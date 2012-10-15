Türk Telekom, masal servisini artık ücretsiz olarak sunuyor

Haber Editörü
Ülkemizin lider iletişim firmalarından Türk Telekom, çocuklara yönelik olarak faaliyetine devam eden Masal Servisi hizmetini tamamen ücretsiz hale getirdiğini duyurdu.
Türk Telekom'un Masal Servisi hizmetinde 100'den fazla masala erişilebiliyor. Ücretsiz hale gelen Masal Servisi yeni numarası olan 0800 314 11 66'den hizmet verecek.
2012 yılının ilk 8 ayında 40 binden fazla çağrı alan Masal Servisi çocukların büyük ilgisini görüyor. Hizmet içerisinde eski Türk masallarını, doğa ve hayvan masallarını, Keloğlan masallarını ve çeşit çeşit tekerlemeleri dinleyebiliyorsunuz.
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cok merak ediyorum turk telekom yetkilerini.tum musterileri tarafindan en nefret edilen firma olmak nasil bir duygu.acaba dunya uzerinde bu denli pazarpayina sahip
bir firmanin bu denli nefret edilmesi nasil birsey,cok ilginc..
turk telekomla alakali hangi haber olursa olsun ,tum yorumlarda kullanicilar nefr
et ve sikayetlerini bildiriyor..bu sikayetetleri okuyan telekom yetkilileri kendi
lerini nasil hissediyor.
her halde telekom calisanlarini piskinlik,umursamamazlik, gibi testlere tabi tut
uyor olmali...