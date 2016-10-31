Bakan da açıkladı: Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor

Ülkemizde uzun süredir uygulanmakta olan motor hacmine göre vergilendirme yakında sone erecek. Daha önce verdiğimiz haberimizde yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını ve yürürlüğe girdiğinde sadece motor hacmi değil fiyatı ve bazı diğer kriterlere göre vergilendirme yapılacağını ifade etmiştik. CNN Türk'ün yayına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu konuyla ilgili de bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı: "Farklı fiyattaki araçlar aynı şekilde vergilendirilmemeli"

"Bu aslında bugüne has bir konu değil. Uzun zamandır hep burada bir vergi adaleti beklentisi vardı, biz onu karşılamaya çalışıyoruz. Yani 50 bin liralık bir araçla 150 bin liralık bir araç motor silindir hacmi aynı diye aynı oranda vergilendirilmeli midir? Vergilendirilmemelidir. Daha farklı oranlarda vergilendirilmesi lazım. Biz burada özellikle şuna dikkat edeceğiz. Düşük fiyat segmentlerinde vergi oranının daha düşük olması lazım. Burada bunun teknik çalışmaları yapılıp kararı öyle verilecek. Aslında otomotiv sektörüyle karşılıklı görüşüyoruz, yakın bir zamanda aslında sistemi toptan değiştirecek, hem çevreye duyarlı, enerji kullanımına duyarlı hem de diğer taraftan Türkiye'de otomotiv sektörünü büyümenin itici gücü haline getirecek bir yeni sistem üzerinde de çalışmalarımız var. Bu konuda da ben sektöre her zaman söylüyorum, gelin beraber çalışalım."

Bakanlar Kurulu'ndan yetki alan Maliye Bakanlığı, aslında uzun süredir beklenen düzenlemeyi yakın gelecekte hayata geçirecek gibi görünüyor. Bu vesileyle motor hacmi aynı olan ama biri lüks diğeri ise giriş sınıfında yer alan iki farklı otomobile uygulanan ÖTV miktarları da yeni kriterler çerçevesinde değişkenlik gösterecek. Burada merak edilen asıl konu ise vergi oranlarının durumu üzerine. Maliye bakanı daha ucuz otomobilerin daha düşük vergi dilimine girmesi gerektiğini söylese de son tahlilde mevcut vergi oranları korunup, pahalı otomobiller için üzerine mi çıkılacağı yoksa en tepeden en aşağı kadar tamamiyle yeni ve daha iyi ölçeklenmiş bir vergi politikası mı uygulanacağı şimdiden merak konusu.