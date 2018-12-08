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Toshiba 3.5 inçlik HDD serilerine 12TB ve 14TB seçenekleri ekledi

Toshiba’nın NAS cihazlarına hitap eden N300 serisi ile performans odaklı X300 HDD serilerine 12TB ve 14TB kapasiteli iki yeni seçenek eklendi. Detaylar haberimizde.
5 ay
9,5b
2
20
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde 2.5 inçlik Canvio HDD serisini 4TB seviyesine yükselten Toshiba şimdi de 3.5 inçlik 300 serisi HDD serisini 14TB seviyesine yükseltiyor. Toshiba N300 ve X300 serileri hem 14TB hem de 12TB seçeneğe sahip oldu.

12TB ve 14TB takviyesi

7200 RPM değerine sahip olan 12TB kapasiteli seçenek 253MB/s, 14TB kapasiteli seçenek ise 260MB/s veri aktarım hızına ulaşabiliyor. Disklerin veri tampon alanı ise 256MB kapasiteye sahip.

Ayrıca Bkz. "GDDR5X bellekli GTX 1070 ortaya çıktı"

Toshiba N300 serisi daha çok NAS cihazlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Titreşim sensörleri ile hataların önüne geçen seri çoklu RAID sistemlerinde 8 diske kadar destek veriyor. Sabit plaka teknolojisi ise veri aktarımı esnasında motor şaftını dengeleyerek titreşimi en aza indiriyor.

Toshiba X300 serisi ise performansa yönelik modeller barındırıyor. Yine sabit plaka teknolojisi mevcut. Henüz 12TB ve 14TB kapasiteli seçeneklerin fiyatları açıklanmadı. Satışlar ay içerisinde başlayacak.

 

https://www.techpowerup.com/250317/toshiba-adds-new-12tb-and-14tb-models-to-n300-and-x300-hard-drive-families Yorum Yaz
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Morichannnn 5 ay
Çok ses çıkarıyorlar!
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ssbrutality 5 ay
toshiba n ve x serileri muhteşem ötesi. raid 0 da canavar gibiler keza wd de öyle.. Ama allah seagate i olanlara yardım etsin.
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Morichannnn 5 ay ssbrutality
X300 4tb var ve erişim sırasında çok ses çıkartıyor. En az 5 kere değişim için gönderdim ve hala aynı.
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Seyrim 5 ay
Dönem ssd dönemi. Aradakaşın dediği gibi yaz sil, yaz sil çok hızlı bir şekilde ömrü kısalıyor.
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SEO-Uzmanı 5 ay
25 veya 26-TB civarı manyetik HDD'lerin üretimlerinin artık sonlandırılacağını düşünüyorum, çünkü ticari açıdan bunun üzeri kapasitelerde üretim üretim sayısını ciddi bir şekilde aşağı çekecektir.
nedenine gelince genelde bellekler aynı alana yüzlerce defa yaz sil yaz sil yüzünden tariş olup kullanım ömürleri biter ama bu donanımlar kapasite olarak ebatları o kadar fazla ki ! veri yazdıktan sonra yer yok diye veri silme ihtiyaçı çok çok düşeceği için genel anlamda bu kapasiteler üreticinin beklediği ticari karı sağlamayacaktır.
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serafon 5 ay SEO-Uzmanı
ilk 30gb diskimi aldığımda o kadar büyüktü ki, bilgisayarcı ups olmadan satmam demişti. Merak etme 100 TB ları görecek diskler. Yeni teknolojiler hazır ve veri boyutları da artıyor. Belki yavaşlama olur ama durmaz.
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