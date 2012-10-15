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Türk Telekom, masal servisini artık ücretsiz olarak sunuyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin lider iletişim firmalarından Türk Telekom, çocuklara yönelik olarak faaliyetine devam eden Masal Servisi hizmetini tamamen ücretsiz hale getirdiğini duyurdu.

Türk Telekom'un Masal Servisi hizmetinde 100'den fazla masala erişilebiliyor. Ücretsiz hale gelen Masal Servisi yeni numarası olan 0800 314 11 66'den hizmet verecek.

2012 yılının ilk 8 ayında 40 binden fazla çağrı alan Masal Servisi çocukların büyük ilgisini görüyor. Hizmet içerisinde eski Türk masallarını, doğa ve hayvan masallarını, Keloğlan masallarını ve çeşit çeşit tekerlemeleri dinleyebiliyorsunuz. 

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teramit 6 yıl en beğenilen
Sadece çocuklara değil büyüklere de masal anlatıyor titi.
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silisgroup 6 yıl

cok merak ediyorum turk telekom yetkilerini.tum musterileri tarafindan en nefret edilen firma olmak nasil bir duygu.acaba dunya uzerinde bu denli pazarpayina sahip
bir firmanin bu denli nefret edilmesi nasil birsey,cok ilginc..
turk telekomla alakali hangi haber olursa olsun ,tum yorumlarda kullanicilar nefr
et ve sikayetlerini bildiriyor..bu sikayetetleri okuyan telekom yetkilileri kendi
lerini nasil hissediyor.
her halde telekom calisanlarini piskinlik,umursamamazlik, gibi testlere tabi tut
uyor olmali...
cok merak ediyorum turk telekom yetkilerini.tum musterileri tarafindan en nefret edilen firma olmak nasil bir duygu.acaba dunya uzerinde bu denli pazarpayina...
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man utd 6 yıl
Telekom mu? kafam gi.....n
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s.b. 6 yıl
Herkesin bildiği bir masalı özetle anlatayım;
Mersin'de yaşayan bir arkadaşım TT Net hizmetini sonlandırmak üzere başvurduğunda aldığı yanıt: sistem şu anda çalışmıyor, yarın gelin.
Gökten üç elma düşmüş.
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Narthyard 6 yıl
Yeni hedef küçük çocuklarımız. Bedava ayağına, en akıllıca yöntem. Ah TT net...
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osmanefeozkan 6 yıl
sapıkmıdır nedir bunlar 2002 2003 gibi zaten ücretsizdi sonra paralı oldu şimdi yine ücretsiz yapıyorlar
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napolyon94 6 yıl
inşallah TTNET in batacağı günleride görücez
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eternity 6 yıl
Türkler masal dinlemeyi sever,isabet olmuş..
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Jacobıan 6 yıl
türkiyede batmasını istediğim tek firma
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bizonnn 6 yıl
TT keman caliyor.
Artik herkesin cep telefonu var.
Ev telefonu tarihe karisti karisacak. (Is yerleri haric)
Telefonu kapattirmak istediginde 15 lira civarindaki tutari ttnete eklerim diyor.
Yusuf yusuf masallari.
Kontratim bitsin kapatiracam. Telide netide
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Amedra 6 yıl
teramit

Sadece çocuklara değil büyüklere de masal anlatıyor titi.


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Normandia_06 6 yıl
Bu millet yıllardır masallarla büyüdü zaten.
Şimdi tek değişen o masalların içerikleri ve kahramanları! sonuçta aynı masallar ve bedava gibi bişey sözkonusu asla değildir!
belirtilen numaraları arayıp en düşük birim fiyattan hesaplar üstüne adı sayamadığım 10'larca vergileri ekler faturanızla paketleyip gönderirler ...masal bedava ama vergisi gerçektir!
Bu masalın sonu da fatura elinize geçince iki kelime ile (vay xx ) biter....
çooook çoooooook eskiden ptt nin verdiği servisti bu zaten arayıp dinler sonunu dinlemeden kapatırdık fazla fatura gelmesin diye.....
pahalıydı ama masala adapte olabiliyorduk en azından sonuçda güvenimiz vardı PTT'ye severdik açık turuncu renginide....
şimdi sene 2012 olmuş aynı masallara bedava diye göz göre göre yalan söylüyorlar !
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Technotronic 6 yıl
nerde eski türk telekom nerde şimdiki t.telekom
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E_Aydin35 6 yıl
Hizmetin bu kadar sevilmesin ekarşılık ücretsiz olması daha fazla talep alamsına yol açar, iyi ve anllaşılan binlerce insan için yararlı bir hizmet..
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FERFEROS 6 yıl
Desenize en iyi yaptıkları işi artık ücretsiz sunacaklar.
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Cumadangeldim 6 yıl
Ayakta uyutuyor bizi ttnet masala gerek varmı ki?
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Hadi kül kedisi dinleyelim.
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