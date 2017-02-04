GoPro, yeni kamerası Hero 6’yı bu sene satışa sunacak

Şirketin CEO’su Nick Woodman, Hero 6 modelini ürettiklerini ve aksiyon kamerasını bu sene içerisinde satışa sunmayı planladıklarını doğruladı fakat aksiyon kamerasının özellikleri, fiyatı ve diğer detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.
Nick Woodman, yeni bir Hero modelini satışa sunacaklarını yaptığı şu açıklamayla duyurdu:
“Bu sene yeni kameraları, yeni aksesuarları satışa sunacağız ve Hero serisi Hero 6 isimli yeni kamera ile devam edecek. Ancak doğru zaman gelene kadar kameranın özellikleri veya satışa sunulacağı tarihle ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapmayacağız.”
GoPro’nun bazı finansal sorunlar yaşamasından ötürü, Hero 6’nın gelecek sene satışa sunulacağıyla ilgili bazı söylentiler gündeme gelmişti. Hero 6’nın satışa sunulacağının açıklanması ve yeni kamera modellerinin de yolda olduğunun söylenmesi, bakalım şirketin sene içerisinde durumunu ne şekilde etkileyecek.
https://www.engadget.com/2017/02/03/gopro-is-planning-to-release-a-hero-6-camera-in-2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Euro ve dolar maaşı olanlar.nolcak bir aylık migros alışverişi parasına gopro alıyor adam.Turksun diye fakirsin basit
GoPro bu sektörün Apple'ı oldu artık. Tahtını zor kaybeder.