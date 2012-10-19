Tüketici Elektroniği Birliği, 4K çözünürlük standardını Ultra HD olarak adlandırdı

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İlk olarak Ağustos ayında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin yeni nesil çözünürlükler için belirlediği Ultra HD isimlendirmesi, CEA tarafından dün oy birliğiyle 4K adıyla bilinen yüksek çözünürlük standardı için resmi etiket ismi olarak belirlendi. Bu terim sayesinde tüketicilerin ihtiyaçlarına uyan televizyonu daha kolay bir şekilde seçebileceğini ifade eden birliğin CEO'su Gary Shapiro, Ultra HD'yi ekran teknolojilerindeki sonraki adım olarak nitelendirdi.
Ultra HD damgasıyla satılacak televizyon, monitör, projektör ve diğer görüntüleme aygıtlarının en az bir dijital giriş üzerinden 4K içerikleri sergileyebilmeleri gerekiyor. Ayrıca yatay 3840 x dikey 2160 olmak üzere toplamda en az 8 milyon aktif piksel içerme zorunluluğu bulunan Ultra HD damgalı cihazlar halihazırda UHDTV gibi kısaltmalarla kullanılmaya başladı bile. Şuan için piyasada az sayıda 4K teknoloji ürünü ve medya olsa da tüketici elektroniği fuarının organizatörü olan CEA, 8-11 Ocak tarihlerinde Amerika'nın Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2013'e Ultra HD çözümlerin damgasını vurması ve endüstrinin kısa süre içerisinde bu ismi benimsemesini bekliyor.
Full HD'nin (1920 x 1080 piksel) ardından gelen görüntüleme sektörünün yeni çözünürlük standardı Ultra HD etiketine 7680 x 4320 piksellik 8K'nın da dahil olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Ultra HD'nin Full HD kadar uzun ömürlü olmayacağı biliniyor. Her geçen gün daha hızlı gelişen teknoloji, henüz piyasaya yayılmamış bu standardın dahi yeni teknolojilerin gölgesinde kalabilmesine sebep olabilir.
http://www.ce.org/News/News-Releases/Press-Releases/2012-Press-Releases/Consumer-Electronics-Industry-Announces-Ultra-High.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiyede 128 gb olan bir medyayı indiremessin ancak yurtdışında böyle değil. 128 gb için yaklaşık 3 saat bekleyip çekebiliyor insanlar çok uzaklara gitmeye gerek yok Bulgaristanda 36 mbit internet var ve aylık 40 leva 50 tl sınırsız. (internet kafemde ortalama aylık 7 tb download mevcuttu geçen yıl) Bu nedenle söylediğiniz olay TR için sınırlı. Ayrıca 25-40 gb bluray filmler 4 ve 8 gb standardında divx ve mkv formatına atılıyor. 256 gb film divx olarak 50-60 gb yer kaplar ki yurtdışı bunu istediği an çeker... Film fiyatları alınabilir olmadığı ve insanların alım gücü yükselmediği sürece korsanın önüne geçemeyiz malesef... gelelim 4k ve 8k bu standartlar bize çok uzak çünkü full hd bile daha yeni yayılıyor ve lcd tv satıcıları elindeki eskileri ucuz kakalamaya çalışırken bu yüksek çözünürlüklü tvler bize gelene kadar başka ucuz varyasyonlar çıkar... Standardın belirlenmesi yeni teknolojinin kabul edildiği anlamına gelir buda zamanla fiyatlarının daha alınabilir olması demek buda güzel...
Dünya genelinde tv yayınından çok yukarıda yazdığım içerikler için insanlar gidip tv alıyor.
Sadece kanal izlemek için 4k ve üstü tv alacaklar, türkiyede esra erolun programında evlenmek isteyen buruşuk ciltli insanları daha canlı görecekler.İzledikleri dizilerdeki adamların kadınların sivilcelerine kadar ayrıntılara girecekler o kadar.
çünkü türkiye bunları izliyor :)
tüm zamanını discovery izleyerek geçirenler hariç tabiki .
dijital depolama cephesinde pek sorun yok, yeterli bantgenişliği var ama film boyutları devasa olacaktır artık.
diğer bir iyi yanıda 1080p TV'lerin fiyatlarında düşüşler meydana getirecek olması.