Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tumblr, artık kendi içerisinde bir GIF arama motoru taşıyor

3 yıl
2,1b
1
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tumblr, artık kendi içerisinde bir GIF arama motoru taşıyor
 
Geçtiğimiz dönemde internet dünyasının büyük isimlerinden Yahoo tarafından satın alınmasıyla adında sıkça söz ettiren Tumblr blog platformu, artık kendi içerisinde bir GIF arama motoru taşıyor.
Bu yeni destek sayesinde yazılan yeni içeriklere fotoğraf ve video yanında artık GIF formatındaki hareketli görseller de kolayca dahil edilebiliyor. GIF içerikler için ufak bir arama motoru sunan uygulama, böylece eskiden olduğu gibi bağlantıları kullanma derdini de ortadan kaldırıyor. Bu arama motoru için herhangi bir üçüncü parti firma ile ortaklık kurmayan Tumblr, daha önce paylaşılan GIF içerikleri özel algoritması ile sınıflandırıyor ve böylece arama süreci kolaylaşıyor.
Facebook sonrasında Tumblr'ın da böyle bir adım atması GIF formatının popülerliğini gözler önüne seriyor.


http://www.theverge.com/2015/6/4/8725665/tumblr-gif-search-launches Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HazretiZeus 3 yıl
Paralı yav faturayı ödemek için telefonumu satmak zorunda kaldım sakın bulaşmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Rüyaları süsleyen 3'lü oyuncu monitörü 3 yıl Bu hoparlörün çok farklı bir özelliği var! Video ön inceleme 3 yıl Apple MacBook'un tek port sorununa yeni çözüm "video ön inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim