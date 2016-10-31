Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bakan da açıkladı: Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor

Otomobillere uygulanan özel tüketim vergisi için çalışma başlatıldığını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal önemli açıklamalarda bulundu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,4b
1
142
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde uzun süredir uygulanmakta olan motor hacmine göre vergilendirme yakında sone erecek. Daha önce verdiğimiz haberimizde yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını ve yürürlüğe girdiğinde sadece motor hacmi değil fiyatı ve bazı diğer kriterlere göre vergilendirme yapılacağını ifade etmiştik. CNN Türk'ün yayına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu konuyla ilgili de bazı önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan da açıkladı: Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor
 

Maliye Bakanı: "Farklı fiyattaki araçlar aynı şekilde vergilendirilmemeli"

"Bu aslında bugüne has bir konu değil. Uzun zamandır hep burada bir vergi adaleti beklentisi vardı, biz onu karşılamaya çalışıyoruz. Yani 50 bin liralık bir araçla 150 bin liralık bir araç motor silindir hacmi aynı diye aynı oranda vergilendirilmeli midir? Vergilendirilmemelidir. Daha farklı oranlarda vergilendirilmesi lazım. Biz burada özellikle şuna dikkat edeceğiz. Düşük fiyat segmentlerinde vergi oranının daha düşük olması lazım. Burada bunun teknik çalışmaları yapılıp kararı öyle verilecek. Aslında otomotiv sektörüyle karşılıklı görüşüyoruz, yakın bir zamanda aslında sistemi toptan değiştirecek, hem çevreye duyarlı, enerji kullanımına duyarlı hem de diğer taraftan Türkiye'de otomotiv sektörünü büyümenin itici gücü haline getirecek bir yeni sistem üzerinde de çalışmalarımız var. Bu konuda da ben sektöre her zaman söylüyorum, gelin beraber çalışalım."
Bakanlar Kurulu'ndan yetki alan Maliye Bakanlığı, aslında uzun süredir beklenen düzenlemeyi yakın gelecekte hayata geçirecek gibi görünüyor. Bu vesileyle motor hacmi aynı olan ama biri lüks diğeri ise giriş sınıfında yer alan iki farklı otomobile uygulanan ÖTV miktarları da yeni kriterler çerçevesinde değişkenlik gösterecek. Burada merak edilen asıl konu ise vergi oranlarının durumu üzerine. Maliye bakanı daha ucuz otomobilerin daha düşük vergi dilimine girmesi gerektiğini söylese de son tahlilde mevcut vergi oranları korunup, pahalı otomobiller için üzerine mi çıkılacağı yoksa en tepeden en aşağı kadar tamamiyle yeni ve daha iyi ölçeklenmiş bir vergi politikası mı uygulanacağı şimdiden merak konusu.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
spinattimyalnizliga 3 yıl en beğenilen
Ülkede zamın adı düzenleme olmuş. Yiyin bakayım nereye kadar...
Yanıtla +119
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 yıl
Yav bu konuların altında herkes şikayet ediyor ama en yakın seçimde gidip yine bunlara oy veriyorsunuz. Hiç söylenmeyin , herkes nasıl hakkediyorsa öyle yönetiliyor.
En zenginde en fakirde bunlara oy verir , zengin düzen devam etsin diye verir. Ama fakiri anlamak zordu onuda başka şeylerle kandırmışlardır.Adamın cebinde parası yok , çoçuğu 8 aydır işsiz ama sorsan ülke iyiye gidiyor avrupa bizi kıskanıyor der.

(fx57) Erdi hocam almanyada video kaydetmişti. Adam ayda 3000 euro paraya para demiyorum diyordu. Bu adam sadece bir taksici..


