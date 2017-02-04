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GoPro, yeni kamerası Hero 6’yı bu sene satışa sunacak

GoPro, geride bıraktığımız çeyrek içerisinde 116 milyon dolar zarar etmesinin ardından Hero serisinin yeni üyesi Hero 6'yı satışa sunarak gelirini artırmayı hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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2016 senesini kötü geçiren şirketlerden birisi olan GoPro, Hero 5 kameralarındaki sorunlardan ve Karma drone’larının geri çağrılmasından ötürü tam 116 milyon dolar zarar etti. Tüm bunların yaşanmasının ardından ofislerinden bazılarını ve eğlence bölümünü kapatan şirket, kaybettiklerini geri kazanmak amacıyla Hero serisinin yeni modeli olan Hero 6’yı bu sene içerisinde satışa sunacak.

Şirketin CEO’su Nick Woodman, Hero 6 modelini ürettiklerini ve aksiyon kamerasını bu sene içerisinde satışa sunmayı planladıklarını doğruladı fakat aksiyon kamerasının özellikleri, fiyatı ve diğer detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Nick Woodman, yeni bir Hero modelini satışa sunacaklarını yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

Bu sene yeni kameraları, yeni aksesuarları satışa sunacağız ve Hero serisi Hero 6 isimli yeni kamera ile devam edecek. Ancak doğru zaman gelene kadar kameranın özellikleri veya satışa sunulacağı tarihle ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapmayacağız.

GoPro’nun bazı finansal sorunlar yaşamasından ötürü, Hero 6’nın gelecek sene satışa sunulacağıyla ilgili bazı söylentiler gündeme gelmişti. Hero 6’nın satışa sunulacağının açıklanması ve yeni kamera modellerinin de yolda olduğunun söylenmesi, bakalım şirketin sene içerisinde durumunu ne şekilde etkileyecek. 


https://www.engadget.com/2017/02/03/gopro-is-planning-to-release-a-hero-6-camera-in-2017/ Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Diğerlerinin (sony) sunduğu özellikleri daha pahalıya veya hiç sunmaması sonunu getirecek. İlk olmanın verdiği avantaj ile aparat zenginliğine ve yaygınlığına sahip olabilir ama bu her yıl kan kaybetmesine engel olamıyor
Diğerlerinin (sony) sunduğu özellikleri daha pahalıya veya hiç sunmaması sonunu getirecek. İlk olmanın verdiği avantaj ile aparat zenginliğine ve yaygınlığına s...
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major24 2 yıl
Hero 6 da çıksın 7 de çıksın. Çıksın ki rekabet artsın fiyatlar düşsün. Düşsün ki 60fps de 4k çekime izin veren Xiaomi Yi 4k+ 'nın fiyatı düşsün :)
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Das Boot 2 yıl
Zamanında Gopro tekti. O sebeple ünlendi. Şimdi hem Sony, Panasonic vs bir çok büyük markanın ürünlei var üstüne üstün Çinli markaların ucuz alternatifleri var.
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Captain_Ivy 2 yıl
Spor işine gönül vermiş kişilerin asla vazgeçmediği bir marka. Piyasada her ne kadar çinli markalar da olsa gopro'nun belli bir kitleye hitab etmişliği var her zaman. Redbull var oldukça özellikle..
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Kerim5100 2 yıl
Yi varken bunlara ne oluyor :D
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10ff 2 yıl
Cinli rakipleri varken kim daha fazla para vermek istedin ki?
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aycibin 2 yıl 10ff
10ff
Cinli rakipleri varken kim daha fazla para vermek istedin ki?


Euro ve dolar maaşı olanlar.nolcak bir aylık migros alışverişi parasına gopro alıyor adam.Turksun diye fakirsin basit
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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Diğerlerinin (sony) sunduğu özellikleri daha pahalıya veya hiç sunmaması sonunu getirecek. İlk olmanın verdiği avantaj ile aparat zenginliğine ve yaygınlığına sahip olabilir ama bu her yıl kan kaybetmesine engel olamıyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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GrıezmaNN 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

Diğerlerinin (sony) sunduğu özellikleri daha pahalıya veya hiç sunmaması sonunu getirecek. İlk olmanın verdiği avantaj ile aparat zenginliğine ve yaygınlığına sahip olabilir ama bu her yıl kan kaybetmesine engel olamıyor

GoPro bu sektörün Apple'ı oldu artık. Tahtını zor kaybeder.
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