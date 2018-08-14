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Türk Lirası, Bitcoin'den daha dalgalı

Bloomberg'de yayınlanan bir habere göre; Türk Lirası'nın geçtiğimiz on gün içerisinde yaşadığı büyük dalgalanmalar, yaklaşık bir yıldır düşüşte olan Bitcoin'inkileri geçti.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bloomberg’de yayınlanan ve Türk Lirası'ndaki dalgalanmaları ve değer kayıplarını konu alan yazıda; Türk Lirası'nın, Dolar karşısında gösterdiği dalgalanmaların, Bitcoin’in hareketliliğine kıyasla çok daha fazla olduğu belirtiliyor.
Türk Lirası'nın bu hareketliliği hakkında Bloomberg:" Türkiye’deki döviz krizi büyümeye devam ediyor. Son on günde, Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki dalgalanmaları, Bitcoin’inkileri geçti." dedi.
İçinde bulunduğumuz yılın Ocak ayından itibaren Türk Lirası'nın Dolar karşısında hızlıca değer kaybetmesi, Türkiye'deki insanları Bitcoin'e yönlendiriyor. Google Trends verilerine göre; özellikle Ağustos ayında bu ilgi fazlasıyla arttı. Ayrıca Türkiye'deki bazı kripto para borsalarının ticaret hacimleri, geçen haftaya oranla %150'lik bir artış gösterdi.
Türkiye'de kripto para birimlerine karşı genel olarak olumsuz bir tablo var fakat Türk kripto para borsaları bu sıralar büyük ilgi görüyor. 
Analistler, bu dalgalanmaların ne kadar devam edeceği konusunda henüz bir görüş birliği sağlayabilmiş değil. 

https://cointelegraph.com/news/turkish-liras-collapse-sees-media-highlight-bitcoins-relative-stability Yorum Yaz
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Escapetolife 9 ay en beğenilen
Bu kurlarla amazon Tr tası tarağı toplayıp kaçmasa bari...
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Slaved by makarna 9 ay
Haberi yazan suç işlemiş olmuyor mu :)
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Bay Robot 9 ay

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redoracle 9 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ceqa 9 ay
Geçen gün çıktı bu haber Avrupa ve Amerika sitelerinde millete dalga konusu olduk teşekkürler AKP zaten işid yanlısı ülke olarakta anılmıştık bir ara
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serafon 9 ay Ceqa
Napak? Ben ettim sen etme ağabey mi diyek?
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Slaved by makarna 9 ay
Haberi yazan suç işlemiş olmuyor mu :)
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Rachsuchtig 9 ay

Slaved by makarna
Haberi yazan suç işlemiş olmuyor mu :)

Sayılmıyor çünkü bu manipülatif bir haber değil
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Escapetolife 9 ay en beğenilen
Bu kurlarla amazon Tr tası tarağı toplayıp kaçmasa bari...
1 Yanıt Yanıtla +16
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Moving On 9 ay Escapetolife
Amazon TR var mı ki hocam şu an?
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