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Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak?

Türk Bankacılık tarihinin en büyük kredilerinden birini alan Türk Telekom’a borçların ödenmesi için verilen süre Eylül sonu itibariyle doldu. Peki şimdi ne olacak? İşte konuya dair tüm detaylar:
1 yıl
21,4b
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201
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak?
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2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’un %55’lik hissesi, 6.614 milyar dolar karşılığında Lübnanlı Öger Telekom’a satılmıştı. Satış sonrasındaki ilk dönemde ödemelerde herhangi bir sorun olmasa da çatı şirketin inşaat işlerindeki problemler, Türk Telekom için de mali sorunları beraberinde getirdi.


Türkiye’deki bankalardan aldığı 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi taksitlerini ödeyemeyen şirkete hazine en son Eylül sonu olarak bir süre verilmişti. Gerek Başbakan gerekse Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan gereğini yaparız söylemleri, şirketin el değiştirebileceği şeklinde yorumlanıyor.


Türk Telekom’un kredi borçlarında hazine garantisi bulunuyor. Yani bankaların olası bir sorunda muhatabı hazine olacak ve paralarını zaten alacaklar. Hazine de bunun sonucunda bir yaptırım uygulayacaktır ancak o yaptırımın ne olacağı şu an tam bir muamma. Türk Telekom’un iddia edilen borç miktarının 50 milyar lira seviyesini aştığı iddialar arasında.


2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom ile ilgili çok fazla bilinmezlik var. Özellikle tüm mal varlığı ile özelleştirilen şirketin bugün muhtemel bir el değişikliği, el koyma veya yönetim kurulu değişikliği -artık adına her ne denirse- durumlarına uğramasında doğal olarak çıkacak fatura da ülkeye kesilmiş olacak. Umarız borç yükü tahmin edilen veya konuşulanlar kadar büyük değildir.


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Infinitum 1 yıl en beğenilen
Forum kurallarını çiğnemeden yazılabilecek bir şey bulamadım.
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çokrenkli 1 yıl
6 milyara satıp 50 milyarlık borç mu taktırmışlar yani...
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Drakeshark 1 yıl
''Türk Telekom’un kredi borçlarında hazine garantisi bulunuyor. Yani bankaların olası bir sorunda muhatabı hazine olacak ve paralarını zaten alacaklar.''
Bilin bakalım hazinede bu açığı nereden kapatacak ?
Evet doğru tahmin ettiniz. Seni beni kimi bulurlarsa yolacaklar.
''Türk Telekom’un kredi borçlarında hazine garantisi bulunuyor. Yani bankaların olası bir sorunda muhatabı hazine olacak ve paralarını zaten alacaklar.''B...
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Oscar Nixon 1 yıl
Beyler sizce şu sıralar Türk Telekoma internet için başvurulur mu ?
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byrolnik 1 yıl
Batsın, beter olsunlar. Devlet hâlâ neyi bekliyor anlamış değilim. Beyefendiler bu kadar borç takmış bir de pişkin pişkin Kasım ayına kadar ek süre istiyorlarmış..
3 aydır port talebinde bulunuyoruz, ses yok. Dilerim daha da beter olsunlar.. Müstehak böylesine..
Özelleştirme yapa yapa içine ettiler ülkenin. Her gelen sömürüye geliyor, hizmet için değil..
1 Yanıt Yanıtla +2
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pcwolf28 1 yıl byrolnik
Borcu siliniyor diğer operatörlerle beraber...
Artık yetti bence bunların borçlarını bize yüklemeleri, bence bir kampanya başlaması lazım artık. Kota için yapılanın asıl bu tür olaylar için yapılması lazım
1 Yanıt Yanıtla +1
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programmer_onur 1 yıl
Biz burada sövgüyü eksik etmeden devamlı mağdur olalım, adamların borcu tek kalemde silinsin. Haram ve kul hakkının haddi hesabı yok. Teşekkürler Akp.
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Merkur 1 yıl
PİS PİS KOKULAR ÇIKMAYA BAŞLADI. TASARRUF LAZIM DİMİ, ADAMLAR ZOR DURUMDA ONA GÖRE.

