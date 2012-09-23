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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom, okullardaki ankesörlü telefonların ilk 5 dakikasını bedava yapıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen hafta başlayan yeni eğitim ve öğretim yılında, ailelere ve öğrencilere destek olmak amacıyla Türk Telekom yeni bir kampanya başlattı.

Firmadan yapılan duyuruya göre Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 10 binden fazla eğitim kurumundaki ankesörlü telefonlarla şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerin ilk 5 dakikası ücretsiz olacak.

Öğrencilerin aileleriyle daha rahat iletişim kurmasını amaçlayan kampanya, "Öğrenciler konuşun doya doya, ankesörden ilk 5 dakika bedava" sloganını benimsemiş ve Türkiye genelindeki ilköğretim okulu, lise, üniversite ve dershaneleri kapsıyor.

Kampanyanın son tarihi ise 22 Mayıs 2013 olarak belirlenmiş.

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inexo 6 yıl
her öğrenci kart almak zorunda oradan yırtar zaten
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sis651 6 yıl
Uygulama güzel de sıkıntı 5 dakikalık teneffüslerin bu iş için yetersiz olması!
Millet birbirini ezer, kavga çıkar yahu.
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alito 6 yıl
1 yıl sonra bu işin esamesi okunmaz bakın görün. TTNET in bedava iş yaptığı görülmemiştir, bunun altından hangi çapanoğlu çıkar varın siz düşünün artık.
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serdarcenk 6 yıl
TTnet seni sevmem, seni seveni de sevmem...
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Amedra 6 yıl
şimdi reklamlarrrrrrrrr....
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KaZooM 6 yıl
çok sıra olmazsa kullanırım iyidir iyi
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darkaura 6 yıl
insanlarin varligini bile unuttuklari kullanilmayan cihazlarini, belki cocuklar alisir diye bedava yapmislar. tebrik edilcek hic bir yan goremiyorum.
gercek hizmet ulkenin internet altyapsina yapilcak olan yatirimlardir. hala 80lerden kalma telefon altyapisinin tursusunu kurma derdindeler. fiyat dusursunler demiyorum, saf degilim. sonucda kar amacli bir kurum. sadece deve yuku ile para kazandiklari alani biraz gelistirsinler, ulkenin onunu kapamasinlar yeter.
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yogitech 6 yıl
Allah razı olsun
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bizim okulda yok eksiklik hissetmiyorum.
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Rimesia 6 yıl
Bu millete iyilikte yaramıyor.Bedava telefon hakkı tanıyor şirket , adam diyor alıştırmak için yapıyor çakal telekom.Neye alışacak arkadaş ? Ankesörlü telefon müptelası mı olacak ?
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baris_55 6 yıl
Çoğunluğun elinde bir anroid,ios cihaz varken whatsapp yüklü olduğunu da düşünürsek bece boş bir uygulama olmuş.

Ayrıca her okulda ankersörlü telefon yok.
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chylos 6 yıl
Sigara firmaları da 60larda okul önlerinde bedava paket dağıtırlarmış çocukları alıştırmak için. Aferin telekom çok çakalsın !
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burhanbl 6 yıl chylos
chylos
Sigara firmaları da 60larda okul önlerinde bedava paket dağıtırlarmış çocukları alıştırmak için. Aferin telekom çok çakalsın !


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IhtiyarDelikanli 6 yıl
tam saçmalık. çoluk çocuk simdi milleti rahatsız edicek
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Rapator 6 yıl
Güzel olmuş...Bi arada tüm ankesörlülerden şehiriçi 1 dakika konuşmak bedavaydı...Hala devam ediyormu bilmiyorum...
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Puzzles 6 yıl
Güzel bir uygulama
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GoldPunch 6 yıl
Helal olsun Türk Telekom.
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