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Tumblr'ın iOS uygulaması artık +17 yaş sınırı etiketine sahip

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Tumblr'ın iOS uygulaması artık +17 yaş sınırı etiketine sahip
Popüler blog hizmeti Tumblr'ın iOS platformu için geliştirilen uygulaması aldığı yeni güncellemeyle birlikte +17 yaş sınırı etiketine sahip olan uygulamalar arasındaki yerini aldı.

Güncellemeyle birlikte 3.2.4 sürüm numarasına erişen uygulama, güncelleme yapmak isteyen kullanıcıları +17 yaş sınırı etiketiyle karşıladı. Ufak tefek bazı hata düzeltmelerinin de yapıldığı güncellemede neden yaş sınırı uygulanmaya başladığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, daha önce +4 kategorisine sahip olan uygulamada ya Tumblr'nin kararı doğrultusunda yada gelen şikeyetler doğrultusunda böyle bir yaş sınırı değişikliğine gidildiğini düşünülüyor.
+17 yaş sınırı etiketiyle birlikte yetişkinlere özel bir uygulama olma yolunda önemli bir adım atan Tumblr'nin iOS uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan erişebilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/tumblr/id305343404?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl
Olması gerektiği gibi olmuş
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Guest-A98C53609 6 yıl
+17 olması gerekliydi zaten bir çok uygulama bu şekilde tekrardan apple markete girdi.
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