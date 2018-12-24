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Türk Telekom AKN'siz internete bir hafta erken başladı

AKN'siz ve limitsiz internet fiyatlarıyla çok konuşulan Türk Telekom'un bu paketlere 1 Ocak 2019'dan itibaren geçmesi bekleniyordu. Görünen o ki taahhütlü aboneler için geçiş şimdiden başladı.
4 ay
72,2b
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238
Diğer
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türk Telekom AKN'siz internete bir hafta erken başladı
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BTK’nın yılbaşından itibaren AKK ve AKN’nin kaldırılması yönündeki kararı sonrası Türk Telekom cephesinden gelen “limitsiz internet” açıklaması ortalığı epey hareketlendirmişti. Fakat asıl bomba etkisini geçtiğimiz hafta açıklanan limitsiz tarife fiyatları yapmıştı. Zira Türk Telekom’un açıkladığı fiyatlar beklenenin çok üzerindeydi.

Taahhütlü kullanıcılar için geçiş başladı 

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Türk Telekom’un AKN’siz ve limitsiz internet paketlerine 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçiş yapması bekleniyordu. Ancak şirket taahhütlü müşterilerini şimdiden AKN'siz internet uygulamasına geçirdi. Bu da demek oluyor ki, Türk Telekom’un taahhütlü müşterisiyseniz ve bu ay aşımdan dolayı hızınız düştüyse, yeni pakete geçişle birlikte hızınız geri gelecek. Değişikliği görmek için modemi yeniden başlatmanız gerekebilir.

Türk Telekom’un “Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası” adı altında sunduğu fiyatlar 4 Mbps hızla birlikte 59 TL’den başlıyor. Yavaş ama biraz daha hızlı internet almak istediğinizde 8 Mbps internet için 79 TL, 16 Mbps hızında internet için 92 TL talep ediliyor. 35 Mbps internet için 149 TL ve 100 Mbps internet için 336 TL gibi astronomik fiyatlar ödemek gerekiyor.


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BlackGhost12 4 ay en beğenilen
100 mbps sınırsız, kopmasız, hızlı bağlantılı internet 10 dolar olmalı.

1000 mbps sınırsız, kopmasız, hızlı bağlantılı internet 100 dolar olmalı.
3 Yanıt Yanıtla +136
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borukuzen 4 ay
Ülkemizdeki diğer internet servis sağlayıcıları "Siyonist TELEKOM"'un tekelinden çıkmak ve maliyetlerini düşürüp müşterilerini kaybetmemek için acilen kendi altyapı çalışmalarını yapmalı. Aksi taktirde Türkiye'de internet hizmeti lüks bir hale gelecek. Bu durum bazı şirketlerin kapanmasına dahi neden olabilir.
Ülkemizdeki diğer internet servis sağlayıcıları "Siyonist TELEKOM"'un tekelinden çıkmak ve maliyetlerini düşürüp müşterilerini kaybetmemek için acilen kendi alt...
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kıymetli_vatandaş 4 ay
“Yavaş ama biraz daha hızlı internet 8 mbps” iyiymiş.
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RaymonD7 4 ay
Akşamları ping degerleri yükseliyor inşallah göçmez altyapı.
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zultaran 4 ay
En baştan limitsiz akn'siz kullananlar için herhangi bir planları yok tam soyguncu firma,nerden bulaştım bilmiyorum gittim birde kaç yıl taahhüt yaptırdım.
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bcan402 4 ay
valla sizlere güvenerek yardırıyor ps storedan oyunları :) hız düşmez umarım. düşerse de can sağolsun.
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InvisibleLord 4 ay
Limitsiz pakette ek kota kullanma keyfi

