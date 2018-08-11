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Facebook ile Stellar'ın işbirliği yaptığı iddiası yalanlandı

Sosyal medya devi Facebook ile Stellar Lumens firması arasındaki ortaklık söylentileri yalanlandı. Facebook tarafından yapılan açıklamada böyle bir ortaklığın olmadığı söylendi.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Facebook ile Stellar'ın işbirliği yaptığı iddiası yalanlandı
Yakın zamanda Stellar ile Facebook'un ortaklaşa bir proje yaptıkları yönünde bir söylenti çıkmıştı. Facebook’un, Stellar ağı üzerinde Facebook benzeri bir uygulama geliştirdiği ifade edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Facebook tarafından yapılan açıklamada; Stellar Lumens firması ile herhangi bir görüşme yapılmadığı söylendi ve iki firmanın ortaklaşa bir proje yapacağı yönündeki iddiaların gerçek olmadığı belirtildi.
Kaynaklar, Facebook gibi bir sosyal medya devinin verilerinin Stellar'da depolanmasının Stellar için çok önemli bir gelişme olacağını söylemişti fakat Facebook tarafından yapılan açıklamada; Facebook'un, Stellar Lumens adlı firmanın teknolojisinin ve ağının üzerinde bir proje kurmayacağı söylendi.
Facebook, Stellar ile aralarındaki ortaklık sözleşmelerini yalanlamış olsa da verilerini bir Blockchain ağı üzerine depolamak için adımlar atıyor. Söz konusu sosyal medya devi, dağınık defter teknolojisi kullanarak verilerini daha güvenli bir şekilde saklamayı düşünüyor. 

https://cointelegraph.com/news/report-facebook-denies-partnership-with-stellar Yorum Yaz
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thearcherion 9 ay
koinbak.com/... stelların günlük fiyatındada bir artış söz konusu
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OverClocK1ng 9 ay
Stellar a bakacak olursan zaten herkesle işbirliği yapıyor. IBM den tut...
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