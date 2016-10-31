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Türk Telekom’daki krize devlet müdahalesi gelebilir

Türk Telekom’un hissedarı Oger Telecom’un 4.75 milyar dolarlık kredi borcunun Eylül Ayı taksitini ödeyememesi üzerine hükümetten bir hamle gelebilir. İşte resmi açıklamalar:
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom’daki krize devlet müdahalesi gelebilir
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Taksitleri ayda 290 milyon doları bulan 4.75 milyar dolarlık refinansman kredisini ödeyemediği iddia edilen Türk Telekom hisselerinin sahibi Oger Telecom için hükümet cephesinden bir hamle gelebilir.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Türk Telekom hissedarının borç ödeme konusunda sıkıntı çektiğini belirttiği açıklamasında sorunun aşılması için bir takım çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekiyor. Şirketin banka borcunun yapılandırılmasının yanı sıra farklı bir formülün de masada olduğu belirtilenler arasında. Yapılacak düzenlemede borç sorununu kalıcı olarak aşılması hedefleniyor.

Türk Telekom cephesi ise konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamalarda mevcut durumun şirketin müşterilerine sunduğu günlük faaliyetleri, taahhütleri yahut piyasadaki yükümlülükleri konusunda bir sorun yaratmayacağını açıklamıştı.

Kamuya Ait %30'luk Hissenin Değer Kaybı 

Cumhurbaşkanlığı cephesinden gelen ilk açıklamalarda ise kamunun Türk Telekom’a müdahalesinin söz konusu olmadığı ancak kamuya ait %30’luk hissenin değer kaybetmesi konusunda hassasiyetin bulunduğuna dikkat çekildi.

Reuters tarafından Cumhurbaşkanlığı yetkililerine dayandırılan haberde şu ifadeler kullanılmış: “Türk Telekom bir özel şirket ve bu sorunu kendisi çözmesi gerekiyor. Kamu olarak şu anda bir müdahale söz konusu değil ancak Türk Telekom'daki yüzde 30 Hazine hissesinin değerini kaybetmemesi de önemli.”

Anlaşılan o ki şu anda sorunun bankalar kanalıyla veya yeni bir borç yapılandırma anlaşmasıyla çözülmesi hedefleniyor. Ayrıca gündemdeki konulardan bir diğeri ise dar boğazın borçlu şirkete ait hisselerin satışıyla da aşılabileceği yönünde. Hazinenin olası bir müdahale durumunda Hariri Ailesi’nin hisselerini Türkiye Varlık Fonu’na dahil edebileceği de belirtiliyor.

Türkiye Varlık Fonu Nedir? 

Ağustos 2016’da yasalaşan Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi adıyla yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek adına 50 milyon lira yatırımla kuruldu ve Başbakanlığa bağlı olarak görev yapıyor.

Bu arada Türk Telekom’un %55 hissesi Oger Telekom’a, %30 hissesi Hazine Müsteşarlığı’na ait. Geri kalan %15 hisse ise halka arz edilmiş durumda.


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berkayjan 2 yıl en beğenilen
İnşallah batar şerefsizler...
Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste...
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
Ronaldo'yu reklamda oynatacaklarına borçlarını ödeselermiş.
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orhan 2 yıl
Az önce başka konuya yazdığım mesajım
İnşallah batar da satılır. Mobil bölümü neyse de adsl kablolu hizmeti çok kötü. Akk nin artması gerekirken düşüyor, 75 gb akk on günde bitiyor. Taahutum gelecek ay bitiyor yeni tarifelere baktım 25 gb akk li tarifeler çıkmış şaka gibi
Az önce başka konuya yazdığım mesajımİnşallah batar da satılır. Mobil bölümü neyse de adsl kablolu hizmeti çok kötü. Akk nin artması gerekirken düşüyor, 75 ...
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Tekno moomce 2 yıl
Bat emi inşalah bat büyük bedua aldın sen yatakta ters dönersiniz emi yönetici bey
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EuroAsia 2 yıl
Şimdi anlaşıldı geceden bu yana internetin neden kesik olduğu.. Devlet baba borcuna el atacak bunlarda şirin gözükmeye çalışıyor.. Haysiyetsizler
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u9ur10 2 yıl
araplara peşkek çeken akbabalar araplarla bir olup milletin tepesine bindiler zaten. kendileri çalıp kendileri oynuyo . hiç bi cacık olmaz.
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Dovahkiin 2 yıl
Hiçbirşey olmaz araplar rahat olsun.
Hemen "oger vergisi" diye birşey çıkar, 1 sene boyunca herkesten 10 lira toplar kurtarırlar borcu.
Kim sesini çıkarabilecek?
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powersmachine54 2 yıl
İnşallah batar da kurtuluruz. Bu akk çıkartan Reklamlarda millete yalan atan ismine yakışır hizmet vermeyen şirketin batmasını istiyorum.
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Blindfire 2 yıl
Batma sebepleri bence Telekomun kendisinden kaynaklı değil, bu kadar soygun varken Arap Telekom batmaz. Sanırım Telekomun bağlı bulunduğu gurup (Oger-Hariri) şirketlerinin zarar etmesinden kaynaklı bir durum söz konusu, yani bu durumda birileri sormalı Telekomun parası o gurup şirketlerinin zararını karşılamak için mi kullanıldı?
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HuoYuanJi 2 yıl
O kadar soydukları halde batıyorlarsa harbi gerizekalılar bunlar. Umarım komple batarda kurtuluruz yabancılar satın alsın şu şirketi belki o zaman interneti görürüz.
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mcrew 2 yıl
Gencler @google a twit atin #purchaseTurktelekom diye. Google alsin adamlarin ok gibi parasi var.
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Unique For All 2 yıl
beter olsunlar.
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Donald Trump 2 yıl
2 aydır altyapı bağlayacaklar diye bekliyoruz. Geçen seneki evde 1 sene boyunca bağlamadılar. Yapacakları işin..
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