'Tumblr' iOS platformu için güncellendi

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Tumblr, iOS platformu için güncellenerek yaklaşık iki ay önce yenilenen Android uygulamasıyla benzer özelliklere kavuştu.
Güncelleme ile uygulamanın arayüzü jestler, daha büyük ikonlar ve yeni bir fotoğraf görüntüleyicisi ile destekleniyor. Ayrıca Spotify entegrasyonu, çevrimdışı fonksiyonellik, etiket arama ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda uygulamanın dikkat çeken yeni özellikleri arasında yer alıyor. Tumblr, yeni güncellemeyle birlikte iPhone/iPod Touch üzerinde daha hızlı ve kaliteli bir blog hazırlama deneyimi sunuyor.
Şu an için iPad için özelleştirilmiş bir çözüm sunmayan Tumbl'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/tr/app/tumblr/id305343404?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle