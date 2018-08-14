Türk Lirası, Bitcoin'den daha dalgalı

Bloomberg’de yayınlanan ve Türk Lirası'ndaki dalgalanmaları ve değer kayıplarını konu alan yazıda; Türk Lirası'nın, Dolar karşısında gösterdiği dalgalanmaların, Bitcoin’in hareketliliğine kıyasla çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Türk Lirası'nın bu hareketliliği hakkında Bloomberg:" Türkiye’deki döviz krizi büyümeye devam ediyor. Son on günde, Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki dalgalanmaları, Bitcoin’inkileri geçti." dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın Ocak ayından itibaren Türk Lirası'nın Dolar karşısında hızlıca değer kaybetmesi, Türkiye'deki insanları Bitcoin'e yönlendiriyor. Google Trends verilerine göre; özellikle Ağustos ayında bu ilgi fazlasıyla arttı. Ayrıca Türkiye'deki bazı kripto para borsalarının ticaret hacimleri, geçen haftaya oranla %150'lik bir artış gösterdi.

Türkiye'de kripto para birimlerine karşı genel olarak olumsuz bir tablo var fakat Türk kripto para borsaları bu sıralar büyük ilgi görüyor.

Analistler, bu dalgalanmaların ne kadar devam edeceği konusunda henüz bir görüş birliği sağlayabilmiş değil.

https://cointelegraph.com/news/turkish-liras-collapse-sees-media-highlight-bitcoins-relative-stability