"Telekom, Turkcell ve Vodafone'un 5 milyarlık borcu siliniyor"
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, üç büyük telekom şirketi olan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafon’un 5 milyar liralık kamu borcunun fiilen silineceğini ileri sürdü...
24
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11.10.2017 03:22 Karakter boyutu :
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, üç büyük telekom şirketi olan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafon’un 5 milyar liralık kamu borcunun fiilen silineceğini ileri sürdü.
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, AKP'nin Meclis'e getirdiği torba yasa tasarısında, Hazine’den kaçırılan Hazine alacağında 3 kat olan ceza uygulamasının bir kata indirildiğini kaydederek, “Ağırlıklı olarak yabancı olan Telekom, Turkcell ve Vodafone'un yaklaşık 5 milyar liralık kamu borcu fiilen siliniyor” dedi.
Hazine’nin 2012 yılına kadar yapılan incelemelerden yaklaşık 2,2 milyar TL alacaklı durumda olduğunu, 2017 yılına kadar bu kapsamda kanun konusu alacak tahminin 5 milyar TL olduğuna işaret eden Erdoğdu’nun twitleri şöyle:
“Torba yasa ile ağırlıklı yabancı üç şirketin (Telekom, Turkcell, Vodafone) yaklaşık 5 milyar TL kamu borcu fiilen siliniyor... Biz tüketici (abone) olarak her ay şirketlere ödediğimiz faturalarla Hazine’ye ödenmek üzere yüzde 15 Hazine Payı ödüyoruz. Şirketler bizden topladıkları bu paraları Hazine'ye aktarmak zorunda. Eğer aktarmazlarsa üç katı ceza ödemek zorundalar... Şimdi yapılan düzenlemeyle Hazine’den kaçırılan Hazine alacağında üç kata ceza uygulaması bir kata indiriliyor... Yani af geliyor. Hazine 2012 yılına kadar yapılan incelemelerden yaklaşık 2,2 milyar TL alacaklı durumda. Daha beş yıllık dönem henüz incelenmemiş. 2017 yılına kadar bu kapsamda kanun konusu alacak tahmini olarak 5 milyar TL... Bu tutarla ilgili hükümet bir tür af getiriyor... Üstelik Maliye Bakanlığı’na şirketlerle uzlaşma yetkisi veriliyor... AKP, uzlaşma kurumunu yandaşların vergilerini silmek için kullandı... Getirilen uzlaşmalarla ilgili şikayet ve dava açma hakkı bile kaldırılıyor… Minareyi çalacaklar kılıf hazırlanıyor... Bu yasayla vergi yükü gariban vatandaşın sırtına yüklenirken bu üç yabancı ağırlıklı telekom şirketinin milyarlarca lira borcu siliniyor.”

odatv.com/...
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Merkur 1 yıl
KILICSIZ Retweetledi
Aykut Erdoğdu‏Onaylanmış hesap @aykuterdogdu 23 sa.23 saat önce
TBMM Gündemine gelen torba yasadan Hariri ailesine ait TEKEKOM’u kurtarma operasyonu çıktı... Kurtarma yükü vatandaşa bindirilmiş...

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Tensi 1 yıl
Adamlar on yildir ceplerinden para cikmadan kara kondular, simdi ellerinden alinsa ne olur. Telekom un kari odedikleri taksitten fazla. Fetocu totocu diye milleti fisleyeceginize asil bu hirsizlarin pesinden kosun. Hirsizlar hala yerinde oturuyor cunku.
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DraGonS 1 yıl
istemsizce unakıtan geldi aklıma : hurriyet.com.tr/...
sata sata milletin cebini söğüşlediler bazı dallamalar.
Ah muhalefet ah seninde hatan var bu işte ama hükümette bu saçma işleri yapanları kemikleri sızlayacak..
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Dehşetengiz 1 yıl
asrin vurgunu
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Ripper Roo 1 yıl
Dön dolaş yine bize montelenecek gibi duruyor

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Hunter_Soldier 1 yıl
Adamlar Türktelekomu sattılar parasını bir güzel yediler, Araplar Türk bankalarına borçlandı sonra TT binalarını malları satıldı. Avea alıyoruz bahanesi ile herkesin bildigi Milyonluk Maçka Avea genel müdürlük binasını sattılar.
Türk telekom kar yapıyor ama borcunu ödeyemiyor çünkü bu araplar parayı alıp kaçıyor 4. taksit de ödenmezde bankaların borcunu devlet ödeyecek sonra bize bu yeni bir %40 MTV borcu benzeri yeni vergiler gelecek İNŞALLAH ŞU ÖLÜ TOPRAGINI ATAR BİR SİLKELENİR BU MİLLET YOKSA BİZ BÖYLE DAHA ÇOK ŞEY KAYBEDECEĞİZ.

kap.org.tr/...
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