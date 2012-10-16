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Türk Telekom ve TTNET'te yeni atamalar gerçekleştirildi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin önde gelen iki büyük iletişim ve altyapı şirketi Türk Telekom ve TTNET, kurumsal iletişim departmanlarında görev değişikliğine gitti.

Yeni atama ile TTNET Kurumsal İletişim Direktörü Lebin Ebru Çokişler, Türk Telekom Kurumsal İlişkiler Direktörü olurken, Türk Telekom Kurumsal İlişkiler Direktörü Sinan Cem Şahin ise TTNET Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini devraldı. 

Lebin Ebru Çokişler İzmir 9 Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1992-1996 yılları arasında Show TV, Cine 5'te Program Koordinatörü ve Program Yapımcısı olarak çalıştı. 1996-2003 yılları arasında Turkcell'de Kurumsal İletişim Koordinatörü,  Kurumsal İletişim Müdürü ve Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı, 2003-2007 yılları arasında Petrol Ofisi Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin Kurumsal İletişim Direktörlüğü, 2008 yılında Ogilvy Halkla İlişkiler Genel Müdürü görevlerinde bulunduktan sonra TTNET Kurumsal İletişim Direktörü olarak kariyerini devam ettirmişti.

Sinan Cem Şahin ise 1999 yılında Türk Ekonomi Bankası ile kariyerine başladıktan sonra 2003-2007 yılları arasında Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü görevine getirildi. 2007 yılından bu yana Türk Telekom'da çalışan Şahin'in kurum içinde Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevini devam ettiriyordu. 

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alperen141 6 yıl en beğenilen
Sayın DH yöneticileri,
TTNET ile ilgili vereceğiniz hiçbir haberin altındaki yorumlar "Tebrikler","İyi atama","Zaten Bekleniyordu" tarzında bir yorum bulamayacaksınız. Daha ne diye ısrar ediyorsunuz? (Gerekçeleri olsa bile) AKK ve Kalite açısından yerin dibinde olan bir şirketin hiçte umurumda olmadığı ve bilhassa sadece üç oda yana geçen bir elemanın reklamını niye yapıyorsunuz?
Tam 9 yıldır kullandığım TTNET'in işkencesine katlanmamın tek sebebi ailemin TT ısrarıdır (ki hala İnternet Bağlamak için Telefon Hattı Bağlamanın Gerekli Olmadığını Anlatmam Rağmen)...Habire bizden habersiz tarife değiştirip ekstra para alması, görünürdeki ile gerçekteki hız farkının dağlar kadar olduğu bir firmaya neden bu kadar önem veriliyormuş ve takip ediliyormuş gibi (bi' iPhone-iPad bi' de TTNET haberleri yayınlıyorsunuz? Dürüstçe bir cevap bekliyorum...ama lütfen cevabınız "Tarafsız olmak,her gelişmeyi aktarmak" gibi birşey olmasın, çünkü değil.
Sayın DH yöneticileri,TTNET ile ilgili vereceğiniz hiçbir haberin altındaki yorumlar "Tebrikler","İyi atama","Zaten Bekleniyordu" tarzında bir yorum b...
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Yanıtla +12
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GoldPunch 6 yıl
Ben TTNET'in hatta Türk Telekomun başında olsam intihar ederdim. Yorumlara bakar mısınız bir tane olumlu yorum yok yahu
2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
Ttnet verdıgı hız,musterı hızmetı,teknolojısı ve bunlara mukabıl aldıgı ucretler orantısında bence dunyanın en kotu sırketıdır.Hala veremedıklerı 8mbıt ıcın tarıfe yapıp ucret alıyorlar,sabıt ucret bakım v.s sankı sokaklar bakır kabloları cıkartıp her hafta yaglıyorlar.Hala bu ulkede en dusuk hız 1mbıt ve kullanıcıların acık ara cogu bu hıza mahkum,cunku fıyatlar malum,a.k.k ve hız dusurme muhabbetlerını hıc soylemıyorum,steve jobs mezarından kalkıp ceo olarak baslarına gecse,ustune bıll gates ı mudur,komple apple,samsung kadrolarını bunyelerıne katsalar bır cacık olmaz.Baglantın kesılır ararsın,ve efendım o bolgede teknık calısma var cevabını alırsın.
Ttnet verdıgı hız,musterı hızmetı,teknolojısı ve bunlara mukabıl aldıgı ucretler orantısında bence dunyanın en kotu sırketıdır.Hala veremedıklerı 8mbıt ıcın tar...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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theoden541 6 yıl
aman ne kadar gerekli bir haber. lebin ebru bilmemne hanımın nereden nereye kıdem atladığını öğrenebilmek için haftalardır uyuyamıyordum. bilgilendirdiğin için sağol donanimhaber...
yazıklar olsun ttnet denilen bu kepazeliğe de, ondan ekmek yiyenlere de, ekmek yedirenlere de...
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dBZerodealer- 6 yıl
Bizeneki. Al birini vur hepsine[>:]
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plusnettr 6 yıl
1992-1996 Show TV ve Cine 5
Tam Tutti Frutti dönemlerinde kanaldaymış vay be tabi o zamanın soyguncularından şimdinin kablolu mafyasına geçiş yapmışlar neyse yeni çete elebaşları hayırlı olsun.
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mxfxi 6 yıl
Dunyanın parasını alıyorlar ama hizmet sıfır. Bunlar almışlar Türkiye'yi tek eline millete eziyet etmekten başka bildikleri yok. Ttnet'mis ne ise yariyorsa.
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andy1 6 yıl
Komik ya, Türkiyede İnsanlar süper zenginler galiba !