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Mr.Prestige 4 ay
Bir kaç ay önce 24mbps 100gb akn ile iki yıl taahhüt yapmıştım.
Arayıp aknyi düşürebilme şansımız var mı? Boşuna niye 100gb akn parası ödeyelim
Teşekkürler
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deatless22 4 ay Mr.Prestige
Kaç TL ye anlaştınız. Çağrı merkezinde genelde söylenen daha düşük Akn lı pakete mevcut hızınız ile geçemeyeceğiniz. Eğer 35 Mbps 50 Gb tarifeye geçmek isterseniz geçiriyorlar genelde.
Tarife değişikliği için ya akn yi yada hızınızı yükseltmeyi talep etmeniz gerekiyor. Dusuk paketlere geçiremiyoruz vs diyorlar.
İlla görüşüp yaptırmaya zorlayın bir ihtimal 24mbps 50 gb tarifeye geçirirler. Çağrı merkezinde durum bu.
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JaReD22 4 ay
Benim 16 mbit internetim var bulunduğum bölgeye en fazla 13 verilebiliyor akn sonrası 5 e düşüyordu ama bu muhabbetten sonra 13 alabilecekken 9 alabiliyorum
1 tane odenmemis faturam var bundan dolayı kısıtlama yapmış olabilirlermi fatura gecikmesi 10 günü geçmiyor o da mecburen oluyor sıkışıklık söz konusu
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deatless22 4 ay JaReD22
Modemin içine girip internet değerlerini paylaşabilirseniz daha sağlıklı bir yorum yapabilirim. Gelen,giden, ulaşılabilirr hız, snr vs.
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yunusyunus1 4 ay JaReD22
Benim hızı 14'den 8 e düşürmüşlerdi.Düzelttirdim.internetten şikayet olusturun.
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suhaksk 4 ay
Bu aknyi arar duruma gidecez bu gidişle, zaten ülkemizde her değişim iyi değil daha kötü oluyor..
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DH Misafiri 4 ay
Güncel fatura bende 490TL gözüküyor..
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Reaktans 4 ay DH Misafiri
Muhtemelen taahhütünü iptal edersen ödeyeceğin tutar + aylık faturanı gösteriyordur. Bende de biraz fazla gösteriyordu.
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apollo34 4 ay DH Misafiri
Aylık 54 TL ödediğim kampanyada beni taahhüdümün bitmesine daha 3 ay varken aradılar. Yeni kampanya teklif ettiler. Eski kampanya nedeniyle ceza, cayma bedeli ödeyeceğimi söylemediler. Yeni kampanya 24 aylık 58 TL 24 mps kabul ettim. Şimdi faturamı kontrol ettiğimde 285 TL gözüküyor. Taahhüdüm devam ettiği hade, beni arayan onlar, kampanya teklifi yapan onlar.Beni yanıltarak kampanyaya geçiriyorlar şimdi sanki kampanyadan ayrılmayı ben istemişim gibi cayma bedeli, ceza yansıtan da onlar. Yeni oyunları bu heralde. İnsanların parasını böyle onları yanıltarak aldatarak almanın telefon dolandırıcılığından ne farkı var ? haksız yere 285 TL cayma bedeli alıyorlar.Haram zıkkım olsun bunlara.
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tosuntosun 4 ay
telekom un kendi sitesine baktım ama fiyat güncellemeleri yapılmamış sanırım
rakamlar hem çok yüksek hemde kotalı
konu hakkında resmi bir açıklama veya yayın/belge yapıldımı ?
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deatless22 4 ay tosuntosun
Kotalı mı ? Akn li mi?
Herhangi bir akn 'li pakete geçerseniz, an itibari ile taahhüt süresince hız düşümü olmadan kullanacaksınız.
Kotalı paketlerin kalkacağını zannetmiyorum.
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CrytekGame 4 ay
Neyse şimdi yatayım taahhütüm yok ne olsa sabah kalktığımda 50mbps 50akn 31 Aralığı geçmeden taahhütü vereyim.
Dip: Şuan 50mbps 200AKN kullanıyordum. - Madem AKN kalktı 31 Aralığa kadarda zaman var 50mbps 200AKN'ye taahhüt verip keriz durumuna düşmenin alemi yok. 140TL'den faturam 80TL'ye filan düşecek artık iyi iyii..
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