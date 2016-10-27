Türk Telekom, müşterilerini izlediği yönündeki iddialara yanıt verdi

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Merkezi Kaliforniya’da bulunan bir Amerikan şirketi olan Procera Networks çalışanlarının Türkiye için ortaya attığı iddiaları DonanımHaber olarak sizlere aktarmıştık. Çalışanların söylediğine göre Procera Networks, elindeki teknolojileri Türk Telekom’a da satıyordu. Bu teknolojilerin sivil halkı izleme amaçlı kullanıldığı iddiası ile bazı çalışanlar görevlerinden ayrılmıştı.

Şirkette çalışan Kıdemli Mühendis Kriss Andsten’in çalışma arkadaşlarına istifa sonrasında gönderdiği iddia edilen mail’e dayandırılan haberlerde Türk Telekom’un şifrelenmemiş internet trafiği üzerinden kullanıcı bilgilerinin takip edildiği hatta şifrelerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Türk Telekom da bu haberin üzerine kendini bir basın açıklaması yayınlamak zorunda hissetmiş. Gönderilen açıklamayı noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz:

Basında yer alan, kişisel verilerin gizliliğiyle ilgili Türk Telekom Grubu Şirketlerini konu eden haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye'nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, gerçekleştirdiği yatırımlarla müşterilerine her zaman en son teknolojiye sahip ürün ve hizmetler sunmak için çalışmaktadır.

Bu doğrultuda şebekemizde dünya standartlarında ve ileri teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılmakta ve her zaman en güvenli iletişim hizmetlerini sunmak için teknolojinin tüm imkânlarından faydalanılmaktadır. Tüm dünyada artan siber tehditler karşısında, kesintisiz ve güvenli iletişim için ihtiyaç duyulan güvenlik yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyoruz.

Türkiye’de haberleşme özgürlüğü, kişisel verilerin kullanılması ve korunması başta Anayasa’nın kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını düzenleyen 20. Maddesi ve haberleşme hürriyetini düzenleyen 22. Maddesi kapsamında güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere çıkartılan yasalar, yürürlüğe giren ikincil düzenlemeler ve düzenleyici kurumların aldığı aksiyonlar şirketimizi kişisel bilgilerin korunması ve gizliliğiyle ilgili detaylı yükümlülüklere tabi kılmaktadır. Aynı şekilde, kişisel verilerin, ticari amaçlarla kullanılması yine yasalar ve yönetmelikler kapsamında düzenlenmiştir.

Saygıdeğer kamuoyunun bilmesini isteriz ki;

Türk Telekom olarak, Türkiye’de iletişimin sürekliliği ve güvenliği için çalışmakta; müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasına büyük önem vermekte ve bu hususta hassasiyetle hareket etmekteyiz. Bu itibarla, Türk Telekom olarak tabi olduğumuz yasalara ve mevzuata tam uygun şekilde hareket etmekte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine önemle duyururuz.