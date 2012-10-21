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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom, NEM Summit platformuna ev sahipliği yaptı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin lider iletişim ve altyapı firmalarından olan Türk Telekom, Avrupa'nın bilişim alanındaki en büyük etkinliklerinden NEM Summit 2012'ye ev sahipliği yaptı. 

Etkinlik, 600'den fazla şirketin üye olduğu NEM (Networked &Electronic Media) Initiative adı verilen girişim tarafından düzenleniyor ve 300'ü aşkın araştırmacı katılıyor. Sanayi liderliğindeki bir girişim olarak NEM, sanal ağ üzerinde ve elektronik ortamda hayat bulan sektörleri geliştirmek amacıyla tüketici elektroniği, yayımcılık ve telekomünikasyon arasındaki yakınlaşmayı hızlandırmayı hedefliyor.

İstanbul'da bu yıl yapılan etkinlikte ise 200'den fazla araştırmacı biraraya geldi. 3 gün süren etkinlikte medya uygulamaları, içerik üretimi, içerik arama gibi teknolojilere odaklanan çok sayıda sunum ve panel gerçekleştirildi. 

Etkinlik, NEM Başkanı Jean-Dominique Meunier ve Türk Telekom Grubu Araştırma ve Geliştirme Direktörü Enis Erkel'in hoşgeldiniz konuşmaları, Avrupa Komisyonu Direktörü Robert Madelin ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı vekili Dr. Hasan Palaz'ın açılış konuşmaları ile başladı.

Türk Telekom Grubu Araştırma ve Geliştirme Direktörü Enis Erkel, konuşmasında Ar-Ge alanında sektöre liderlik ettiklerini, bu alanda en büyük etkinliklerden birisi olan NEM Summit'i Türkiye'ye getirerek sektörün vizyonuna katkı yaptıklarını dile getirdi. 

Erkel ayrıca, 2011 yılında NEM yönetim kuruluna seçildiklerini ve o günden bu yana çalışma gruplarına aktif olarak katkı yaptıklarını da sözlerine ekledi. 

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King_Diamond 6 yıl
Acaba bu firmalar Türk Telekom'un rezil altyapısıyla yıllardır bizi sömürdüğünü biliyor mu?
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