı. Ayrıca 25-40 gb bluray filmler 4 ve 8 gb standardında divx ve mkv formatına atılıyor. 256 gb film divx olarak 50-60 gb yer kaplar ki yurtdışı bunu istediği an çeker... Film fiyatları alınabilir olmadığı ve insanların alım gücü yükselmediği sürece korsanın önüne geçemeyiz malesef... gelelim 4k ve 8k bu standartlar bize çok uzak çünkü full hd bile daha yeni yayılıyor ve lcd tv satıcıları elindeki eskileri ucuz kakalamaya çalışırken bu yüksek çözünürlüklü tvler bize gelene kadar başka ucuz varyasyonlar çıkar... Standardın belirlenmesi yeni teknolojinin kabul edildiği anlamına gelir buda zamanla fiyatlarının daha alınabilir olması demek buda güzel...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eddy123 7 yıl
Ee bunları hangi medyaya kaydedecekler? Şu an bile 45-50 gb tutuyor 1080p filmler. Bitrateyi mi düşürecekler ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
:::LOSTPLANET::: 7 yıl
her tv haberinde olduğu gibi bunda da yayın olayına kafalar takılmış kalınılmış .Tv, sadece kanallardan ibaret değil ki .Bunun oyunu var filmi var belgeseli var müzik, konser videoları var.
Dünya genelinde tv yayınından çok yukarıda yazdığım içerikler için insanlar gidip tv alıyor.
Sadece kanal izlemek için 4k ve üstü tv alacaklar, türkiyede esra erolun programında evlenmek isteyen buruşuk ciltli insanları daha canlı görecekler.İzledikleri dizilerdeki adamların kadınların sivilcelerine kadar ayrıntılara girecekler o kadar.
çünkü türkiye bunları izliyor :)
tüm zamanını discovery izleyerek geçirenler hariç tabiki .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralkarga 7 yıl
4k 8k görüntüler için filmlerin 128 gb olabileceği doğrudur ama yeni codec çalışmaları devam etmekte, bunlardan en önemlisi de h265, yüksek çözünürlükleri daha düşük veri boyutuna indirebilecek, belki 8k bi film 128 gb olmayacak bu sayede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetoguzderin 7 yıl
Ultra HD'nin yaygınlaşması için SSD fiyatları ucuzlamalı. 4K-8K çalıştıracak bir televizyona gidipte 32 GB koyarsan akıllı özellikler için saçmalık olur. 500 vs. koyup da mekanik yaparsan hem televizyon geç yerleşir uygulamalar, kanallar arası geçiş vs. vs. En az 4 yıl var düzgün bir 4K model için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MEVLANA CELALETTİN 7 yıl
daha cok zaman var diyoruz ama devir degisti pat diye yayilabilir tv alacaklar iyi dusunsun veya pahali yatirim yapmasin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 7 yıl
vay yavrum vay çözünürlüge bak Ç:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 7 yıl
Ülkemiz için daha erken tabi. Digiturk olmasa doğru düzgün HD yayın izleyemeyeceğiz. Eğer yeni çıkacak konsollar Ultra HD desteği sunarsa daha hızlı yaygınlaşabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 7 yıl
iyi güzelde bu çözünürlükte yayınlar nasıl alınacak? TV cephesinde ya fiber optik ya da uydu bağlantısı gerekecektir, karasal dijital yalan olacaktır.
dijital depolama cephesinde pek sorun yok, yeterli bantgenişliği var ama film boyutları devasa olacaktır artık.
diğer bir iyi yanıda 1080p TV'lerin fiyatlarında düşüşler meydana getirecek olması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2319 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, çözünürlük ve
3 etiket daha CEA ultra hd 4k
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite: iPad 4, LG Nexus 4, Galaxy S III Mini Türkiye Çıkışı, HTC'nin 5-inç telefonu,Oppo Find, iPad Mini ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim