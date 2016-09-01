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Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor

10 Aralık 2013 tarihinden bu yana Türk Telekom’da CEO koltuğunda oturan Rami Aslan, beklenmedik bir karar ile görevinden ayrılma kararı aldı. İşte detaylar:
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor
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Türk Telekom cephesinde hareketlilik sürüyor. FETÖ soruşturması nedeni ile bir süredir sıra dışı bir hareketliliğin yaşandığı şirketteki yeni karar, tepe biriminin değişmesi sonucunu ortaya çıkardı. Şirket cephesinden yapılan resmi açıklamaya göre Rami Aslan, CEO’luk görevinden ayrılma kararı aldı.

Yerine yeni bir isim atanana kadar Türk Telekom’daki İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam edecek olan Rami Aslan, Oger Telecom’daki CEO’luk ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerineyse devam ediyor olacak. Aslan, 2005 yıından bu yana Oger Telecom grubunda çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yapıyordu. 2011 yılında ise Oger Telecom CEO’su olarak görev yapmaya başlamıştı.


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Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sektreteri Fatih Kasırga ise konuya ilişkin olarak Rami Aslan’a teşekkür etmiş ve şu açıklamayı yapmış: “Rami Aslan, Türk Telekom’u daha dinamik ve verimli bir yapıya taşıma konusunda önemli başarılara imza atmıştır. Ülkemizin önemli bir değeri olan Türk Telekom, Rami Aslan’ın liderliğinde ülkemiz ve milletimiz için daha çok katma değer yaratan, alt yapı sorunlarını aşmış ve alanında örnek gösterilen bir kurum olma yolunda ilerlemiştir.”

Şirket içindeki FETÖ yapılanmasıyla ilişkili olarak araştırmanın sürdüğü Türk Telekom’da daha önce göz altına alınıp sonrasında serbest bırakılarak görevine dönen yöneticilerden Erkan Akdemir ve Coşkun Şahin de kendi rızaları ile görevlerinden ayrılma kararı almıştı.


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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen
AKK'yide FETÖ'cüler ülkeyi yavaş internetle geriletmek için çıkarmış olsa da yokolsa keşke.
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SkewCurrent 2 yıl
"Ülkemizin önemli bir değeri olan Türk Telekom, Rami Aslan’ın liderliğinde ülkemiz ve milletimiz için daha çok katma değer yaratan, alt yapı sorunlarını aşmış ve alanında örnek gösterilen bir kurum olma yolunda ilerlemiştir.”


Yavaş aşın da saçınız başınız dağılmasın. İstanbul'un son 10 sene içinde gelişen görece zengin bir muhitinde yaşıyorum. Santral 300 metre ilerimde aldığım internet hızı 10 mbit ADSL
"Ülkemizin önemli bir değeri olan Türk Telekom, Rami Aslan’ın liderliğinde ülkemiz ve milletimiz için daha çok katma değer yaratan,alt yapı sorunların...
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trooe199 2 yıl
Bunlarda kendilerini dürüst ve adil firma diye lanse ediyorlar-ya bizde YEDİK. FİRMA olarak Cehennemin dibine kadar yolunuz var.
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Whole Lotta Rosie 2 yıl
Umarım batarlar da tekrar devlet bünyesine dönerler.
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ssbrutality 2 yıl
Hele Bademe Gel.
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kadirirdem 2 yıl
umarım akk lar kalkar..
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Stand Alone 2 yıl
Ben bu ülkede makam mevki sahibi olup da hakkıyla bir yere gelen insan evladı olduğuna inanmıyorum artık. Eğitim ya da tecrübe hikaye, herkes birilerinin cephesinde.
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MrPerFormance 2 yıl
Elemanlarının altına vermişler Ford araçları sokaklarda deli gibi araç kullanıyorlar. Her yerde bir TT aracı var.
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Lucidbit 2 yıl
Görevi bırakma gerekçeleri nedir bunların? Soruşturma detaylandıkça bunların da işin içinde olduğu mu anlaşılacak acaba? Paraları toplayıp yurt dışına mı kaçacaklar ne yapacaklar?
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trooe199 2 yıl
Bunlarda kendilerini dürüst ve adil firma diye lanse ediyorlar-ya bizde YEDİK. FİRMA olarak Cehennemin dibine kadar yolunuz var.
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Guhong01 2 yıl
defol git.
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Medyy 2 yıl
Gelen CEO "AKK'yi kaldırıyoruz ve ADSL hızını 20Mbps yapıyoruz!" dedi.
Birden uyanır ve her şeyin rüya olduğunu anlar
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Guest-1E7109D3E 2 yıl
Altyapı sorunlarını aşarak büyük bir başarıya imza atmışlar.

Fiberliyoruzzzzzzz
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