Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor

Tam Boyutta Gör

Türk Telekom cephesinde hareketlilik sürüyor. FETÖ soruşturması nedeni ile bir süredir sıra dışı bir hareketliliğin yaşandığı şirketteki yeni karar, tepe biriminin değişmesi sonucunu ortaya çıkardı. Şirket cephesinden yapılan resmi açıklamaya göre Rami Aslan, CEO’luk görevinden ayrılma kararı aldı.

Yerine yeni bir isim atanana kadar Türk Telekom’daki İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam edecek olan Rami Aslan, Oger Telecom’daki CEO’luk ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerineyse devam ediyor olacak. Aslan, 2005 yıından bu yana Oger Telecom grubunda çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yapıyordu. 2011 yılında ise Oger Telecom CEO’su olarak görev yapmaya başlamıştı.





Ayrıca Bkz. "Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi"

Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sektreteri Fatih Kasırga ise konuya ilişkin olarak Rami Aslan’a teşekkür etmiş ve şu açıklamayı yapmış: “Rami Aslan, Türk Telekom’u daha dinamik ve verimli bir yapıya taşıma konusunda önemli başarılara imza atmıştır. Ülkemizin önemli bir değeri olan Türk Telekom, Rami Aslan’ın liderliğinde ülkemiz ve milletimiz için daha çok katma değer yaratan, alt yapı sorunlarını aşmış ve alanında örnek gösterilen bir kurum olma yolunda ilerlemiştir.” ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sektreteriise konuya ilişkin olarak Rami Aslan’a teşekkür etmiş ve şu açıklamayı yapmış: “Rami Aslan, Türk Telekom’u daha dinamik ve verimli bir yapıya taşıma konusunda önemli başarılara imza atmıştır. Ülkemizin önemli bir değeri olan Türk Telekom, Rami Aslan’ın liderliğinde ülkemiz ve milletimiz için daha çok katma değer yaratan, alt yapı sorunlarını aşmış ve alanında örnek gösterilen bir kurum olma yolunda ilerlemiştir.”

Şirket içindeki FETÖ yapılanmasıyla ilişkili olarak araştırmanın sürdüğü Türk Telekom’da daha önce göz altına alınıp sonrasında serbest bırakılarak görevine dönen yöneticilerden Erkan Akdemir ve Coşkun Şahin de kendi rızaları ile görevlerinden ayrılma kararı almıştı.