3 mbit İnternet 30 EURO !

Gerçekten süper, Dünyanın hiç bir yerinde bu fiyata İnterneti bulamassınız, Afrika ve Eski doğu Blokunda 2 Ülke haricinde !

Avrupa birliğiymiş yalanın büyük örneği, Avrupa Birliğine bugün tamam dese AB Türkiyenin cevabı net olur, hayır girmiyoruz !

Neden biliyormusunuz, bu firmaların hepsi 1 haftada batar, Türkiye çöker, Yunanistanda olduğu gibi, Vergi ile geçinen Ülkelerin acı sonu ve kaçınılmaz gerçeğidir !

Bu sebeble bu firmalar her zaman Devletten destek görür, yani aslında firmanın sucu yok, Devlet yoksa nasıl para kazanacak, ne kadar pahalı olursa o kadar çok vergi parası demektir !

Firma ne yapsın !
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alito 6 yıl
Donanımhaber'in kanayan yarası TTNET
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truvazotti 6 yıl
reklamları dinlediniz...
şu ttnet reklama harcadığı parayı alt yapıya harcasa ya da indirime gitse zaten müşteri artacak ama yok illa tv ve internet reklamlarına milyarları verecek. bunu da bizden çıkaracak bir şekilde.
yanlışsam yanlış desin birileri
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spaydix 6 yıl
tekel yavşaklar btk yla beraber türk milletini iyi b....riyorlar ben bu ülkenin varya
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Barbaroscakir 6 yıl
Her ay kendi kendine artan faturamın sebebini öğrenemedim daha hala. Gelecek ay kapatıyorum kurtuluyorum çok şükür.
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GoldPunch 6 yıl
Ben TTNET'in hatta Türk Telekomun başında olsam intihar ederdim. Yorumlara bakar mısınız bir tane olumlu yorum yok yahu
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programmer_onur 6 yıl GoldPunch
GoldPunch
Ben TTNET'in hatta Türk Telekomun başında olsam intihar ederdim. Yorumlara bakar mısınız bir tane olumlu yorum yok yahu


TT(NET)'in başındakilerin öyle bir derdi yok. Baksanıza olumsuz yorum aldıkça orgazm oluyorlar.
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XpressMusic34 6 yıl GoldPunch
GoldPunch

Ben TTNET'in hatta Türk Telekomun başında olsam intihar ederdim. Yorumlara bakar mısınız bir tane olumlu yorum yok yahu


acı gerçekler ibrahim...
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napolyon94 6 yıl
dh uyelerine ihanet ediyor
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mesona 6 yıl
acaba dünyada başka şirket var mıdır ki 20 liraya verilecek hizmeti 70 liraya versin ve bundan övünsün.
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