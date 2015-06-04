Tumblr, artık kendi içerisinde bir GIF arama motoru taşıyor

Geçtiğimiz dönemde internet dünyasının büyük isimlerinden Yahoo tarafından satın alınmasıyla adında sıkça söz ettiren Tumblr blog platformu, artık kendi içerisinde bir GIF arama motoru taşıyor.

Bu yeni destek sayesinde yazılan yeni içeriklere fotoğraf ve video yanında artık GIF formatındaki hareketli görseller de kolayca dahil edilebiliyor. GIF içerikler için ufak bir arama motoru sunan uygulama, böylece eskiden olduğu gibi bağlantıları kullanma derdini de ortadan kaldırıyor. Bu arama motoru için herhangi bir üçüncü parti firma ile ortaklık kurmayan Tumblr, daha önce paylaşılan GIF içerikleri özel algoritması ile sınıflandırıyor ve böylece arama süreci kolaylaşıyor.

Facebook sonrasında Tumblr'ın da böyle bir adım atması GIF formatının popülerliğini gözler önüne seriyor.





http://www.theverge.com/2015/6/4/8725665/tumblr-gif-search-launches