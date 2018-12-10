Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor

Turing mimarili masaüstü ekran kartlarını biraz problem yaşasa da piyasaya süren Nvidia şimdi mobil versiyonlar için hazırlık yapıyor. CES 2019 fuarında hem standart hem de Max-Q tasarımına sahip mobil Turing kartlarını görebiliriz.

Mobil Turing kartları neler?

Kaynaklardan gelen bilgilere göre GeForce RTX 2070 ekran kartının mobile uyarlanmış iki versiyonu CES 2019 fuarında karşımıza çıkacak. İlk dizüstü bilgisayar modellerinin de fuarda tanıtılması bekleniyor.

RTX 2070 ekran kartı hali hazırda Turing mimarisinin en düşük modeli durumunda. Nvidia henüz 2060 modelini tanıtmış değil. Mobil tarafta ise bir süre Turing mimarisinin amiral gemisi olarak devam edecek.

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Sızdırılan bilgiler mobil tarafta iki versiyon üzerinde duruyor. Standart GeForce RTX 2070 tasarımı yanında daha az enerji tüketen ve daha düşük hızda çalışan ince Max-Q tasarımı olacak. Böylece daha ince dizüstü modelleri de görebileceğiz.

Ray Tracing teknolojisini ilk kez taşınabilir sistemlere getirecek olan GeForce RTX 2070 ekran kartının üzerine bir süre 2080 veya daha güçlü bir çözüm gelmeyeceği ifade ediliyor. Aksine sonraki dönemde bir 2060 da görebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Henüz masaüstünde de tanıtılmayan 2060 için RTX tanımlaması kullanılıyor. Normalde 2060 ekran kartı RT çekirdekleri barındırmayacak ve GTX olarak isimlendirilecekti. Daha doğrusu iddialar bu şekilde ancak benchmark testleri bunu yalanlıyor. En uygun fiyatlı RTX ekran kartı olması beklenen RTX 2060 ekran kartı de yine standart ve Max-Q tasarımı ile taşınabilir sistemlere giriş yapacak.

RTX 2060 ekran kartı 3DMark testlerinde 19 bin puan alıyor ve GTX 1070 ile 1070 Max-Q arasına yerleşiyor. Elbette Ray Tracing desteği de hem mobil hem masaüstü segmentte önemli bir avantaj olacaktır.