Türk Telekom ve TTNET'te yeni atamalar gerçekleştirildi





Ülkemizin önde gelen iki büyük iletişim ve altyapı şirketi Türk Telekom ve TTNET, kurumsal iletişim departmanlarında görev değişikliğine gitti.





Yeni atama ile TTNET Kurumsal İletişim Direktörü Lebin Ebru Çokişler, Türk Telekom Kurumsal İlişkiler Direktörü olurken, Türk Telekom Kurumsal İlişkiler Direktörü Sinan Cem Şahin ise TTNET Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini devraldı.





Lebin Ebru Çokişler İzmir 9 Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1992-1996 yılları arasında Show TV, Cine 5'te Program Koordinatörü ve Program Yapımcısı olarak çalıştı. 1996-2003 yılları arasında Turkcell'de Kurumsal İletişim Koordinatörü, Kurumsal İletişim Müdürü ve Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı, 2003-2007 yılları arasında Petrol Ofisi Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin Kurumsal İletişim Direktörlüğü, 2008 yılında Ogilvy Halkla İlişkiler Genel Müdürü görevlerinde bulunduktan sonra TTNET Kurumsal İletişim Direktörü olarak kariyerini devam ettirmişti.





Sinan Cem Şahin ise 1999 yılında Türk Ekonomi Bankası ile kariyerine başladıktan sonra 2003-2007 yılları arasında Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü görevine getirildi. 2007 yılından bu yana Türk Telekom'da çalışan Şahin'in kurum içinde Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevini devam ettiriyordu.