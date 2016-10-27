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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom, müşterilerini izlediği yönündeki iddialara yanıt verdi

Türk Telekom, abonelerinin özel bilgilerini bir takım teknolojileri kullanarak izlediği ve bunları kayıt altına alarak aboneleri fişlediği yönündeki iddialara ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom, müşterilerini izlediği yönündeki iddialara yanıt verdi
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Merkezi Kaliforniya’da bulunan bir Amerikan şirketi olan Procera Networks çalışanlarının Türkiye için ortaya attığı iddiaları DonanımHaber olarak sizlere aktarmıştık. Çalışanların söylediğine göre Procera Networks, elindeki teknolojileri Türk Telekom’a da satıyordu. Bu teknolojilerin sivil halkı izleme amaçlı kullanıldığı iddiası ile bazı çalışanlar görevlerinden ayrılmıştı.

Şirkette çalışan Kıdemli Mühendis Kriss Andsten’in çalışma arkadaşlarına istifa sonrasında gönderdiği iddia edilen mail’e dayandırılan haberlerde Türk Telekom’un şifrelenmemiş internet trafiği üzerinden kullanıcı bilgilerinin takip edildiği hatta şifrelerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Türk Telekom da bu haberin üzerine kendini bir basın açıklaması yayınlamak zorunda hissetmiş. Gönderilen açıklamayı noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz:

Basında yer alan, kişisel verilerin gizliliğiyle ilgili Türk Telekom Grubu Şirketlerini konu eden haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye'nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, gerçekleştirdiği yatırımlarla müşterilerine her zaman en son teknolojiye sahip ürün ve hizmetler sunmak için çalışmaktadır.

Bu doğrultuda şebekemizde dünya standartlarında ve ileri teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılmakta ve her zaman en güvenli iletişim hizmetlerini sunmak için teknolojinin tüm imkânlarından faydalanılmaktadır. Tüm dünyada artan siber tehditler karşısında, kesintisiz ve güvenli iletişim için ihtiyaç duyulan güvenlik yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyoruz.

Türkiye’de haberleşme özgürlüğü, kişisel verilerin kullanılması ve korunması başta Anayasa’nın kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını düzenleyen 20. Maddesi ve haberleşme hürriyetini düzenleyen 22. Maddesi kapsamında güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere çıkartılan yasalar, yürürlüğe giren ikincil düzenlemeler ve düzenleyici kurumların aldığı aksiyonlar şirketimizi kişisel bilgilerin korunması ve gizliliğiyle ilgili detaylı yükümlülüklere tabi kılmaktadır. Aynı şekilde, kişisel verilerin, ticari amaçlarla kullanılması yine yasalar ve yönetmelikler kapsamında düzenlenmiştir.

Saygıdeğer kamuoyunun bilmesini isteriz ki;

Türk Telekom olarak, Türkiye’de iletişimin sürekliliği ve güvenliği için çalışmakta; müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasına büyük önem vermekte ve bu hususta hassasiyetle hareket etmekteyiz. Bu itibarla, Türk Telekom olarak tabi olduğumuz yasalara ve mevzuata tam uygun şekilde hareket etmekte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine önemle duyururuz.


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ilgezer 2 yıl en beğenilen
müsadenizle bu açıklamayı türkçe olarak özetleyim:
aboneler hakkında her türlü veri elimizdedir. kanunlar çerçevesinde bu bilgilerin gizli kalmasını sağlayabilir yada siyasi otoritelere, adli kurumlara, 3. şahıslara verebiliriz.
açıklamada bahsedilen gizlilikle ilgili kanunlarda, kişisel gizliliğin ihlal edilebileceği durumlar; devletin bölünmez bütünlüğünü tehdit edecek unsurlar diye başlar ve suç teşkil edecek diğer unsurlar diye uzar gider.
anlayacağınız her türlü bilgi sömürgeci TeyTeynetin elinde zaten mevcut.
müsadenizle bu açıklamayı türkçe olarak özetleyim:aboneler hakkında her türlü veri elimizdedir. kanunlar çerçevesinde bu bilgilerin gizli kalmasını sağlaya...
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PeYLeR. 2 yıl
Adamlar izlemiyoruz yada kişisel bilgileri amaçla kullanmıyoruz demimemiş. Yasalar çerçevesinde her haltı yiyoruz demiş.
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cato16 2 yıl
İşiniz gücünüz yalan dolan... Açıklamaya zerre kadar inanmıyorum.
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alp0007 2 yıl
"Türk Telekom olarak tabi olduğumuz yasalara ve mevzuata tam uygun şekilde hareket etmekte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine önemle duyururuz" demekki herkesi fişliyorlar
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KARACABEYY 2 yıl
İzlemiş olsalarda evet izledik demeyecekler.
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DH Misafiri 2 yıl
ulan tek sevdam wikifeette nefsimi doyurmaktı;ona bile dokundunuz ya,onun için bile erişim sağlayıcıları lokal dernek yardımlaşma kurum kuruluş anonim şirket kurdunuz ya,onun için bile dnsler fayda etmez oldu ya,daha da birşey demiyorum.
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Gladiator-TR 2 yıl
Türk Telekom, gerçekleştirdiği yatırımlarla müşterilerine her zaman en son teknolojiye sahip ürün ve hizmetler sunmak için çalışmaktadır.

diye devam eden açıklamayı okumadım.

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H34RTL3SS 2 yıl
AKK yeniden yapılandırılacaktı iyileştirmeler olacaktı komple kalkacaktı ne oldu bana ondan bahset bilmediğimiz birşey değil zaten bu internete AKK koyma sebepleride hız düşüklüğüde Ping sorunuda hep bu yüzden
izlemeyin demiyorum hobi olarak yine izleyin ama sansürü kotayı kaldır sormayacam zaten neden izliyorsun diye bu devirde herkez herkezi her yerde her zaman izliyor
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Nu.D.38 2 yıl
Nedense aklıma bu geldi

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KaleyDeskop 2 yıl
elazığ'da internet 1 gündür kesik sebebi ise belli, diyarbakır tarafı
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BekirTemel 2 yıl
criss adında biri Türk Telekom adına açıklama yapıyor, siz hala inandım inanmadım tarafındasınız.
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veleciraptor 2 yıl
Lafı amma dolandırmışlar ki, bu durumdan ben izledikleri sonucunu çıkarıyorum. Zira adamlar verileriniz bizimle güvende, başkalarıyla ticari amaçlar için kullanmıyoruz diye açıklama yapmış ama sizin trafiğinizi izlemiyoruz diye tek bir kelime yok. Ben sana başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını ya da ticaret amaçlı kullanıp kullanmadığını sormuyorum; benim hangi sitelere girdiğimi ya da internette neler yapıp yapmadığımı izleyip izlemediğimi soruyorum.
Basın bültenini hazırlayan kimse çok iyi laf ebeliği yapmış
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B J K 2 yıl
Minareyi çaldık kılıfı hazır demiş
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OverClocK1ng 2 yıl
işleri güçleri yalan.
Bugün inkâr eden Telekom, daha önce de kullanıcı bilgilerini Phorm adlı, Avrupa Birliği dahil bütün ülkelerde kovulan ve parazit şirket ilan edilen şirkete satan Telekom.
btnet.com.tr/...[analiz]/1/13727
bianet.org/...
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FRAPS_TR 2 yıl
Bir insanın evine kamera yerleştirmek dışında ne farkı var ?

Bugün benim herhangi bir endişem yok ,şirket beni izleyebilir dinleyebilir diyenler , yarın benim evime kamera yerleştirip beni izleyebilir mi diyecekler.
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