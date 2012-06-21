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'Tumblr' iOS platformu için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Tumblr, iOS platformu için güncellenerek yaklaşık iki ay önce yenilenen Android uygulamasıyla benzer özelliklere kavuştu.

Güncelleme ile uygulamanın arayüzü jestler, daha büyük ikonlar ve yeni bir fotoğraf görüntüleyicisi ile destekleniyor. Ayrıca Spotify entegrasyonu, çevrimdışı fonksiyonellik, etiket arama ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda uygulamanın dikkat çeken yeni özellikleri arasında yer alıyor. Tumblr, yeni güncellemeyle birlikte iPhone/iPod Touch üzerinde daha hızlı ve kaliteli bir blog hazırlama deneyimi sunuyor.

Şu an için iPad için özelleştirilmiş bir çözüm sunmayan Tumbl'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/tr/app/tumblr/id305343404?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zımparasız Pinokyo 7 yıl
Tumblr tum dünyada bir ilki gerçekleştirmiş
. İlk once Android'e çıkarmış güncellemeyi
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