İstanbulda eli yüzü düzgün 100m2 daire 300 bin liradan başlıyor. Kredi çekip almak istesen faizle 400-450 ye geliyor.Adam 2.000 lira maaş alsa bunun yarısını kendi ihtiyacları için harcayıp diğer yarısı ile dairenin kredisini ödese ,Ayda 1000 lira ödeme ile ancak borcunu 42 yılda bitirebiliyor. sıradan bir apartman dairesi için 42 yıl işten kovulmadan çalışması gerekecek. Düzenin geldiği nokta budur.
Yav bu konuların altında herkes şikayet ediyor ama en yakın seçimde gidip yine bunlara oy veriyorsunuz. Hiç söylenmeyin , herkes nasıl hakkediyorsa öyle yöne...
Devamını Gör
Yanıtla +101
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mevsimsiz_kar45 3 yıl
Her zamanki gibi vergiyi yine destekleyeceğiz sonra konu açarak ötv çok diyeceğiz. Ben bu işi bir türlü anlamıyorum. Kaliteli arabaya kendimiz binmek istemiyoruz bırakın insanlar 150 bine bmw mercedes alsın illa 1.2 passat veya 1.0 a3 aldıracaksınız. Destekleyin zannetmeyin ki sıra sizede gelmeyecek. Bmw mercedes başlangıç fiyatı 250 bin olunca vw size 80 bine passat mı yoksa golf mü satar zannediyorsunuz ertesi gün 1.2 golf 100 bin olur. Premium fiyatları ne kadar düşük olursa, almasanız dahi bile diğer araçların fiyatları belirli seviyede sabitleniyor. Vergi oranı uygulansın 60-70 bine c segmenti unutun. B yi 80 e almaya başlayacaksınız.
Her zamanki gibi vergiyi yine destekleyeceğiz sonra konu açarak ötv çok diyeceğiz. Ben bu işi bir türlü anlamıyorum. Kaliteli arabaya kendimiz binmek istemiyor...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +66
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erka1907 3 yıl
bizim paramız türk lirası olduğu için dolardaki artış bizi etkilemez diyen de bu bakan değil miydi?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hoksi 3 yıl
=)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suicide 3 yıl hoksi
hoksi
=)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bazilari uzun sever.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AO 3 yıl
Bu ülkeye ithal olarak gelen burada bir çivi çakmadan parayı toplayıp giden tüm markalara kol gibi zam yapsınlar zammın kriteri de bu olsun. Bu milletin Ayranı yok içmeye arabayla gider sı.......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karti 3 yıl
Ocak ekim arqsi 720bin otomobil satilmis, bence otv acilen artirilmali, hemde 2 ye felan katlanip c sefment bi arac 120binden baslamali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliofage 3 yıl
Fiyatların makul seviyeye geleceğine zerre inancım yok. Sizin var mı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 3 yıl aliofage
aliofage
Fiyatların makul seviyeye geleceğine zerre inancım yok. Sizin var mı

2.5 - 3 motorlar
2 motor vergisine insin bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankaland 3 yıl
40 numara ayakkabıdan alınan vergi ile 44 numara ayakkabıdan alınan vergi aynı.. bu duruma yeniden düzenlenmelidir.. her ayakkabı numarasına farklı uygulama getirilmelidir..
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Renji Abarai 3 yıl ankaland
Ya arkadas fikir vermeyin okurlar falan, ordanda gecirmesinler
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankaland 3 yıl
yeni vergi kalemi geliyor.. zaten alkol, sigara akaryakıt vergi alamayacak kadar şişti.. yeni kalemlerin arayışı başladı..
fm radyo özellikli cihazlara ek vergi ile bir kalem geldi, simdi lüks arabalar, arayışa devam..
Kimse heveslenmesin cebimizde kalacak bir uygulama..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elninom1 3 yıl
Türkiye'de yatırım yapan otomotiv firmalarına dokunulmayacaktır bence. Toyota nasıl chr yi Türkiye'de üretip yatırım yaptı ve sonucunda hybrid desteği aldı yine benzer şeyler olacaktır. Kwh ve motor gücü kısıtlaması getirip sadece Toyota'ya vergi indirimi yaptılar. Türkiye'ye hiç yatırım yapmayan BMW, Mercedes, Audi, VW ve bunun gibi firmalara ders olur umarım..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maligezgin 3 yıl
en iyi ihtimal alt tabakaya dokunulmayacak
bi ihtimal 3-5 kaktıracaklar
preminiyumlara geçmiş olsun gelsin ötvcikler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 3 yıl maligezgin
22tupac
en iyi ihtimal alt tabakaya dokunulmayacak
bi ihtimal 3-5 kaktıracaklar
preminiyumlara geçmiş olsun gelsin ötvcikler


düşük fiyatlı yüksek hacimli araçlar ne olacak ben onu merak ediyorum
mazda 2.5 motor falan
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SIRADANUS 3 yıl
Eskiden durumu olmayanlara acırdım, artık zerre kadar acımıyorum.
Ben (henüz) rahat olduğum halde durumu olmayana acırken, adam beni sırf takım tutar gibi tuttuğu partisini eleştiriyorum diye utanmasa vatan haini diye yaftalayacak... Peh...
Umurumda değiller artık, yok ağzında diş yokmuş, yok MR için 9 ay sıra verilmiş, yok çocuğu 3 senedir işsizmiş bilmem ne!
Geçenlerde çok güzel bir yazı görmüştüm sosyal medyada.
'Dişimi fırçalıyorum, hergün duş alıyorum, kitap okuyorum, arada sinemaya tiyatroya gidiyorum diye "elit" gözüyle bakıyorlar' diye

