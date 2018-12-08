Toshiba 3.5 inçlik HDD serilerine 12TB ve 14TB seçenekleri ekledi

Geçtiğimiz günlerde 2.5 inçlik Canvio HDD serisini 4TB seviyesine yükselten Toshiba şimdi de 3.5 inçlik 300 serisi HDD serisini 14TB seviyesine yükseltiyor. Toshiba N300 ve X300 serileri hem 14TB hem de 12TB seçeneğe sahip oldu.

12TB ve 14TB takviyesi

7200 RPM değerine sahip olan 12TB kapasiteli seçenek 253MB/s, 14TB kapasiteli seçenek ise 260MB/s veri aktarım hızına ulaşabiliyor. Disklerin veri tampon alanı ise 256MB kapasiteye sahip.

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Toshiba N300 serisi daha çok NAS cihazlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Titreşim sensörleri ile hataların önüne geçen seri çoklu RAID sistemlerinde 8 diske kadar destek veriyor. Sabit plaka teknolojisi ise veri aktarımı esnasında motor şaftını dengeleyerek titreşimi en aza indiriyor.

Toshiba X300 serisi ise performansa yönelik modeller barındırıyor. Yine sabit plaka teknolojisi mevcut. Henüz 12TB ve 14TB kapasiteli seçeneklerin fiyatları açıklanmadı. Satışlar ay içerisinde başlayacak.