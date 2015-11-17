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Tumblr'ın mobil sürümlerinde GIF üretimi kolaylaştı

Yılların eskitemediği görsel formatlarında GIF, internet dünyasını ele geçirmeye devam ediyor. Bu formata yönelik büyük desteği bulunan Tumblr, mobil uygulamalarında GIF üretimini kolaylaştırıyor.
3 yıl
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1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tumblr'ın mobil sürümlerinde GIF üretimi kolaylaştı

Geçtiğimiz dönemde Yahoo tarafından satın alınan ve detaylarına burada yer verdiğimiz GIF odaklı servisi Tumblr TV'yi kuran dünyaca ünlü blog platformu Tumblr, şimdi yine GIF odaklı yeni bir adım arttı.
Tumblr'ın ilk olarak iOS daha sonra ise Android sürümlerine gelecek olan bu adım, kişilerin mobil cihazlarında GIF üretimini kolaylaştırıyor. Bunu için uygulama daha önceden çekilmiş bir fotoğraf serisi ya da video kullanıyor ve bu içerikleri otomatik olarak hareketli GIF haline getirebiliyor. GIF'ler üzerinde kesme, hızlandırma veya yavaşlatma gibi ince ayarlamalar sunan Tumblr, içerikleri sürekli oynatma döngüsüne alabiliyor ve şimdilik sadece 3 saniyelik GIF uzunluğuna destek veriyor.
Tumblr'ın konu hakkında hazıladığı sayfaya buradan, mobil uygulamalara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Diğer kişiler tarafından yapılan birbirinden ilginç GIF'ler ise burada yer alıyor.

http://www.engadget.com/2015/11/17/tumblr-mobile-reaction-gifs/ Yorum Yaz
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