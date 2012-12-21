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Tumblr'nin iOS uygulaması güncellenerek, geniş ekran desteği kazandı

6 yıl
400
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Popüler blog servisi Tumblr, iOS cephesinde uzun süredir beklenen geniş ekran desteğini yeni bir güncelleme yayınlayarak kullanıcılarının beğenisine sundu.

Güncellemeyle birlikte büyük ekranlara göre yeniden tasarlanan uygulamanın navigasyon butonları kenar çubuğunda bulunurken, yeni bir yayın girmek için eklenen dairesel menüde dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. Uygulamanın iPhone versiyonundaki tüm özellikleri iPad versiyonunda da sunan Tumblr; yatay ekran desteği, yeni yayın seçenekleri için dairesel menü, kalıcı kenar navigasyon çubuğu gibi sadece iPad versiyonunda kullanılabilen bir takım yenilikleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Uygulama performans anlamında da iPhone versiyonunu aratmıyor.

iPad için yeniden düzenlenmiş olan Tumblr uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/tumblr/id305343404?mt=8 Yorum Yaz
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