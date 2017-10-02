Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak?

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2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’un %55’lik hissesi, 6.614 milyar dolar karşılığında Lübnanlı Öger Telekom’a satılmıştı. Satış sonrasındaki ilk dönemde ödemelerde herhangi bir sorun olmasa da çatı şirketin inşaat işlerindeki problemler, Türk Telekom için de mali sorunları beraberinde getirdi.





Türkiye’deki bankalardan aldığı 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi taksitlerini ödeyemeyen şirkete hazine en son Eylül sonu olarak bir süre verilmişti. Gerek Başbakan gerekse Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan gereğini yaparız söylemleri, şirketin el değiştirebileceği şeklinde yorumlanıyor.





Türk Telekom’un kredi borçlarında hazine garantisi bulunuyor. Yani bankaların olası bir sorunda muhatabı hazine olacak ve paralarını zaten alacaklar. Hazine de bunun sonucunda bir yaptırım uygulayacaktır ancak o yaptırımın ne olacağı şu an tam bir muamma. Türk Telekom’un iddia edilen borç miktarının 50 milyar lira seviyesini aştığı iddialar arasında.





2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom ile ilgili çok fazla bilinmezlik var. Özellikle tüm mal varlığı ile özelleştirilen şirketin bugün muhtemel bir el değişikliği, el koyma veya yönetim kurulu değişikliği -artık adına her ne denirse- durumlarına uğramasında doğal olarak çıkacak fatura da ülkeye kesilmiş olacak. Umarız borç yükü tahmin edilen veya konuşulanlar kadar büyük değildir.