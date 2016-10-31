Türk Telekom’daki krize devlet müdahalesi gelebilir

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Taksitleri ayda 290 milyon doları bulan 4.75 milyar dolarlık refinansman kredisini ödeyemediği iddia edilen Türk Telekom hisselerinin sahibi Oger Telecom için hükümet cephesinden bir hamle gelebilir.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Türk Telekom hissedarının borç ödeme konusunda sıkıntı çektiğini belirttiği açıklamasında sorunun aşılması için bir takım çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekiyor. Şirketin banka borcunun yapılandırılmasının yanı sıra farklı bir formülün de masada olduğu belirtilenler arasında. Yapılacak düzenlemede borç sorununu kalıcı olarak aşılması hedefleniyor.

Türk Telekom cephesi ise konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamalarda mevcut durumun şirketin müşterilerine sunduğu günlük faaliyetleri, taahhütleri yahut piyasadaki yükümlülükleri konusunda bir sorun yaratmayacağını açıklamıştı.

Kamuya Ait %30'luk Hissenin Değer Kaybı

Cumhurbaşkanlığı cephesinden gelen ilk açıklamalarda ise kamunun Türk Telekom’a müdahalesinin söz konusu olmadığı ancak kamuya ait %30’luk hissenin değer kaybetmesi konusunda hassasiyetin bulunduğuna dikkat çekildi.

Reuters tarafından Cumhurbaşkanlığı yetkililerine dayandırılan haberde şu ifadeler kullanılmış: “Türk Telekom bir özel şirket ve bu sorunu kendisi çözmesi gerekiyor. Kamu olarak şu anda bir müdahale söz konusu değil ancak Türk Telekom'daki yüzde 30 Hazine hissesinin değerini kaybetmemesi de önemli.”

Anlaşılan o ki şu anda sorunun bankalar kanalıyla veya yeni bir borç yapılandırma anlaşmasıyla çözülmesi hedefleniyor. Ayrıca gündemdeki konulardan bir diğeri ise dar boğazın borçlu şirkete ait hisselerin satışıyla da aşılabileceği yönünde. Hazinenin olası bir müdahale durumunda Hariri Ailesi’nin hisselerini Türkiye Varlık Fonu’na dahil edebileceği de belirtiliyor.

Türkiye Varlık Fonu Nedir?

Ağustos 2016’da yasalaşan Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi adıyla yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek adına 50 milyon lira yatırımla kuruldu ve Başbakanlığa bağlı olarak görev yapıyor.

Bu arada Türk Telekom’un %55 hissesi Oger Telekom’a, %30 hissesi Hazine Müsteşarlığı’na ait. Geri kalan %15 hisse ise halka arz edilmiş durumda.