Türk Telekom AKN'siz internete bir hafta erken başladı

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BTK’nın yılbaşından itibaren AKK ve AKN’nin kaldırılması yönündeki kararı sonrası Türk Telekom cephesinden gelen “limitsiz internet” açıklaması ortalığı epey hareketlendirmişti. Fakat asıl bomba etkisini geçtiğimiz hafta açıklanan limitsiz tarife fiyatları yapmıştı. Zira Türk Telekom’un açıkladığı fiyatlar beklenenin çok üzerindeydi.

Taahhütlü kullanıcılar için geçiş başladı

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Türk Telekom’un AKN’siz ve limitsiz internet paketlerine 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçiş yapması bekleniyordu. Ancak şirket taahhütlü müşterilerini şimdiden AKN'siz internet uygulamasına geçirdi. Bu da demek oluyor ki, Türk Telekom’un taahhütlü müşterisiyseniz ve bu ay aşımdan dolayı hızınız düştüyse, yeni pakete geçişle birlikte hızınız geri gelecek. Değişikliği görmek için modemi yeniden başlatmanız gerekebilir.

Türk Telekom’un “Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası” adı altında sunduğu fiyatlar 4 Mbps hızla birlikte 59 TL’den başlıyor. Yavaş ama biraz daha hızlı internet almak istediğinizde 8 Mbps internet için 79 TL, 16 Mbps hızında internet için 92 TL talep ediliyor. 35 Mbps internet için 149 TL ve 100 Mbps internet için 336 TL gibi astronomik fiyatlar ödemek gerekiyor.