3 bin lira maaş alanı çok para kazanıyor zannedenler var ülkede.
Aman daha fazlasını hiç kazanamayın bana ne!!!
TÜRK-İŞ Araştırmasının Eylül 2016 ayı sonucuna göre;
DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.386 TL, YOKSULLUK SINIRI 4.515 TL
ASGARİ ÜCRET NET 1.300 TL/AY ve FAKAT BİR KİŞİNİN GEÇİM MALİYETİ 1.712 TL/AY
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nazım55 3 yıl SIRADANUS
Yanlış yapıyorsunuz. Durumu olmayana acıyacaksınız, anlayabileceği şekilde niçin bu halde olduğunu tane, tane anlatacaksınız. Her neye inanıyorsa kişisel olduğunu, demokrasi, adalet ve emek vermeden ekmek olamayacağını söyleyeceksiniz. Aksi halde zaten ülkemizde hatırı sayılır bir kısım sapa sağlam olmasına rağmen sosyal yardım ile geçinir, geri kalan büyük çoğunluk gayri menkul geliri ve kamu kaynaklarını sömürür. Bu rahat durumunuzun uzun süre devam edeceğini düşünmeyin, yavaş, yavaş ayağınızdan çekerek sizi de kendi seviyelerine indirecekler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12442 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, sistem ve
8 etiket daha vergi ötv MPopüler yeni ötv Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl ARM’dan sanal gerçekliğe destek: Mali-G51 3 yıl Meizu M5: Giriş seviyesine güçlü üye 3 yıl Casper’dan yeni VIA P1 3 yıl Türk geliştiricilerden özgün bir yapım: Paper Wings 3 yıl Jaguar XF Sportbrake test esnasında kameralara yakalandı 3 yıl Samsung Battery Pack powerbank incelemesi "9V 1.67A Hızlı Şarj ve Yüksek Verimlilik" 3 yıl Apple MacBook Pro detaylı analiz "Performans, özellikler ve dahası..." 3 yıl SpaceX bu yıl içerisinde Falcon 9 uçuşlarına geri dönmek istiyor 3 yıl Türkiye'deki teknokentlerin ihracatı 2,4 milyar dolara ulaştı 3 yıl Bu monitör tam 43-inç boyutunda 3 yıl Güneş enerjisinde drone ve robot dönemi başlıyor 3 yıl Bakan Arslan siber saldırılara karşı uyardı 3 yıl Facebook’un Snapchat tutkusu bitmiyor 3 yıl Apple A10 yongalarını tamamen TSMC üretiyor 3 yıl Batarya kapasitesi, yeni MacBook Pro’larda bellek miktarını sınırlıyor 3 yıl Adil kullanım kotasıyla ilgili şaşırtıcı iddialar 3 yıl Call of Duty: Modern Warfare Remastered sistem gereksinimleri açıklandı 3 yıl Türk Telekom’daki krize devlet müdahalesi gelebilir 3 yıl THY’nin yeni reklam yüzü Vine fenomeni Zach King oldu 3 yıl Türkiye’ye 340MW’lık rüzgar enerjisi yatırımı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bakan da açıkladı: Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor Sonraki Bakanlık İslam karşıtı oyunlar için web sitesi hazırladı 3 yıl Gelecek iPhone'larda OLED paneller kullanılabilir 3 yıl Aselsan’dan izinsiz uçan İHA’lar için savunma sistemi: İHTAR 3 yıl Yerli akıllı baston WeWalk dünyada bir ilk peşinde 3 yıl Çanakkale 1915 Köprüsü 2023'te tamamlanacak, bilmeniz gerekenler yazımızda 3 yıl Soyuz uzay kapsülü işte böyle Yeryüzü'ne indi 3 yıl LaCie’den dünyanın en hızlı masaüstü depolama sürücüsü 3 yıl Yeni Macbook Pro hakkında her şey "fiyatı, değişen özellikler ve fazlası" 3 yıl Plüton kâşifi New Horizons'tan son veriler de Yeryüzü'ne ulaştı 3 yıl AMD Zen tanıtım ve satış tarihi kesinleşti 3 yıl Faraday Future geliştirmekte olduğu modeliyle ilgili teaser video yayınladı 3 yıl Yeni MacBook Pro modellerinde Apple logosu artık aydınlanmıyor 3 yıl Facebook yeni kamera özellikleriyle Snapchat’i bitirmekte kararlı 3 yıl The X-Files'ın yeni sezonu için hazırlıklar başladı 3 yıl The Incredibles 2 vizyon tarihi değişti 3 yıl Liselerde telefon kullanımına yeni düzenleme 3 yıl Nvidia'dan 8 günde üçüncü defa sürücü güncellemesi 3 yıl Evga GTX 1000 serisi ekran kartlarında yanma problemi 3 yıl Uber'in uçan araba planları ortaya çıktı "Hayallerinizdekine benzemiyor" 3 yıl Corsair Vengeance LED RAM incelemesi "Tematik ve Şık RAM'ler" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim