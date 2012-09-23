Türk Telekom, okullardaki ankesörlü telefonların ilk 5 dakikasını bedava yapıyor

Geçen hafta başlayan yeni eğitim ve öğretim yılında, ailelere ve öğrencilere destek olmak amacıyla Türk Telekom yeni bir kampanya başlattı.





Firmadan yapılan duyuruya göre Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 10 binden fazla eğitim kurumundaki ankesörlü telefonlarla şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerin ilk 5 dakikası ücretsiz olacak.





Öğrencilerin aileleriyle daha rahat iletişim kurmasını amaçlayan kampanya, "Öğrenciler konuşun doya doya, ankesörden ilk 5 dakika bedava" sloganını benimsemiş ve Türkiye genelindeki ilköğretim okulu, lise, üniversite ve dershaneleri kapsıyor.





Kampanyanın son tarihi ise 22 Mayıs 2013 olarak belirlenmiş.